Netflix producirá una historia de ciencia ficción que escribió Keanu Reeves

Keanu Reeves y China Miéville han unido fuerzas en la novela The Book of Elsewhere, que se desarrolla en el universo de la serie de cómics BRZRKR. Este proyecto no solo marca la primera incursión de Reeves en el ámbito literario, sino que también es una colaboración singular entre el actor y el célebre autor de ciencia ficción.

La obra explora profundos temas filosóficos y existenciales a través del personaje de Unute, un guerrero inmortal de 80 mil años de edad. Reeves, conocido por sus roles en Matrix y John Wick, ve esta novela como una oportunidad para explorar nuevas formas de narración.

Se centra en el guerrero de 80.000 años de edad llamado Unute o a veces B-, extrañamente fuerte, capaz de arrancarle los brazos a la gente y atravesarles el pecho de un puñetazo, pero que se cansó de su estado inmortal.

Los cróiticos lo han definido como un thriller cargado de adrenalina, y experimental sobre la mortalidad, la naturaleza del tiempo y lo que significa ser humano.

Reeves protagonizó películas de acción multimillonarias como Matrix y John Wick, así como clásicos de culto como la comedia de viajes en el tiempo Bill & Ted's Excellent Adventure y el thriller criminal Point Break.

Miéville es marxista y doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Es conocido en los círculos literarios por sus novelas de ciencia ficción y fantasía de fuerte carga política, entre ellas Kraken, protagonizada por una secta de adoradores de calamares, y Railsea, ambientada en un mundo distópico cubierto de líneas de ferrocarril y poblado por gigantescas ratas topo desnudas, que es a la vez un homenaje a Moby Dick y una crítica del capitalismo moderno.

Al principio, The Book of Elsewhere se lee como un thriller de espionaje de operaciones encubiertas, con escenas de carnicería . Comienza con una escena de violencia grotesca, cuando una unidad militar secreta es emboscada por un terrorista suicida cuyo objetivo es B, el guerrero, que accedió a que los militares estadounidenses lo utilicen como arma a cambio de su ayuda para resolver el misterio de su existencia.

Pero muy pronto, la novela se adentra en un territorio filosófico más denso.

