¿Quién es Claudia Levin, la preferida de Pullaro para renovar una Corte vieja, obsoleta y perottista?

La renovación de la Corte Suprema de Santa Fe está en marcha y el Círculo Rojo local inició la danza de nombres para cubrir futuras vacantes. En esa marea, hay uno que circula con fuerza y no recibe objeciones, al menos en la coalición oficialista: Claudia Levin, decana de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Aunque hasta ahora sólo uno de los seis cortesanos, Mario Netri, le puso fecha a su salida el 1° de noviembre, el gobierno del radical Maximiliano Pullaro apura un amplio recambio en la composición del tribunal. Si prosperan las intenciones de la Casa Gris, cinco de los seis integrantes actuales están en edad de jubilarse y, al quinteto en retirada habría que sumarle una séptima poltrona, que llevaría la Corte a una composición impar.



Las negociaciones, y también las operaciones de los distintos sectores políticos para poner en vidriera a sus favoritos, aún son subterráneas. Nadie pone nombres de candidatos sobre la mesa.



Sin embargo, Levin es uno de los apellidos que circula sin que vaya acompañado de objeciones. La decana está muy activa en redes sociales y mantiene una agenda pública que la vincula desde la Universidad Nacional del Litoral con distintos sectores de la política, por ejemplo las celebraciones por los 30 años de la Reforma Constitucional del 94. Distintas voces aseguran que tiene muchas chances de estar en la instancia final cuando el Ejecutivo defina los pliegos que enviará a la Legislatura.

La decana recibe pulgares arriba desde el radicalismo, el partido que la apuntala, sobre todo desde el sector del corralismo, donde construyó su carrera dentro de la UNL. En 1988 fue la primera mujer en conducir el Centro de Estudiantes de Derecho y lo hizo con la bandera del radicalismo universitario, encarnado en Franja Morada. Desde entonces escaló paso a paso: integró el Consejo Superior y entre 1993 y 1998 fue secretaria general de la facultad.



Sin embargo, son su extensa trayectoria académica e institucional las que hacen que, por lo menos en repaso inicial, no se escuchen objeciones a su nombre. Más aún, los nombres de mujeres no abundan y hay una coincidencia del arco político de que no se puede pensar la cúpula del Poder Judicial integrada en su totalidad por varones (hoy María Angélica Gastaldi es la única mujer y a la vez fue la primera de la historia de la provincia). Además, la ley de paridad de Santa Fe aplica al máximo tribunal de Justicia.

La oposición quiere retener poder en la Corte Suprema

El peronismo sí está atento, sin embargo, a la evolución y plazos de la salida de los cortesanos, en particular de Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi y Rafael Gutiérrez que son los ministros que le daban la representación al PJ. La intensión desde la oposición es mantener la distribución político partidaria que hoy tiene el tribunal, algo que difícilmente ocurra con el nuevo mapa político de la provincia.

Antes de ser la primera mujer de la historia de la provincia en acceder a la Corte, Gastaldi había sido funcionaria y diputada provincial por el peronismo reutemista, mientras que Falistocco, antes de llegar al último piso de los tribunales santafesinos, fue funcionario del Poder Ejecutivo en los gobiernos de José María Vernet y Víctor Reviglio. En el caso de Gutiérrez, ingresó de la mano del exgobernador Carlos Reutemann, el juez era primo de su exmujer María Noemí Claudia "Mimicha" Bobbio. Al pliego de Netri, en cambio, lo envió Reutemann pero había sido el radical Horacio Usandizaga quien ofreció su nombre en la mesa de negociación. El quinto cortesano en condiciones de dejar su banca es Eduardo Spuler, quien también ingresó a la Corte por su cercanía con Reutemann.

Todo el Círculo Rojo judicial conoce a Claudia Levin. Radical, cercana al cortesano Ricardo Lorenzetti fue una jugadora relevante en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En 2022 se convirtió en la primera mujer en 102 años de historia en ocupar el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

La decana y el Círculo Rojo

Levin logró romper el techo de cristal que históricamente relega a las mujeres en la vida universitaria y asumió la conducción de una facultad que desde hace años saca a la cancha protagonistas de la política santafesina y nacional. Entre ellos dos de los ministros de la Corte nacional: Lorenzetti, rafaelino que cursó sus estudios en Santa Fe, y Horacio Rosatti, quien durante muchos años mantuvo una cátedra en esas aulas. Otros nombres son Albor Cantard, exsecretario de Políticas Universitarias en la presidencia de Mauricio Macri y el expresidente de la UCR nacional y exintendente José Corral.

A pesar de los vínculos políticos, en el Consejo de la Magistratura Levin nunca se despegó del ámbito académico. Fue una de las conductoras de la Escuela Judicial de ese organismo y construyó desde allí un poder federal: impulsó la apertura de las escuelas de capacitación para jueces y juezas de las provincias, que competían en desventaja de puntos con la magistratura porteña.

Se define feminista y, como abogada, se especializó en Derecho de Familia y dirigió un proyecto de investigación sobre diversidad sexual y derechos humanos, utilizado como antecedente al momento de la sanción de la ley de identidad de género en el Congreso.

Con información de Letra P, sobre una nota de Gabriela Albanesi