Silvana Giudici: "Alberto Fernández usó la Quinta de Olivos para el levante y las fiestas con mujeres"

Silvana Giudici explicó el proyecto de su partido para quitarle las jubilaciones de privilegio a los ex mandatarios condenados por corrupción o violencia de género en segunda instancia, y señaló que incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Sostuvo, además, que varios dirigentes del kirchnerismo utilizaron al feminismo en su militancia mientras encubrían conductas inadecuadas. “El kirchnerismo no puede despegarse de Alberto Fernández, porque fue el que inventó esta presidencia y miró para otro lado durante estos cuatro años”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Silvana Giudici es diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. Fue presidenta de ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.

Después de las denuncias de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, el PRO presentó un proyecto de ley para quitarle la pensión de privilegio a los ex presidentes condenados por algún caso de corrupción o violencia de género.

Alejandro Gomel: Tenemos interés de conocer con más detalles el proyecto que presentaron ayer, sobre la posibilidad de quitarle las jubilaciones de privilegio a los ex presidentes condenados.

La verdad que los episodios que se vienen revelando todos los días, un poco más sórdidos, sobre la violencia que Alberto Fernández ejercía sobre su pareja y la utilización de las instalaciones públicas para conductas impropias, hacen que reflexionemos un escalón más sobre la correspondencia o no de mantener las jubilaciones de privilegio para aquellos funcionarios que no honraron su cargo.

En este caso, presentamos un proyecto para quitar las jubilaciones de privilegio a aquellos funcionarios que hayan incumplido con el mandato principal que tiene la Constitución Nacional para ejercer la presidencia de la nación que es la idoneidad moral. Entonces, creemos que en este caso es urgente que debatamos en el Congreso el retiro de la jubilación de privilegio para Alberto Fernández.

Pero el proyecto va más allá, y por supuesto también se plantea para aquellos que han sido condenados como Cristina Fernández de Kirchner o Amado Boudou.

AG: En el caso de Alberto Fernández, ¿sería en caso de condena o plantean ahora mismo hacer una presentación para quitarle la pensión?

Siempre hay una presunción de inocencia que hay que respetar, pero creo que será a partir de la condena, que imagino que en este caso no va a demorar porque no es una cuestión que hayamos visto en la Argentina, ni en Argentina ni en el mundo. Un expresidente acusado de violencia física y de abuso psicológico. Hay que decirlo claramente, esto trasciende el ámbito de su vida privada porque es una noticia de interés público y además, evidentemente, la escenografía para estas conductas impropias fue la residencia de Olivos y la Casa Rosada, por lo cual este es un caso de interés público.

Creemos que es necesario avanzar en este proyecto, que tiene además dos consideraciones más. Incorpora este proyecto que presentamos con los diputados del PRO, un tema muy importante que es necesario en la Argentina, lamentablemente necesario. Significa que toda aquella persona que haya incurrido en violencia de género o en delitos contra la integridad sexual tenga una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Lo planteamos por supuesto por Alberto Fernández, pero también por algunas cuestiones pendientes en la Argentina, como es el caso de Alperovich o el caso del intendente Espinoza que todavía, procesado e imputado en la causa por violación de una militante, está en ejercicio de su cargo.

Entonces creemos que este proyecto tiene que ser ejemplificador para cumplir el mandato constitucional, que es ni más ni menos que ejercer los cargos públicos con idoneidad, ética y conductas que mantengan esa dignidad cuando el pueblo le confiere un mandato popular a una persona.

AG: ¿Aclara ahí el proyecto si se condena de primera instancia, condena firmes, en qué instancia sería esta pena?

En segunda instancia.

Elizabeth Peger: ¿Le preocupa que cierta utilización política de las políticas de género, que se ha hecho en los últimos días a partir del caso de Alberto Fernández, desautorice de alguna manera los avances que hubo en esa materia en los últimos años?

Mira, lo pienso al revés exactamente. Creo que la sobreutilización del relato del lenguaje igualitario, de la sobreactuación de algunos colectivos feministas y del presidente que se dijo que era el que venía a terminar con el patriarcado en la Argentina, demuestra la fragilidad y a la vez la sordidez de esos argumentos, cuando en público se decía avanzar sobre las políticas de género en una cuestión de avanzada progresista, pero en realidad lo que se hacía era encubrir personajes como Alperovich, Espinoza, ahora Alberto Fernández o el clan Sena vinculado a Capitanich en el Chaco. Por eso me parece que este punto marca el fin de la hipocresía y que las políticas de género van a continuar porque hay conquistas.

EP: ¿Usted cree que todo lo que se hizo en materia de género en los últimos años es hipocresía?

Creo que hubo una gran hipocresía, sí. Fijate en las defensoras más acérrimas del feminismo lo que están diciendo ahora, que no le creen a Fabiola Yáñez o el presidente está pidiendo ahora participar en una instancia judicial que todos sabemos que revictimiza a una mujer golpeada. No importa nada.

Entonces, a tu pregunta, creo que se terminó la hipocresía y a partir de ahora tiene que quedar como política de Estado lo que hay que defender, y lo que hay que defender es la no violencia contra las mujeres y la garantía de acceso a la justicia, a la igualdad de oportunidades, a lo que realmente tiene importancia en una política de Estado sostenida para aquellas que desde siempre luchamos por la conquista de las mujeres. En mi caso soy autora de la ley de Identidad de Género y he transitado el camino del feminismo desde mucho antes de hacer política, pero yo no hice de eso una bandera con absoluta hipocresía mientras permitía que dirigentes de mi espacio golpearan o violaran a las mujeres, no.

Hay que tener mucha sinceridad a la hora de tratar de erigirse en un ejemplo para la sociedad, y claramente lo que hizo Alberto Fernández es un golpe muy profundo a ese relato, y esperemos que a partir de ahora todos hagan una reflexión y sean sinceros.

Miren, en el posteo de la ex presidenta Fernández de Kirchner no hay una sola palabra de perdón, se victimiza y se despega de Alberto Fernández. No, el kirchnerismo no se puede despegar de Alberto Fernández porque fue el que inventó esta presidencia y miró para otro lado durante estos cuatro años donde, por todo el entorno, era sabido que se golpeaba a una mujer y se utilizaban las instalaciones de la Casa Rosada y de Olivos para el levante y las fiestas con mujeres.

