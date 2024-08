Gran Muralla China

Como atracción más famosa de China, la Gran Muralla es una parada esencial en cualquier viaje a China. La Gran Muralla tiene una historia de más de 2.000 años y se extiende por más de 4800 km en varias provincias del norte de China, siendo una de las estructuras antiguas más impresionantes del planeta.

Qué sección visitar

Beijing es generalmente considerada el principal punto de acceso a la Gran Muralla, ya que hay varias secciones mundialmente famosas de la muralla en los suburbios, incluyendo Badaling, Mutianyu, Jinshanling, Juyongguan, Gubeikou y Jiankou. Estas secciones fueron construidas durante la dinastía Ming entre los siglos XIV y XVII y han sido bien preservadas.

De todas las secciones de la Gran Muralla cerca de Beijing, Badaling es la más famosa. Como resultado, Badaling es el destino de elección para muchos grandes grupos de turistas y normalmente está súper llena. La vecina Gran Muralla de Juyongguan posee uno de los tres grandes pasos montañosos de la Gran Muralla, pero es casi tan concurrida como Badaling.



La Gran Muralla de Mutianyu está tan cerca de Beijing como Badaling y ofrece maravillosas vistas de la Gran Muralla y de las colinas circundantes pero con mucho menos turistas. Esta sección de la muralla también ofrece la posibilidad de un emocionante paseo de tobogán desde la cima de la muralla hasta el fondo de la colina.

Debido a su proximidad, Badaling, Juyongguan y Mutianyu son todas visitables como un viaje de medio día desde el centro de Beijing. En general recomendamos a Mutianyu en lugar de Badaling o Juyongguan, ya que las grandes multitudes en estas dos últimas secciones pueden arruinar la experiencia.

Más lejos de Beijing, la Gran Muralla de Jinshanling se encuentra a unos 150 km al noreste del centro de la ciudad y generalmente tarda cerca de dos horas y media en llegar. A pesar del largo viaje, Jinshanling está entre las secciones más impresionantes de la Gran Muralla. Si su itinerario permite un día entero para visitar la Gran Muralla, entonces recomendamos fuertemente Jinshanling.

Gubeikou y Jiankou también se pueden visitar en un día de excursión desde Beijing. Ambas secciones no han sido restauradas desde que fueron construidas en la dinastía Ming, convirtiéndolas en opciones ideales para aquellos que quieren caminar y experimentar la muralla salvaje. Tenga en cuenta que la sección de Jiankou presenta subidas muy empinadas y peligrosas y sólo es adecuada para viajeros con experiencia.

Hay también algunas otras secciones famosas de la Gran Muralla dentro y fuera de Beijing, como Huanghuacheng, Simatai y Shanhaiguan, pero sólo las recomendamos si usted está visitando la Gran Muralla por segunda vez o planeando una visita en profundidad, de varios días, de la Gran Muralla.

Senderismo y camping en la Gran Muralla



Debido a su propósito original de defensa militar, casi todas las secciones de la Gran Muralla fueron construidas en cadenas montañosas y, por lo tanto, involucran algunas subidas desafiantes y escaleras irregulares, incluyendo las secciones restauradas. Si visita una sección restaurada, al caminar hasta el final de la parte renovada podrá ver la parte no restaurada de la Gran Muralla.

Para la mayoría de los visitantes, Mutianyu y Jinshanling ofrecen buenas caminatas muy seguras de media dificultad. Para aquellos que buscan una caminata más desafiante a lo largo de secciones salvajes y no restauradas de la muralla, sugerimos la caminata de Gubeikou hasta Jinshanling o Jiankou hasta Mutianyu. Estas rutas de senderismo incluyen tanto secciones no restauradas como pintorescas partes renovadas de la muralla. Sin embargo, tenga en cuenta que las caminatas a lo largo de partes salvajes y no restauradas de la Gran Muralla involucra muchas subidas empinadas y ladrillos sueltos, y en algunas zonas son bastante peligrosas.

Generalmente está prohibido acampar en la Gran Muralla, especialmente en las secciones renovadas. Si desea pasar una noche durmiendo en la Gran Muralla, podemos llevarlo a una torre de vigilancia en la sección de Gubeikou de la Gran Muralla para experimentar la vida de un antiguo soldado y ver increíbles vistas del amanecer y puesta del sol sobre la Muralla.

Mejor momento para visitar

En todas las secciones de la Gran Muralla, cerca de Pekín, los meses de primavera (abril a junio) ofrecen clima templado y son excelentes para explorar. Desde finales de marzo hasta principios de mayo, muchos árboles comienzan a florecer, haciendo este período particularmente hermoso para visitar la Muralla. El otoño también es un buen momento para visitar, ya que las temperaturas son generalmente cómodas. Octubre a principios de noviembre es particularmente pintoresco, pues las hojas de los árboles comienzan a cambiar de color. Los meses de invierno, de diciembre a febrero, son fríos y pueden ser ventosos, pero normalmente hay menos turistas en la muralla durante esos meses. Julio y agosto son cálidos y húmedos y por lo tanto no son los mejores para largas caminatas. Además, es mejor evitar caminar en la muralla después de lluvia o nieve, pues algunas partes pueden quedar muy resbaladizas.

También debe evitar visitar las secciones populares, como Badaling, Juyongguan y Mutianyu, alrededor del Día Nacional (la primera semana de octubre) y del Festival de Primavera. Agosto también es una época agitada en Badaling y Juyongguan, ya que los estudiantes están de vacaciones de verano y muchas familias viajan a estas famosas secciones con sus hijos antes del inicio del nuevo año escolar. Más información sobre cómo evitar las multitudes cuando viaje por China aquí.

Fuente: thechinaguide.com