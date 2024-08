Blanqueo de dólares: cuáles son las implicancias para la macro y las oportunidades que detectaron los expertos

El reciente lanzamiento del régimen de regularización de activos en Argentina ha generado una gran expectativa tanto en el ámbito económico como financiero. Los expertos consultados coinciden en que esta medida representa una oportunidad única para que los ciudadanos formalicen sus activos no declarados y se acojan a beneficios fiscales. Sin embargo, las implicancias y el impacto real de este blanqueo son objeto de un intenso debate.

Según los analistas, las condiciones establecidas por el gobierno son sumamente atractivas y podrían incentivar un flujo significativo de capitales hacia el sistema financiero. Si bien es difícil estimar con precisión el monto total que se blanqueará, los analistas proyectan cifras que oscilarían entre los u$s 30.000 y u$s 40.000 millones.

No obstante, advirtieron que las expectativas sobre el impacto de este blanqueo en la economía argentina podrían ser algo exageradas. La gran flexibilidad del régimen, que permite a los contribuyentes invertir los fondos blanqueados en activos financieros hasta diciembre de 2025, limita su traslado efectivo a la economía real. En términos de reservas netas y recaudación fiscal, el impacto directo sería menor al esperado, dado que el gobierno ofrece la posibilidad de evitar el pago de multas a cambio de invertir en determinados activos.

Por otro lado, las empresas de inversión han diseñado diversas carteras para aprovechar las oportunidades que brinda el blanqueo. Estas carteras, orientadas a distintos perfiles de riesgo, ofrecen a los inversores la posibilidad de preservar su capital o generar rendimientos, al tiempo que cumplen con los requisitos del régimen. Entre las opciones disponibles se encuentran carteras en pesos y en dólares, con diferentes grados de exposición a activos locales y extranjeros.

En resumen, el blanqueo de capitales en Argentina presenta una oportunidad para formalizar la economía y atraer nuevos recursos al sistema financiero. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que los beneficios y las implicancias de esta medida son más complejos de lo que podría parecer a primera vista. Si bien se espera un ingreso significativo de capitales, el impacto en términos de reservas netas, recaudación fiscal y actividad económica será más moderado de lo inicialmente previsto.

Implicancias macroeconómicas

De acuerdo con Juan Pedro Mazza, estratega de Renta Fija de Cohen, las atractivas condiciones que ofrece el gobierno llevan a ser optimistas acerca del éxito del blanqueo. Dado que se trata de stocks no registrados, aclaró que es muy difícil estimar con precisión cuánto ingresará al blanqueo, pero calculó un blanqueo de entre u$s 30.000 y u$s 40.000 millones.

A pesar de que espera que sea exitoso, consideró que las expectativas generadas sobre el impacto del blanqueo en la economía argentina "son algo exageradas", dado que las condiciones del blanqueo son tan flexibles que limitan su traslado efectivo a la economía real.

En términos de reservas netas y recaudación, apuntó que el gobierno ofrece la posibilidad de evitar pagar multas a cambio de invertir en activos financieros hasta diciembre de 2025, lo que reducirá significativamente la base imponible para la multa, que además es coparticipable, por lo que al gobierno nacional le quedará tan solo el 42%.

"Con un blanqueo optimista de u$s 50.000 millones, estimamos que al gobierno nacional le ingresaría entre u$s 1.320 millones y u$s 1.656 millones en concepto de multas y adelantos de bienes personales. Estos montos no son lo suficientemente significativos como para ofrecer una solución de largo plazo. A modo ilustrativo, es prácticamente el monto que el Tesoro dejará de recaudar por la reducción de la alícuota del impuesto PAIS. En esta misma dirección, no llegarían a cubrir ni un tercio de los vencimientos en dólares por USD 6.900 M que tiene el Tesoro con bonistas privados", señaló Mazza.

En este sentido, indicó que tampoco esperan un gran impacto en términos de reservas brutas y actividad, dado que estos fondos no aumentarán los depósitos locales ni se destinarán a dinamizar la actividad económica. Un caso algo distinto es el de las cuentas comitentes especiales, que, a pesar de no ingresar directamente al sistema bancario, podrían terminar derramándose sobre el resto del sistema.

Carteras blanqueo

Los beneficios del blanqueo ofrecen la suficiente protección y compensación contra el riesgo de que —como les ocurrió a quienes ingresaron en el blanqueo de 2016— en el futuro se cambien las reglas de juego o de que los activos argentinos sufran una importante caída.

Al respecto, Mazza explicó que en Cohen construyeron dos carteras para quienes ingresan al blanqueo y están interesados en aprovechar las cuentas Comitente Especial de Regulación de Activos (CERA), que permiten evitar el pago de una multa del 5,0%.

Por un lado, ofrecieron la cartera "Mínimo Riesgo" que pone prioridad absoluta en la minimización de riesgos y la volatilidad para los inversores. La selección se enfoca exclusivamente en emisores de la más alta calidad: Arcor, Panamerican, Pampa Energía e YPF.

Por el otro lado, constituyeron la cartera "Opción Rendimiento", producto de que este portafolio mantiene un bajo grado de exposición al riesgo mediante una selección de emisores de alta calidad crediticia.

Más opciones de inversión en cuentas CERA

A su turno, desde Inviú señalaron que diseñaron cuatro carteras recomendadas adaptadas a distintos perfiles de riesgo: dos en pesos y dos en dólares: en primer lugar, desarrollaron la cartera de Preservación del capital en Dólares, que se compone de una mezcla diversificada de instrumentos para mitigar riesgos y asegurar estabilidad. La distribución de la cartera es la siguiente: 77% en Títulos de Deuda LATAM, Incluye deuda soberana y corporativa de América Latina, excluyendo Argentina, u busca aprovechar oportunidades en mercados emergentes,



En segundo lugar, está la opción "Balanceada en Dólares", esta cartera está estructurada de manera similar a la Cartera Equilibrada, pero con una mayor exposición a activos en Argentina y la inclusión de un bono Soberano, lo que la hace más adecuada para quienes buscan un equilibrio entre riesgo y rentabilidad con una inclinación más agresiva.

En tercer lugar, Inviú resaltó la alternativa del portfolio de "Preservación del capital en Pesos" que el objetivo principal de esta cartera es la preservación del capital mediante una estrategia que prioriza la estabilidad, la protección contra la inflación y para resguardar el valor frente a las fluctuaciones en el tipo de cambio, proporcionando una capa adicional de seguridad.

Por último, la sociedad de bolsa desarrolló la alternativa "Balanceada en Pesos" que indica que el objetivo principal de esta cartera es lograr un rendimiento superior a la inflación en el largo plazo mediante una estrategia que combina una mayor exposición a títulos ajustables por CER y letras en tasa fija, buscando captar la apreciación de capital en un entorno de posible reducción de inflación.

* Para www.iprofesional.com