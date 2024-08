Denuncia por violencia de género: solicitaron informes sobre los viajes de Fabiola Yañez a Misiones en 2021

El fiscal Ramiro González le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que de información con respecto a todos los viajes que realizó Fabiola Yañez hacia la provincia de Misiones en el año 2021, cuando su ex pareja Alberto Fernández todavía era presidente de la Nación.

De esta manera, González solicitó a la secretaría a cargo de Karina Milei los detalles de la nómina del personal que integró la comitiva, fechas de ida y regreso, así como también las actividades de agenda oficial; y el legajo médico entero de Fertilis, la clínica de reproducción asistida ubicada en Boulogne, donde la ex primera dama se sometió a un tratamiento.

Además, en la misma jornada, el juez Julián Ercolini, quien lleva adelante la causa por denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, ordenó que se analicen las llamadas telefónicas entre el ex presidente y su ex pareja, Fabiola Yañez.

Esta solicitud fue hecha a la empresa de telefonía que contrató Fernández, y el análisis se hará a partir de las llamadas entrantes y salientes desde el 2016. Buscarán determinar si se violó alguna restricción impuesta luego de lo que fue la denuncia de la periodista y ex primera dama.

Adicionalmente, Ercolini investigará a la ex ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, que fue señalada por Fabiola como la funcionaria que no quiso ayudarla luego de que acudiera a ella tras sufrir las agresiones del exmandatario. También confirmaron que, por el momento, no realizarán inspecciones oculares en la Quinta de Olivos, donde señaló haber recibido muchos de esos golpes.

Denuncia contra Alberto Fernández: los 9 episodios de violencia relatados por Yañez

* 2016: según el relato, el primero de los hechos ocurrió ocho años atrás, cuando Alberto Fernández obligó a abortar a su pareja. Fabiola accedió luego de frases intimidatorias como "hay que resolverlo, tenés que abortar".

* Julio 2021: Yañez aseguró que, cuando compartía un momento en la cama con el por entonces presidente, este le propinó un golpe de puño en el ojo. "¿Qué me hiciste?", preguntó ella. El dirigente no respondió y decidió no continuar con la conversación.

* Agosto 2021: en agosto de 2021 sucedió otro de los episodios de violencia física ejercida por Fernández. En ese entonces, el imputado provocó el primer hematoma luego de un fuerte zamarreo.

* Agosto 2021: el 11 de agosto de ese año, la pareja discutió fuertemente por una conversación de Fernández con Sofía Pacchi. En ese momento hubo otro zamarreo y generó lesiones en una de sus extremidades.

* Agosto 2021: al día siguiente, Yañez, que ya estaba embarazada, acusa haber recibido una patada en el vientre.

* 2023: en su discurso, la ex primera dama acusa explica que en ese año comenzó a recibir cachetazos en distintas situaciones.

* 28 de junio de 2023: ese día, Fabiola se despertó con mensajes y llamadas intimidantes por parte de su ex pareja, quien pretendía frenar la realización de la denuncia.

Con información de www.ambito.com