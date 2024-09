Bomba: un conductor de El Trece abandona uno de los programas más vistos y ya tiene reemplazo

El conductor Darío Barassi no estará más al frente de su exitoso programa Ahora Caigo, uno de los más vistos de El Trece, y cederá su lugar. Pero como tuvo problemas de salud durante el año, contó que tiene que ver con proyectos laborales y vacaciones.



“Me metí en el último posteo que hice, haciéndome el sexy para ver cuáles eran sus comentarios y noté que muchos están preocupados por mi salud, así que voy a hacer un par de historias contándoles todo", indicó Barassi.



La primicia la dio Ángel de Brito en sus redes sociales y contó que quien estará en su lugar será Chino Leunis. Como se viralizó la información, decidió aclarar: “Desde el día uno en que firmé contrato para Ahora caigo sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa. Es algo que el canal ya sabía y estaba consensuado".



"Lo que hicimos durante estos meses fue adelantar programas y logramos grabar todos los de septiembre y octubre. La idea era llegar a noviembre y mitad de diciembre pero, claro, pasaron cosas, como en la vida de todos, y no lo logramos", agregó.

Por se motivo, detalló: “Es una serie que voy a hacer para Disney, en la que voy a tener un cambio de look importante y mucho entrenamiento porque tengo que aprender a usar armas, por ejemplo".

“Quería contarles todo para que se queden tranquilos y sepan que la serie a la que me voy a abocar en breve está buenísima, tengo un compañero de ficción espectacular y andar bien a caballo: un cowboy va a ser el gordo. Hay laburo, hay placer en el trabajo que hago así que quería contarles cómo serán los próximos meses en mi vida", concluyó.

Fuente: Pronto