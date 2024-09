Ángel De Brito habló de los rumores de crisis entre Pampita y García Moritán: “Me extraña que no lo desmienta”

En las últimas horas empezó a circular el rumor de una crisis de pareja entre Pampita y Roberto García Moritán. La versión cobró fuerza después de que se conociera que el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires no estuvo en su casa y pasó cuatro días en un hotel.

Este runrún fue uno de los temas que se debatieron este lunes al aire de LAM (América). Ángel De Brito analizó la situación y remarcó que los trascendidos comenzaron cuando Benjamín Vicuña le dedicó un premio Martín Fierro a la modelo: “Ahí empezó el rumor, no sé si la crisis, pero sí el rumor de que Moritán se había enojado”.

Y agregó: “Yo todas las veces que los vi, la verdad, voy a ser sincero, estuve toda la noche con ellos dos y no noté nada extraño. No discutieron, al contrario, hablaban todo el tiempo”.

Al no tener ninguna información de primera mano sobre el tema, el conductor del programa de espectáculos remarcó una actitud de Pampita que le llamó mucho la atención: “Lo único que me extraña es que Pampita no haya salido a desmentirlo”.

“Hoy le escribí: ‘Caro, ¿cómo andás? ¿Viste todo lo que se dice?’ Y nada, es rarísimo. Capaz está cansada. (No contestó) absolutamente nada y Pampita es una persona que está con el teléfono todo el tiempo”, remató.

Por otra parte, ante las sospechas de que el político le habría sido infiel a la artista, tanto el periodista como las panelistas se mostraron escépticos. “No creo, él tiene la líbido puesta en otra cosa”, remarcó Fernanda Iglesias, dando a entender que el funcionario tiene otras prioridades en este momento de su vida.

Cómo empezaron los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

La historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán estaría atravesando una crisis. El sábado, surgió el rumor de que la modelo lo habría echado de la casa en medio de una crisis de pareja. La noticia fue confirmada en Implacables (El Nueve) por Daniel Gómez Rinaldi, que dio más detalles sobre la versión que circuló esta semana.

“Si bien en los Martín Fierro se los vio muy amorosos toda la noche, desde hace unos días está la versión de una separación entre Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. A fines de agosto también se había comentado algo de esto y él lo desmintió, pero en los últimos días estos rumores volvieron a aparecer”, dijo el periodista de espectáculos.

Por esa razón, el panelista se comunicó con el político y le consultó sobre la supuesta crisis. “Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta, en la calle Arroyo. Lo llamé en un momento y hablé con él porque quería chequear si era cierta esta nueva versión”, explicó.

Rinaldi agregó que el marido de Pampita le confirmó que este sábado a la noche asistirían al cumpleaños de una pareja muy conocida y desmintió el rumor de la separación.

