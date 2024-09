Mónica Frade: "Probablemente hubo corrupción en el cambio de postura de los diputados"

Mónica Frade analizó la gestión del Gobierno y pidió que se priorice la educación por sobre la seguridad: “Todos los miércoles vemos como las políticas económicas tienen un respaldo represivo”, expresó. Además, la diputada por la Coalición Cívica negó que su espacio haya tenido un acercamiento con el kirchnerismo: "seguimos manteniendo nuestras diferencias y nuestras posturas; ellos cambiaron y hoy hacen críticas a cosas que antes no criticaban", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mónica Frade es diputada de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires.

En el asado, Milei habló de la construcción de un "scrum" que pueda evitar que la oposición tenga los dos tercios. ¿Cree que el Gobierno tiene garantizado esto?

La imagen del asado fue fuerte y triste. La Cámara de Diputados, el Congreso en general, está sumamente atomizado y siempre hay alguna sorpresa o cambios. Nadie tiene garantizado nada y, en todo caso, lo reprochable no es que garanticen el número, sino por qué vías lo garantizan. Pongo en duda y objeto qué hay detrás de los cruces para conseguir los números. Se pueden variar posiciones, pero lo que pasó respecto a la última reforma jubilatoria con los Diputados no tiene ninguna explicación.

Cometieron un acto de irresponsabilidad enorme cuando semanas antes habían votado la fórmula de actualización y luego hicieron semejante cambio. Hay que mirar atrás de eso y buscar qué es lo que motiva los cambios, evidentemente hay un puente presidencial que echa mano a las prácticas históricas dentro de la Cámara de Diputados. Esto es lo novedoso, entre comillas, de un presidente que venía denostando estas prácticas.

Elizabeth Peger: ¿Usted habla de corrupción?

Probablemente haya corrupción. No tengo las pruebas, pero creo que tenemos que estar mirando atentos si es que hay algún toma y daca en esos cambios porque esos cambios siempre responden a algo. Cuando los diputados aprobaron esto, lo hicieron con convicción, y la convicción cambió en tres o cuatro semanas. Hay que poner la lupa ahí, no tengo las pruebas, pero es probable que así sea.

Alejandro Gomel: ¿Qué sucedió con Fernando Iglesias en la Cámara de Diputados?

Empiezo por el final, le pedí disculpas porque jamás había insultado a nadie en la Cámara. Aclaré sarcásticamente, que no era que no lo pensaba, sino que no correspondía que lo hubiera dicho. Yo no tengo ninguna animosidad con Fernando Iglesias, de hecho estuvimos en la misma ruta en los últimos años, pero tiene una práctica casi compulsiva en la que interrumpe a los diputados cuando dicen algo que a él no le gusta. A veces lo hace con palabras procaces que yo ni siquiera las podría repetir porque no es mi lenguaje.

Ayer (por el miércoles) estaba haciendo una crítica de la cuarentena de Alberto Fernández, crítica que ya la había hecho en tiempo real, y empecé a plantear que había tenido un enorme consenso en ese momento, acompañado por todos los ministros de Salud. Esto no le gustó a Fernando Iglesias y empezó a decirme cosas por lo bajo y a hacer gestos. Le dejé pasar la primera, pero me enojé mucho y reaccioné mal.

Me parecía un tema serio y me salió insultar desde lo más profundo. En la cuarentena viajé a provincias, tuve que enfrentarme con las fuerzas de seguridad de esas provincias, mientras que él no salía de Buenos Aires y sólo hacía declaraciones.

Elizabeth Peger: Recién hacía mención al camino recorrido con Fernando Iglesias. ¿Qué piensa de ese camino y de Juntos por el Cambio?

Creo que Juntos por el Cambio fue bueno, detuvo un avance del kirchnerismo que hubiera sido mucho más dañino para esta sociedad. No reniego de esa experiencia, al contrario, hicimos un trabajo que funcionó como valla de contención para algunos abusos.

No siento que la Coalición Cívica haya cambiado, estamos en la misma postura, hoy seguimos insistiendo en nuestras diferencias con el kirchnerismo que las hemos tenido desde el primer día. Lilita Carrió le ha hecho denuncias a Cristina Kirchner y a su gabinete cuando nadie las hacía y cuando Cristina tenía el 54%. Hoy, hacemos esas denuncias a un Gobierno que tiene una dirección que no nos gusta y nos preocupa. Los que cambiaron fueron los que se sumaron a este Gobierno, tienen todo el derecho del mundo en hacerlo, pero no pueden ser intolerantes con los que decidimos seguir otro camino.

El argumento de quienes están cerca del Gobierno es que a ustedes no se les cae el anillo si tienen que votar con el kirchnerismo para el aumento a los jubilados o a las universidades.

Nosotros no votamos con el kirchnerismo y hemos sido más críticos que los que hoy están en el Gobierno. Pusimos el cuerpo y denunciamos como nadie más lo hizo. No votamos juntos, seguimos manteniendo nuestras diferencias. El que cambió fue el kirchnerismo que hoy hace críticas a cosas que antes no criticaba. Habría que preguntarle a ellos por qué cambiaron sus votos y formas de pensar. Tampoco me parece un argumento para correr a quienes están haciendo críticas fundadas a este Gobierno.

Claudio Mardones: Estamos a la expectativa del momento en el que Milei vete la Ley de Financiamiento Universitario y se reedite la situación que se vivió con la recomposición de las jubilaciones. ¿Qué escenario evalúan en el bloque de la Coalición Cívica?

Cuando fue el veto a la fórmula jubilatoria la posición de la Coalición Cívica era que se buscara algo intermedio y que hubiera un veto parcial. El Gobierno endureció su posición y pasó lo que pasó. Es probable que pase algo parecido con el financiamiento a las universidades, no lo sé porque el escenario es distinto. Los jubilados no tienen la fuerza en la calle que ha demostrado tener el mundo universitario ni el apoyo que hemos visto en las marchas. Cuando nosotros votamos algo, lo hacemos analizando si es una ley responsable, por eso con la fórmula previsional planteamos de dónde se podía sacar el dinero.

El voto es este, entendemos que el Gobierno debe rever alguna de sus posturas y somos conscientes de cómo dejó las cuentas el gobierno que se fue. Nos preocupa un Gobierno en el que, si hay $10 mande $8 a seguridad porque su política tiene que tener un respaldo represivo en la calle, algo que vemos todos los miércoles en la puerta del Congreso. No hay para educación ni para salud.

¿Cree que se va a quedar diluida la discusión por el financiamiento universitario en la discusión por el presupuesto?

No puedo contestar eso, creo que este Gobierno redobla las apuestas porque vende la imagen de fortaleza y la personalidad del presidente incide mucho en esto. Si pueden postergar la discusión lo van a hacer, pero sino lo van redoblar. Seguramente, en esto esté vinculado el famoso asado, lo habrán hecho para blindar un número que les permita mantenerse en posturas inflexibles.

Desearía una discusión seria en la que la educación tenga un lugar predominante sobre ciertos gastos en seguridad como lo son los 24 aviones supersónicos. Tenemos visiones, concepciones de país y de distribución de la riqueza, que son distintas a las del Gobierno.

