Comenzaron a salir dólares blanqueados de los bancos: ¿hay un aluvión o es un goteo?

Los dólares del blanqueo ya empezaron a salir de los bancos. Desde el martes 1 de octubre, un porcentaje de los contribuyentes que ingresaron dólares en efectivo en el sistema financiero local durante septiembre, con el objetivo de adherirse a la convocatoria del presidente Javier Milei, ya efectuó extracciones de los fondos, posibilidad que le otorga el régimen.

La salida de fondos era esperable. Sin embargo, por ahora, no se observan retiros masivos en las cuentas bancarias. Incluso, de acuerdo con los analistas del mercado, las extracciones de dólares que se registraron en las últimas horas son inferiores a lo que muchos estimaron inicialmente.

Así los reflejan los registros oficiales. Los últimos datos del Banco Central indican que el martes 1 de octubre el total de depósitos bancarios en dólares del sector privado descendió a u$s31.306 millones. El monto implica una baja neta de u$s 154 millones respecto a lo que había en la jornada anterior.

Cabe aclarar que esa cifra no implica el monto exacto de retiro de depósitos del blanqueo de ese día, sino la variación neta. Posiblemente, la extracción total fue mayor, pero la variación neta de depósitos habría sido reducida gracias a los eventuales ingresos de dólares que se realizaron ese día para el blanqueo y otros fines.

Primera caída de los depósitos en dólares desde que inició el blanqueo

Se trata de la primera caída del stock de depósitos en dólares desde mediados de agosto, cuando se reglamentó el blanqueo. Desde ese momento, los depósitos no paraban de crecer y la aceleración que se registró en la última semana de septiembre hizo que al cierre del mes el acumulado desde que inició formalmente el blanqueo trepara a u$s12.846 millones.

El monto acumulado hasta el 30 de septiembre, que inicialmente era la fecha de cierre de la primera etapa, la única que habilita la regularización de efectivo, superó cómodamente el mínimo de u$s 10.000 millones que contemplaba el ministro Luis Caputo cuando arrancó la convocatoria.

Además, en el mercado destacan que la cifra superó los u$s7.700 millones que ingresaron en efectivo en el blanqueo de capitales que convocó el expresidente Mauricio Macri. No obstante, el total blanqueado en aquel momento ascendió a casi u$s120.000 millones, porque la gran mayoría se trató de otro tipo de pertenencias y no de fondos en efectivo.

El mercado esperaba una mayor salida de depósitos

"Si bien desde el martes ya existe la posibilidad de que aquellos que depositaron en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) hasta u$s100.000 puedan retirarlos, la expectativa inicial era que hubiese un aluvión de gente pretendiendo extraer los fondos", afirma Alejandra Sarni, socia de impuestos y legales de BDO en Argentina.

En diálogo con iProfesional, Sarni afirma que, si bien aún es incipiente, en las primeras 72 horas ese "aluvión de retiros" de dólares del blanqueo que algunos analistas proyectaban aún no se ha observado en las sucursales bancarias. No obstante, no descarta que se efectúen más adelante.

"Entre el 70% y 80% del blanqueo en efectivo, proceso que continúa vigente hasta fin de octubre, ha sido por montos de hasta u$s100.000, que evitan el pago del impuesto del 5% que contempla el blanqueo. La expectativa es que a lo largo de este mes esos montos se comiencen a extraer de las cuentas especiales", agrega.

Sarni prevé que una buena parte de los que no retirarán los fondos, probablemente, los derive hacia cuentas de inversión, con el objetivo de obtener algún tipo de renta o rendimiento en dólares. Estima que "no volverán al colchón" o a cajas de ahorro tradicionales, ya que tenerlos ahí no da ningún tipo de retorno.

"El mercado financiero ofrece inversiones atractivas, con buenos rendimientos en moneda estadounidense. Es muy probable que una porción de aquellos que dejen los dólares en el sistema busquen algún rendimiento. Pero la expectativa es que la mayoría de los que blanquearon hasta u$s 100.000 los extraiga de las CERA", sostiene.

El economista Gustavo Ber, en cambio, desestima que haya una salida significativa de los depósitos en dólares que ingresaron por el blanqueo. Al contrario, cree que la mayoría de los depositantes dejará los dólares en el sistema financiero local y, de alguna manera, buscará invertirlos para obtener rendimientos.

"Si participaron del blanqueo, estimo que estarían más inclinados hacia invertir los fondos. Sacarlos y guardarlos en efectivo, en el actual contexto económico y financiero, que incluye una sostenida apreciación cambiaria, posiblemente en el tiempo les implicaría seguir reduciendo el poder de compra de esos fondos", sostiene.

Incluso, el economista estima que, aunque a un ritmo muy inferior respecto a lo que se observó a finales de septiembre, durante octubre los depósitos bancarios en dólares del sector privado podrían continuar creciendo, debido a las personas que se seguirán sumando a la regularización de activos en efectivo.

Que harán los que blanquearon montos chicos y cifras más grandes

Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, los divide en dos grupos. Por un lado, los que blanquearon hasta u$s100.000, que son los que ya están retirando los fondos de las CERA y utilizándolos para distintos fines. No obstante, aclara, muchos de este grupo mantienen el dinero en el sistema y se inclinan por invertirlo en activos financieros.

"Por otro lado, está el grupo de los que blanquearon montos superiores a u$s100.000. Acá, el costo-beneficio de retirar los fondos hace que el enfoque quede puesto en mantener el dinero dentro de las cuentas bancarias o de inversión hasta finales del año que viene", señala Ambrosetti en diálogo con iProfesional.

Es decir, de acuerdo con el especialista, de ahora en adelante, los retiros de dólares del sistema financiero local, correspondientes al blanqueo de capitales, se darán principalmente por parte de las personas que se adhirieron a la convocatoria con montos inferiores a u$s100.000, aprovechando no deben afrontar una multa por hacerlo.

En ese sentido, los analistas de Grupo SBS destacan que en los próximos días, los movimientos de los depósitos serán una de las principales variables a monitorear. Afirman que los operadores del mercado financiero estarán atentos a las eventuales salidas de depósitos en dólares de los bancos y, sobre todo, la magnitud en la que lo harían.

