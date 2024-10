Caputo va camino a lograr la unificación del dólar: el cambio trascendental que habrá en la economía

El dólar MEP alcanzó los $1.134,80 y logró una brecha del 11,4% versus el dólar exportador, que se ubica en $1.019, que surge de tomar el 80% del dólar mayorista y 20% del dólar Contado con Liquidación (CCL). Esta brecha es muy baja y coloca a los exportadores con un mejor precio en dólares de sus productos.

El dólar importador que surge del dólar mayorista más el 7,5% del impuesto país, se ubica en $1.052,9, mientras que el dólar CCL está en $1.177 lo que implica una brecha del 11,8%. Una mínima brecha para operar por fuera del Mercado Libre de Cambio. Si un exportador quiere remesar dinero al exterior, debe tener en cuenta que el dólar exportador se ubica en $1.019, mientras que el dólar CCL se ubica en $1.177 con lo que la brecha para sacar dinero del país se ubica en el 15,5%.

Si los dólares MEP y CCL siguen bajando, en algún momento sus cotizaciones se encontrarán en igual nivel que el dólar exportador. Cuando esto suceda, no será necesario reclamar por el cepo, ya que quien desea sacar dólares del país, podrá realizarlo transando pesos con otro particular, con un precio similar entre el dólar exportación y el dólar CCL.

En otras palabras: en la medida que el Gobierno siga logrando superávit fiscal en las cuentas públicas, una constante compra de dólares en el mercado, aumento de las reservas y baja sustancial del riesgo país, los dólares van a converger en un precio común.

Entonces, la discusión del cepo pasará a otro plano, ya que con o sin cepo se podrán migrar dólares de argentina a un precio similar al de la exportación.

Reservas del Banco Central: datos claves sobre la compra de dólares

Es importante seguir las compras de dólares por parte del Banco Central en la República Argentina. En el primer mandato de Cristina Kirchner entre diciembre de 2007 y noviembre de 2011 compró u$s 16.277 millones. En su segundo mandato entre diciembre del año 2011 y noviembre del año 2015 (en este período ya comenzó a operar el cepo) compró u$s 5.395 millones. En el mandato de Mauricio Macri (con cepo y sin cepo) vendió u$s18.329 millones. En el mandato de Alberto Fernández, (en su totalidad con cepo) compró u$s 6.299 millones.

Cuando asumió Cristina Kirchner en diciembre del año 2007 las reservas sumaban u$s45.566 millones, cuando dejó su cargo Alberto Fernández sumaban u$s 21.209 millones.

Bajo el mandato de Javier Milei en el período de diciembre del año 2023 al 7 de octubre del año 2024 compró u$s17.347 millones, con cepo y un escenario económico muy adverso. Las reservas se ubican en u$s28.557 millones. En la actual gestión se compraron más dólares que en todo el período del primer gobierno de Kirchner en donde no existía el cepo y la soja a precios de hoy valía más de u$s800 la tonelada, mientras que hoy cotiza en torno de los u$s 380 la tonelada.

Es impresionante la compra de dólares que hizo este Gobierno en un corto período de tiempo. En el año 2023 muchos argentinos compraron dólares esperando un colapso de la economía que no ocurrió; esto derivó en un cambio de portafolios muy grande que le dio un gran espaldarazo al presidente Javier Milei.

Paralelamente a ello los bonos argentinos más emblemáticos en el mercado al momento de asumir su mandato, como es el caso del AL30 valían u$s37,15, con una tasa de retorno del 58,8% anual, hoy ese título después de pagar dos servicios de renta y amortización de u$s4 vale u$s61,85, y su tasa de retorno es del 18,9% anual.

Es interesante la fuerte baja del riesgo país. Si este bono mostrará a futuro un rendimiento del 12% anual, su cotización se ubicaría en u$s72, con lo cual todavía vemos posibilidad de que sigan generando valor y rentabilidad a sus tenedores.

Conclusión: la discusión del cepo puede esperar si hay

El cepo puede esperar, mientras que las cotizaciones de los dólares en el mercado les permitan a las empresas poder remesar dólares al exterior comprando los billetes libremente entre particulares. Hoy la brecha entre el dólar de exportación y el dólar CCL es de apenas 15,5% y podría reducirse a 0%.

La tasa implícita del dólar futuro es del 40% anual, para más precisiones el dólar futuro a septiembre del año 2025 tiene una tasa implícita del 42,6% anual. La Lecap con vencimiento el 30 de septiembre tiene una tasa de retorno del 53% anual. La tasa en pesos es más elevada que la tasa del dólar futuro, esto termina disciplinando a los dólares alternativos a la baja.

Cuando asumió Javier Milei el dólar MEP valía $986, y hoy vale $1.135 esto implica una suba del 15,1%, mientras que la inflación de diciembre al 30 de setiembre fue del 153,0%, esto implica que la inflación aumentó 10 veces más que el dólar MEP. Los que mantuvieron dólares en cartera perdieron fuertemente poder adquisitivo.

El mercado se fortaleció con los vetos parlamentarios, ya que el presidente dio una señal muy fuerte que el superávit fiscal no es negociable. El blanqueo ya supera los u$s13.000 millones, esto impactó en los depósitos en dólares del sistema financiero, que ya suman u$s32.751 millones al 7 de octubre pasado.

En el último trimestre del año, el Gobierno podría convalidar superávit financiero gracias a los ingresos de la moratoria y mejora de actividad económica, una baja a 0 del impuesto país, caída del riesgo país, convergencia de la tasa en pesos ajustada por inflación con la tasa en dólares, y que los dólares alternativos cotizan a niveles similares al dólar mayorista.

En este contexto, los bonos argentinos siguen siendo una buena opción de inversión y las acciones asoman como las estrellas de este verano.

* Para www.iprofesional.com