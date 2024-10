El mercado anticipa el mejor momento para salir del cepo, si siguen ingresando dólares

En el mercado reina la sensación que no hay apuro del Gobierno por salir del cepo en lo que resta de este año luego de las declaraciones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del coloquio de IDEA como en las jornadas monetarias del BCRA ,donde enfatizaron que no hay una fecha determinada pero si condiciones para el levantamiento definitivo de los controles cambiarios.

Caputo remarcó que "no es relevante el momento en el que salgamos del cepo" y aseguró que "no nos corre el tiempo porque diseñamos un programa super robusto". En tanto, Milei afirmó que "cuando vaya desapareciendo la inflación, va a ir desapareciendo el money overhang, y cuando eso suceda no va a haber exceso de oferta de pesos y ahí voy a poder abrir el cepo, aún cuándo no tenga dólares porque voy a un sistema de tipo de cambio flexible".

En ese marco, los analistas vislumbran dos posibles escenarios: que la salida sea durante el primer trimestre de 2025 o luego de las elecciones legislativas de octubre, y las opiniones están divididas sobre los costos y la conveniencia de hacerlo en uno u otro momento.

Caputo dijo también días atrás en una entrevista que "no hay una sola manera de salir del cepo; se puede hacer de manera gradual como lo estamos haciendo o de shock si recibiéramos esa plata", en alusión a la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo con el FMI que implique fondos frescos. De todos modos, el ministro aclaró que todavía no estaba decidido si le van a pedir al organismo internacional un nuevo programa.

En ese sentido, el mercado estará atento esta semana a las señales que surjan de las reuniones que mantengan Caputo, y otros funcionarios que participarán de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial que se realizará en Washington. La delegación encabezada por Caputo viajó este lunes y está integrada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el Vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

Luis Caputo demora la salida del cepo

La consultora EconViews aseguró que "después de escuchar a funcionarios y hasta al propio Milei, quedó la sensación en el ambiente de que no hay apuro en salir del cepo, aunque pueden flexibilizar algunas regulaciones para favorecer las importaciones". De hecho, este lunes entró en vigencia la reducción del plazo de pago a importaciones de 60 a 30 días.

"En cuanto a ese tema hubo sorpresas, y ambas las trajo el Presidente. La primera es que la salida sería a un tipo de cambio flotante. El mandatario dijo: ‘Voy a poder abrir el cepo aunque no tenga dólares, porque vamos a un sistema de tipo de cambio flexible’. Esto es una definición importante que implica que está dispuesto a aceptar que haya volatilidad del tipo de cambio en una economía bi-monetaria, algo que a más de un economista le parece riesgoso por sus posibles efectos en la inflación. De hecho, una de las razones por las que el BCRA no saca el cepo es por temor a la volatilidad", señaló.

Al respecto, la consultora consideró que "en teoría, es correcto que un esquema de flotación libre no necesitaría reservas, pero en la práctica, será crucial contar con un cierto poder de intervención para evitar movimientos bruscos".

Otra definición de Milei que recalcó EconViews es que sostuvo que el momento indicado para salir del cepo va a ser cuando la inflación observada converja con la inflación inducida (que es de 2,5% mensual), dado que, en ese punto, según el mandatario, no habrá un exceso de oferta de pesos.

"De todos los argumentos, éste es el más difícil de entender. En primer lugar, hay que comprender por qué elige ese 2,5%, que coincide con la tasa de devaluación actual más un supuesto de inflación internacional. Nuestra interpretación es que esta es la meta de inflación del Gobierno, lo que implicaría que cuando se llegue a esa meta no hará falta bajar la más la inflación", evaluó.

Sin embargo, la consultora alegó que "la teoría económica no dice que la inflación depende del exceso de bonos en pesos (lo que muchos consideran que es el money-overhang hoy en Argentina), que es lo que habría que eliminar para sacar el cepo".

"La inflación podría converger al 2.5% mensual del que habla el Presidente, y seguiría habiendo un exceso de pesos, que sería de bonos que las empresas tienen justamente para protegerse hasta que se levante el cepo", esgrimió. En ese marco, la consultora subrayó que el "cepo no se puso para bajar la inflación, se puso para evitar que se dispare el tipo de cambio y que suba la tasa de interés. El exceso de pesos es un stock que, si se saca el cepo, se puede ir de la noche a la mañana y el hecho de que la inflación baje al 2,5% no lo pararía".

En sintonía, la consultora Outlier concordó que tras la exposición de Caputo en el coloquio de IDEA queda en claro que "no hay apuro de la administración Milei por salir del cepo". E interpreta que "eso se debe más a que se sobre ponderan mucho los riesgos y costos de salir, más que porque se sienten cómodos con el cepo" y opinó que "ahí entra nuevamente que domina la política sobre la economía". Qué no es ni nuevo, ni sorprendente. Pero es eso.

"Lo segundo es que este es un tema con el que justamente la Administración Milei no está cómoda, ya que no son sólo las críticas al respecto las que le molestan. Son los simples análisis. Y está recurriendo a argumentos cada vez menos sólidos y más agresivos para justificarse. Esto refuerza nuestra idea de que entienden los riesgos de la estrategia de sostenimiento del cepo, pero que están dispuestos a correrlos porque hay un objetivo político que prima por sobre ello: Las elecciones de medio término".

Salida del cepo: ¿cuál es el mejor momento para el mercado?

En Waise Capital resalataron que "el mercado descarta que la salida del cepo cambiario no suceda este año, más con las declaraciones de Milei y Caputo, quienes se oponen a establecer fechas concretas". Y estimaron que "ante el impacto que la salida del cepo, podría tener sobre la inflación. Se prevé que la salida del cepo no será abrupta sino mediante la liberación paulatina de restricciones. Sobre todo para el sector importador".

En ese marco, en Waise Capital manejan dos escenarios: que la salida del cepo sea posterior a las elecciones legislativas, en el cuarto trimestre de 2025, "donde el Gobierno haya podido incorporar apoyo a nivel legislativo, junto a un refresh de su reputación e imagen".

"Inclusive, si no logra concretar ninguna de sus expectativas electorales, daría pie a que finalmente avance con la liberación posterior al periodo de estrés electoral (con una vigilancia extrema del efecto traspaso a inflación)", juzgaron. A ese escenario, le asignan "70% de probabilidad".

El otro escenario es que la salida "sea a fin de 2024, acompañado por la cosecha de trigo y con el grueso de dólares del blanqueo".

"Tendría una ventana de oportunidad donde podría realizar la unificación. Previo a este momento, veríamos un esquema de liberación gradual, sobre todo en la parte de desregulación normativa. Escenario que asignamos un 30% de probabilidad", indicaron.

Según su visión, "el escenario óptimo para la liberación cambiaria en Argentina ocurriría acompañado de una desaceleración sostenida de la inflación, el fortalecimiento de reservas internacionales, políticas que incentiven la exportación y diversifiquen los mercados".

La consultora 1816 también vislumbra que el Gobierno "tiene 2 opciones con el cepo: liberar pronto (de aquí a enero de 2025) o postergar esa liberación para después de la elección de octubre de 2025". Y esgrimió que "lo planteamos así porque suponemos que el Ejecutivo querría evitar los riesgos de unificar en la previa a los comicios". Y advirtió que en el escenario de postergación, "el riesgo principal tiene que ver con las reservas".

"Más allá de las chances de llegar a la elección 2025 sin levantar el cepo, en 2026 el sector público tiene vencimientos en dólares por otros u$s21.500 millones, de modo que más temprano que tarde Argentina necesita recuperar acceso al mercado voluntario de deuda, para lo cual habrá que acumular reservas,y par a eso en algún momento habrá que asumir el riesgo de liberar".

A su vez, la consultora FMyA planteó que "todo parece indicar a que se va a una salida muy gradual durante todo 2025, levantando restricciones de a poco". Y especuló que "como el Gobierno le teme al costo inflacionario, es cada vez más probable que se postergue para después de las elecciones 2025".

No obstante, la consultora piensa que "hoy las condiciones están dadas para que sea antes (primer trimestre de 2025)". Y para fundamentar esta postura, hizo un repaso de las condiciones de salida del cepo que viene diciendo el gobierno:

1. Monetario: "El problema de los Pasivos Remunerados y los Puts se resolvió en julio".

2. Inflación: "Milei dijo que toda la inflación mayor a la "importada por el plan" del 2.5% mensual son excesos de pesos. En septiembre, la inflación fue del 3.5%, y esperamos que para octubre baje a 3.1% por fuerte baja de regulados.En enero 2025, podría ser 2.5% cuando se baje a 0% el Impuesto PAIS. Esta condición está cada vez más cerca".

3. "La brecha está cerca del 20%, aunque todavía el CCL opera con muchas restricciones (la restricción cruzada), el dólar Importador tiene 7,5% PAIS y el exportador todavía tiene Blend. Esta condición está más cerca".

4. FMI y reservas: "Las reservas siguen en terreno negativo de u$s4.500 millones. Si bien Macri salió del cepo en una situación similar, el gobierno parece sugerir que necesita más reservas. Una hipótesis es que sean cero o positivas y, para que suban rápido, es porque alguien dio un préstamo".

Éxito del blanqueo y financiamiento en dólares: dos variables que mira el Gobierno para levantar el cepo

En ese sentido, sostuvo que el resultado de las elecciones de EE.UU. en noviembre podrían definir si habrá o no nuevo financiamiento en el marco de un nuevo programa con el FMI.

De todos modos, la consultora aseveró que "el éxito del blanqueo y el nuevo financiamiento en dólares que están consiguiendo las empresas llevó optimismo al mercado sobre que puede llegar a las elecciones 2025 sin levantar el cepo, y eso le da aire al Gobierno".

Por su parte, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, cree que la salida del cepo será "en los primeros meses de 2025, porque las condiciones están dadas y posponerlo puede tener costos dado el perfil de vencimientos de deuda a en 2025". Al respecto, aseveró que el riesgo es "no lograr financiamiento suficiente y voluntario para 2025".

En cambio, el economista Federico Glustein aseguró que "sería mejor para post elecciones legislativas porque se permitirá tener menor impacto en la macro". Y alertó que "hacerlo en los primeros meses de 2025 sería más complejo porque requiere de un shock que traería efectos negativos en inflación, reservas y otras variables".

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores sostuvo que "si uno analiza lo que el Gobierno está planteando, no van a salir del cepo hasta después de las elecciones de 2025".

"Hay un tema con los vencimientos de deuda en pesos que son muy grandes y que si ellos liberaran el cepo generaría zozobra. En cuanto a plata fresca del FMI tampoco creo que el FMI este muy conforme si le da más dinero que se use en intervención cambiaria, el organismo siempre es reacio a eso".

"Lo más probable es que la salida del cepo sea algo muy gradual, que se vaya sacando de a poco y extendiendo en el tiempo más allá, de la elección. No veo al FMI dando una cantidad de dólares importante para atacar ese problema y además con un esquema cambiario como el gobierno lleva adelante hoy. Deberían cambiar muchas cosas y hoy por hoy no lo veo", opinó.

Por su parte, los analistas de la sociedad de Bolsa Cohen subrayaron que el Gobierno se mantiene firme en la decisión de no apresurar la salida del cepo, e incluso plantea convivir con él al menos hasta 2025, lo que representa un riesgo para la estabilidad actual.Y advirtiron que "la combinación de cepo y atraso cambiario será un obstáculo para la acumulación de reservas internacionales y para el crecimiento económico, más allá de factores coyunturales que puedan aliviar o agravar la situación".

Asimismo, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go destacó que "el Gobierno ha logrado reiniciar la compra de reservas en el último mes y medio, tras una sequía extensa que se ubicó entre junio y agosto pasado, a partir de un mayor flujo de capitales que surge del blanqueo". Pero enfatizó que "la duda que surge es si el Gobierno va a lograr empalmar este ingreso de capitales volátiles con un eventual ingreso de capitales de más largo plazo que surjan del RIGI y de mayores inversiones".

"Ahora, las reservas internacionales netas todavía son negativas en torno a u$s6.000 millones, lo cual luce insuficiente para pensar en sacar el cepo; deberían más que duplicar los niveles actuales en términos brutos para poder pensar en poder afrontar cualquier shock sin tener un vendaval después".

El analista financiero Gustavo Ber cree que "los tiempos de la salida del cepo van a depender de la dinámica del proceso de ordenamiento monetario y la desinflación, así como la posibilidad de contar con fondos frescos. En ese sentido, dio que en caso de obtenerse dichos recursos desde el FMI, podría ser hacia el primer trimestre, caso contrario podría directamente quedar para después de las elecciones legislativas"

Y estimó que tras las elecciones en Estados Unidos, "podría ser posible, ya con el nuevo mandato, que se puedan llegar a recibir fondos frescos desde el FMI para poder acelerar los tiempos para una salida del cepo tipo shock, y no de manera gradual".

* Para www.iprofesional.com