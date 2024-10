Profundo malestar de comerciantes del Bv Santa Fe con la Municipalidad

El malestar de los comerciantes del Bv Santa Fe es profundo y sabemos que se autoconvocaron en un primer momento y ahora se están organizando para hacer algún tipo de reclamo a la Municipalidad y en lo posible pedir una reunión con el Intendente Viotti para evitar que en lo sucesivo se den situaciones como las vividas el último Sábado, ocasión en la que los mismos se preparaban para tener una tarde fructífera en ventas, pero se encontraron con que desde antes del medio día, los preparativos para la Fiesta de las Colectividades había ganado espacio y la apertura de los negocios el Sábado por la tarde se convertiría en un imposible.

Un comerciante, que prefirió no hacer público su nombre nos dijo: "La realidad es que lo que les falta es cabeza, no tienen idea de lo que hacen y todo lo improvisan. Sabiendo que la gente para el Día de la Madre hace sus compras al último, justo nos cierran todo a la tarde del Sábado, es como si lo hicieran a propósito, no lo puedo entender. Lo más fácil hubiese sido encauzar la fiesta por el Bv Lehmann, de esa manera no se perjudicaba a nadie y el comercio de venta de comestibles se hubiese aún beneficiado. No les da la cabeza a esta gente, no es la primera vez que pasa".

Otro de los comerciantes con resignación nos dijo: "Yo intenté abrir, pero el olor a choripan era imposible, todo el negocio estaba impregnado del mismo y resultaba imposible estar, decidimos cerrar y listo".

En nuestra recorrida pudimos ver de todo, desde aquellos muy enojados a los que piensan solicitar una entrevista con Viotti para tratar de evitar en el futuro una situación similar. El descontento es muy grande pero también la resignación. Quizá una de las declaraciones más acertadas fue la de un comerciante del sector que con resignación nos dijo: "Viotti no tiene la culpa, la culpa es de los que lo asesoran, el pibe no puede estar en todo, pero se lo tenemos que hacer notar para que no vuelva a pasar, el sol tiene que salir para todos".