Bullrich defendió a Milei por sus dichos sobre el "cajón con Cristina adentro": "¿Ahora viene a hablar de violencia?"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender este martes al presidente Javier Milei, quien había expresado que le "encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro". Al respecto, la funcionaria aseguró que no se trataba de un deseo "explícito", a la par que cuestionó a la exmandataria por "hablar ahora de violencia" cuando en los últimos "20 años" estuvo "insultando" y "generando escraches a Dios y María santísima".

“Hay que plantearlo claro: no es explícito lo que se está diciendo. Se está diciendo que cuando una política, el populismo, muere, uno entierra una forma que llevó al país al desastre. Entendámoslo en su justa dimensión de la expresión”, planteó Bullrich en Radio La Red. "Si es terminar con el populismo para siempre en la Argentina, estoy ahí al lado de Milei”, subrayó.

Luego del descargo de Cristina Kirchner, en el cual también apuntó contra la ministra por su pasado Montonero, Bullrich acusó a la expresidenta de haber recurrido a la violencia verbal durante sus gestiones. "Estuvimos 20 años con Cristina insultando, pisoteando, escupiendo, sacando afiches de periodistas, generando escraches a Dios y María santísima, ¿y ahora viene a hablar de violencia? Me parece como una película donde, en la medida que se va generando la nueva historia, se va borrando la verdadera”, manifestó la ministra.

En esa línea, pidió "no olvidar" la violencia física y verbal que le atribuyó al kirchnerismo. “Yo no me olvido que muchos argentinos vivimos 20 años con la cabeza baja escuchando lo que decía la señora. Yo creo que está muy bien en este momento decir que vamos a terminar de una vez y para siempre con ese modelo de la Argentina”, remarcó.

Los cuestionamientos hacia Victoria Villarruel y el respaldo a Javier Milei

En otro tramo de la entrevista, Bullrich volvió a alinearse con el presidente en cuanto a su postura sobre el homenaje que la vice Victoria Villarruel le realizó a la exmandataria Isabel de Perón en el Día de la Lealtad. Al respecto, coincidió con el jefe de Estado en que ellos no hubieran hecho ese reconocimiento.

“La reivindicación a Isabel Martínez de Perón no es de mi agrado”, manifestó la ministra. “Es una persona que generó una crisis económica, que dio lugar a la justificación de un golpe militar en la Argentina, a la destrucción de las instituciones republicanas, a que no haya elecciones normales; más las tres A, López Rega... todo eso no es reivindicable, yo no lo hubiera reivindicado”, argumentó.

Sumado a esto, deslizó que la visita de Villarruel a la expresidenta debería haber sido “privada”. “Poner un busto, todo eso, es reivindicar una etapa de la Argentina que fue trágica, no fue una buena etapa”, planteó.

Por otro lado, destacó el nivel de “decisión” que tiene Milei, poniendo como ejemplo el acompañamiento que le dio a ella para “terminar con los piquetes” en la Ciudad de Buenos Aires. También comentó que le compró un regalo al mandatario por su cumpleaños, que no quiso decir qué era, y adelantó que se lo daría en la reunión de Gabinete.

En tanto, de cara a las legislativas de 2025, aclaró que no tiene intenciones de competir en la Ciudad de Buenos Aires. “Hay que medir muy bien las cosas, la seguridad es un tema importante en la Argentina. La economía y la seguridad son los dos temas que más influyen, así que yo creo que donde estoy, estoy bien”, precisó.

“Estoy en un lugar que puedo manejar bien, generar cambios estratégicos importantes. Si podés andar bien en un área, ¿para qué vas a cambiar? Pero, bueno, es una decisión del presidente, yo soy ministra, todo está muy apresurado hablando de elecciones. Prefiero seguir con lo que estoy haciendo”, cerró.

