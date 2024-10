Efecto disolución de la AFIP: un diputado del PRO impulsa un proyecto para derogar los cargos hereditarios

El diputado por Santa Fe Alejandro Bongiovanni presentó un proyecto en el Congreso de la Nación para derogar los cargos hereditarios en el Estado nacional.

Cargos hereditarios

“El proyecto intenta derogar un set de normas que está esparcida de manera descentralizada en muchos convenios colectivos, muchos estatutos del empleado público, que sucede en todos los niveles del Estado: nacional, provincial y municipal”, explicó el legislador del PRO.

“A mí me compete sólo en lo nacional. No tengo jurisdicción afuera. Me han llamado muchos legisladores provinciales para decirme ´che te lo quiero robar para aplicarlo en mi provincia´”, aclaró en declaraciones a Cadena 3.

“Esto sucede en empresas públicas tipo YPF, Aerolíneas, Trenes Argentinos. En muchos bancos nacionales, en la AFIP, sucede en la Aduana, en Servicios Viales”, ejemplificó Bongiovanni.

Argumentos

“Me animo a decir que en casi todos los organismos hay alguna norma que bien o le guarde el empleo al hijo, hija o en algunos casos al cónyuge o sucesor del causante cuando fallece, o bien que le da una preponderancia respecto de otros postulantes al abrirse una vacante", precisó en diálogo con el periodista Miguel Clariá.

“En cualquiera de los dos casos está mal, es una prerrogativa inconstitucional que violenta la igualdad ante la ley y violenta el único requisito que tiene la Constitución para los cargos públicos que es la idoneidad", enfatizó.

Además recordó que hizo la presentación en marzo de este año pero que “ahora a raíz de toda la atención que está llevando el tema Afip, la volví a poner sobre la mesa y generó mucho interés”.

“Así que espero que mis pares del Congreso me den su venia para poder sacar este proyecto”, concluyó el diputado santafesino.

Con información de www.perfil.com