Pese a su buena sintonía con Milei, Pullaro sigue sin el traspaso de obra pública para Santa Fe

La tensión en el vínculo entre el gobierno de Javier Milei y el del santafesino Maximiliano Pullaro continúa escalando por el desarrollo de la obra pública. Mientras el Presidente busca que el gobernador radical se quede con las rutas nacionales que presentan órbita provincial a cambio del saldo de la deuda que Nación mantiene con la provincia, Pullaro rechazó rotundamente esa oferta, aseguró que su administración no haría "ningún tipo de negocio" y confirmó que continuará defendiendo "los intereses" de su territorio.

“No está bien que nos quieran cambiar la deuda que tiene Nación por el traspaso de las rutas. A las rutas no las tendría que agarrar yo, porque me compro un problema. Porque lo que no arreglan ellos lo tendré que arreglar yo. Pero como no lo hacen, alguien lo tiene que arreglar. Porque por allí transitan santafesinos”, dijo con contundencia el mandatario de Santa Fe.

La política de Milei para alcanzar el equilibrio fiscal deja en velo a los territorios regionales, como es el caso del santafesino. A pesar de que Pullaro le facilitó los votos de sus legisladores para la aprobación de la Ley Bases y también firmó el Pacto de Mayo, el libertario no envió los recursos discrecionales recortados desde diciembre.

En junio, el gobernador firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional para la continuidad de 25 obras en territorio santafesino, pero esto nunca se materializó. Los funcionarios del Gabinete viajaron en reiteradas oportunidades a Buenos Aires para obtener una respuesta que nunca llegó. La semana pasada, los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y Economía, Pablo Olivares, se reunieron con Martín Maccarone, secretario de Infraestructura en el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo.

Sin embargo, la reunión no fue para nada alentadora: “Nos corren la raya”, dijo el ministro Enrico en una entrevista con Cadena 3 Rosario, ya que los funcionarios nacionales pidieron retirar o “acordar” las acreencias que tiene Santa Fe con la Nación, sobre todo en lo referido a lo previsional. Allí, la deuda judicializada en la Corte Suprema de la Nación supera los 800 mil millones de pesos.

En este marco, Pullaro explicó que, aunque la Provincia está dispuesta a hacerse cargo de las rutas nacionales debido a la falta de mantenimiento por parte de la gestión nacional, “esto no debe ser a costa de condonar la deuda”. “Vamos a reclamar y vamos a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Bajo ningún concepto vamos a entrar en un toma y daca por la deuda. La deuda nos la tienen que pagar”, afirmó durante un discurso en el marco de celebración por los 138 de la fundación de la localidad de Serodino.

Además, hizo varias referencias específicas a las rutas nacionales que pasan por Santa Fe y los problemas asociados con ellas. Sobre las RN 11 y 33 mencionó que "fueron prometidas como autovías durante años, pero ninguna de las dos se concretó". A su vez, destacó que estas rutas "son peligrosas y fueron escenario de numerosos siniestros viales, lo que resultó en la muerte de muchos santafesinos”.

CON INFORMACION DE ELDESTAPEWEB.COM