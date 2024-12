Chau Red Bull: Christian Horner dejó entrever que ya no hay interés por Franco Colapinto

Las malas noticias parecen seguirlo a Franco Colapinto porque luego de un fin de semana para el olvido a raíz de su forzado abandono en el Gran Premio de Qatar, ahora parece que su posible y tan hablada llegada a Red Bull tampoco tendrá el final esperado.

Christian Horner, jefe de Red Bull, dejó entrever que la escudería austríaca se baja del interés por el piloto argentino, algo que también comentó Helmut Makro, asesor principal del equipo. “Sin duda es un talento que quiere ganarse su lugar en la Fórmula 1”, confesó en diálogo con Motorsports al ser consultado por los planes de contratar al corredor de Williams.

Sin embargo, Horner terminó de bajarle la persiana al sueño de los fanáticos de Franco en verlo formar parte de Red Bull. “Tenemos una gran cantera de talentos en el equipo junior de Red Bull, y estoy seguro de que Franco encontrará su sitio en la parrilla en el futuro”, argumentó.

En esa misma línea, el dirigente británico terminó de sepultar el potencial arribo del argentino a la escudería austríaca refiriéndose a los jóvenes talentos que tienen en el equipo: “Creo que siempre hay que estar atento al mercado en todos los equipos, pero tenemos fuerza y profundidad en el programa junior. Fue bueno ver a Isack Hadjar haciendo un buen trabajo hoy en la Fórmula 2 también. Creo que hay medio punto entre los pilotos de cara a la última carrera en Abu Dhabi. Liam y Yuki están muy igualados en términos de ritmo. Así que, ya sabes, tenemos un establo completo de pilotos”

Qué se sabe del futuro de Colapinto en la Fórmula 1

El próximo 8 de diciembre se celebrará el Gran Premio de Abu Dabi que pareciera ser el último en el que dirá presente el piloto argentino teniendo en cuenta que su futuro es pura incertidumbre, y ahora con la negativa de Red Bull, las chances de tener un asiento en 2025 parecen alejarse cada vez más.

Ante este panorama, la única opción viable para que Franco pueda permanecer en la categoría es por el interés de Alpine que luego del GP de Qatar anunció la salida anticipada de Esteban Ocon que en la próxima temporada formará parte de Haas.

En reemplazo del piloto francés aparecerá Jack Doohan, que por lo pronto solo correrá en Abu Dabi. Ante esta noticia, el medio especializado Last Word on Sports indicó que Alpine está en conversaciones con Colapinto, aunque remarcó que no hay detalles de cuáles serían los planes ya que además del australiano Doohan contará con Pierre Gasly como principal.

Todos los detalles del Gran Premio de Abu Dabi

Cerrando la temporada en la máxima categoría, este será el cronograma del fin de semana que se llevará a cabo en el Circuito Yas Marina:

Viernes 6 de diciembre

Prácticas Libres 1: 06.30 horas

Prácticas Libres 2: 10.00 horas

Sábado 7 de diciembre

Prácticas libes 3: 07.30 horas

Clasificación: 11.00 horas

Domingo 8 de diciembre

Carrera: 10.00 horas

Fuente: 442