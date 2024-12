El inesperado momento que viven Alberto Cormillot y su esposa: "Empieza a sentir la diferencia de edad"

Alberto Cormillot volvió a encontrarse con el sentimiento tan noble y puro del amor, en el momento que su camino se cruzó en el mismo que el de Estefanía Paquini. Junto a la nutricionista tienen una historia especial de 5 años de casados y muchos más como novios o mismo cuando se conocieron hace casi ya dos décadas.

De la mano y enfrentando todos los prejuicios que había a su alrededor, formaron una familia hermosa y su gran orgullo es Emilio, el niño fruto de su relación que cumplió 3 años en septiembre de este año. Pero en ese vínculo tan fuerte e importante que tienen, Estefanía contó que en Alberto encuentra a su gran confidente.

Y la llegada de su hijo justamente impactó de lleno en Alberto, que, según comentó Pasquini, hasta ese momento no sentía la diferencia de 48 años que hay entre ellos. Su vitalidad hoy es el gran secreto del Doctor y que de hecho sorprende hasta su propia esposa.

“Si algo tiene Alberto es que; yo le cuento a veces. ‘Vos sabés cosas que ni mis amigas saben… esos secretos que decís… (suspira). Porque es una persona que no juzga, que tiene la cabeza re abierta, entonces, si le cuento de todo, ¿cómo no le voy a contar que tengo este mambo con él. Y le parecía totalmente lógico”, confesó Pasquini.

ESTEFANÍA PASQUINI HABLÓ EN PROFUNDIDAD DE SU RELACIÓN CON ALBERTO CORMILLOT

Atravesando por un gran momento de pareja, Estefanía recordó lo que fueron unas recientes vacaciones por Disney, a donde se dio una situación particular: “Él es a día de hoy que me dice que recién empieza a sentir la diferencia de edad que tenemos, cuando nace Emilio. Ahí nos empezaron a agarrar miedos, que antes no los teníamos”.



“Siempre cuento que empezamos a salir y en una de las vacaciones por Disney, y a mí me daba vergüenza decirle que estaba cansada. Porque digo ‘si este tipo no me dice a mí que está cansada, cómo le pudo decir, ‘che mañana dormimos un rato más, no empecemos tan temprano”, respondió la integrante de Cuestión de Peso durante una entrevista con Clarín.

Enamorada como el primer día, Pasquini ama y admira al hombre que tiene al lado, por cómo es como profesional, pero sobre todo por lo buen padre que es y la forma de vivir que implementa día a día: “Tiene una energía, entonces no, en su cabeza no había ningún tema”.

Fuente: Ciudad Magzine