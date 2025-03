Maxi Trusso se lanzó del escenario, nadie lo sostuvo y cayó contra el piso

El cantante argentino Maxi Trusso dio de que hablar en las últimas horas, no sólo por su show en Buenos Aires en el que cantó sus populares canciones, sino por el ridículo y preocupante momento que protagonizó en el espectáculo. Este jueves se presentó en Niceto Club para dar un concierto inolvidable. En medio de una de sus canciones, cómo cualquier estrella musical, se lanzó sobre el público pero ninguno de los presentes atinó a agarrarlo, por lo que terminó cayendo directamente contra el suelo.

El momento quedó registrado por las cámaras de sus fanáticos, que viralizaron el video de la caída rápidamente en redes sociales. Tras el incidente, el intérprete de “Nothing at all”, detuvo unos minutos el show para recuperarse y reincorporarse, pero todavía quedaban por cantar sus principales éxitos.



“La intención de Maxi, como el artista que es, es volver a cantar y a terminar el show, pero primero está la salud y todos queremos que esté tranquilo. Él quiere salir, pero estamos esperando a los médicos y dice que, si lo habilitan, hasta sale acostado”, comunicó uno de sus mánager mientras el cantante era asistido por los médicos. Tras el fuerte impacto, el show continuó de una insólita manera.



¿Qué pasó con Maxi Trusso?

A pocos minutos de haber iniciado su show en Niceto Club en el barrio de Palermo, Maxi Trusso arrojó el micrófono en medio de una canción y se lanzó directamente sobre su público. El truco no salió como esperaba, ya que nadie en la tribuna lo sostuvo y cayó directamente contra el piso.

En los videos retratados por los presentes, se puede ver cómo inmediatamente sus fanáticos, entre la confusión y el miedo, lo ayudan a ponerse de pie. El cantante se pudo levantar aunque permaneció unos minutos tratando de reincorporarse mientras la tribuna coreaba: “¡Olé, olé, olé, Maxi!“.



Maxi Trusso en Niceto Club

Tras el fuerte impacto, el intérprete fue trasladado al backstage por su equipo para ser atendido por un grupo de médicos. En tanto los presentes esperaban noticias sobre el estado de salud del ídolo, uno de sus mánager salió a darles tranquilidad. “Gracias por la paciencia, aguarden un poquito, sigan pasándola bien y ojalá en un rato podamos tener a Maxi nuevamente en el escenario”, detalló.



El espectáculo continuó

A diferencia de lo que todos esperaban, el espectáculo siguió su curso, pero no con Maxi sobre el escenario. Desde bambalinas, sobre la camilla de urgencias, mientras los médicos lo revisaban y la banda tocaba desde el escenario,Trusso siguió con su presentación. “Quería abrazarlos a todos y bueno, algo podía pasar algún día. Bueno, vamos a seguir con algunos temitas a ver si la banda me puede acompañar”, dijo el intérprete y así dio paso a sus mayores éxitos: “Please Me Girl” y “Nothing at All”.

Una vez finalizado elespectáculo, Maxi fue trasladado al Hospital Fernández. Desde sus redes sociales el cantante dejó un mensaje para su público y sus fanáticos: “Dejo la vida por ustedes. La vuelta será inigualable”. Luego comunicó que el show será reprogramado y anunció que pronto dará mas novedades.

Fuente; Ciudad Magazine