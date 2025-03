Tensión en Córdoba: sin PASO ni alianzas claras con LLA, crecen las disputas internas en el PRO y la UCR

La provincia de Córdoba sólo pone en juego 9 bancas en la Cámara de Diputados. Este año no se renuevan Legislatura ni concejos deliberantes. Sin disputas locales, hasta el mes de agosto, los partidos tienen tiempo para definir alianzas y posteriormente candidaturas. Sin embargo, no se escucha a ningún dirigente hablar con tranquilidad respecto al tiempo que falta para hablar de los comicios. Por el contrario, el peronismo busca hacer pie en una disputa legislativa que históricamente lo perjudicó, en el PRO los dirigentes se inquietan por los supuestos acuerdos secretos y en la UCR hay tres facciones que están dispuestas a llevar la disputa hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, La Libertad Avanza no da señales de tener un candidato claro. “Van a arreglar todo desde Buenos Aires”, protestan sus adversarios cordobeses.

“Hace rato que no hay milanesas, se interrumpieron antes del verano”, declaró Mauricio Macri en su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba. Ese mismo mensaje repitió el ex presidente durante el encuentro que encabezó con intendentes y dirigentes locales del PRO. La previa a ese encuentro se había tensionado por la publicación de la carta abierta de la senadora Carmen Álvarez Rivero, cercana a Patricia Bullrich. En pocas palabras, exigió una alianza con La Libertad Avanza y alertó por la falta de liderazgo: “Aquí hace falta liderazgo y mano firme para llevar al PRO en Córdoba a un acuerdo con LLA, sin que eso suponga diluir el partido en los nuevos vientos que allí soplan. Pero tenemos la presunción de que no lo harás. Que mantendrás todo en veremos hasta último momento, para digitar las listas según conveniencias que no tienen que ver con Córdoba”.

El fuerte mensaje no cayó para nada bien en el entorno del ex presidente. Según pudo saber Infobae, Álvarez Rivero fue citada a la reunión con Macri, donde le preguntaron por qué había desafiado públicamente al ex presidente. “Las internas se tienen que resolver puertas adentro”, protestaron. La senadora nacional fue clara: quiere ser parte de la toma de decisión y evitar “sorpresas”, como sucedió con el cambio de interventor del partido. La respuesta a sus reclamos también fue contundente: La Libertad Avanza no muestra intenciones de aliarse al PRO en ningún territorio.

“Macri no habla sobre Córdoba con nadie”, respondieron en el entorno del presidente del PRO nacional, en una forma de desterrar fantasmas de supuestos acuerdos a espaldas de los dirigentes locales. “La Libertad Avanza no manifiesta acercamiento. Es algo que van a resolver en Buenos Aires Karina Milei y Gabriel Bornoroni”, agregaron. Como consecuencia, por estas horas Macri no descarta en Córdoba volver a intentar una alianza con la UCR o, en todo caso, competir solos.

El PRO en Córdoba transita uno de los momentos más complejos. Algunos dirigentes que se sumaron en el mejor momento de Juntos por el Cambio hoy integran el Gabinete de Martín Llaryora y otros hicieron acuerdos sin autorización partidaria, como por ejemplo, Oscar Agost Carreño quien se fue al bloque de Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados aún siendo presidente del partido amarillo cordobés. Un escenario que provocó la intervención del partido. La indiferencia de los libertarios y la necesidad de diferenciarse del peronismo convierte a los radicales en posibles aliados, en especial, por la relación cercana de Macri con Rodrigo de Loredo.

Pero De Loredo enfrenta otro panorama complejo en la UCR. En total hay tres facciones en disputa: la oficialista que representa el intendente Marcos Ferrer, el sector de Ramón Mestre y los que impulsan a Juan Jure para la candidatura a diputado. Los dos espacios opositores comparten la misma postura: el partido tiene que establecer un calendario electoral interno para definir candidaturas, ante la falta de PASO, y ya definieron que se opondrán a cualquier tipo de acercamiento a La Libertad Avanza o el PRO. Quieren competir solos con la lista 3. Pese a las coincidencias, prevalecen viejos rencores y pases de factura que imposibilitan cualquier tipo de unidad para enfrentar el liderazgo de De Loredo.

Pero un dato no menor puede llegar a ser usado a favor de la oposición partidaria. Ferrer, actual intendente de Río Tercero y presidente del Comité de Córdoba, es aliado de De Loredo, pero también íntimo amigo de Emiliano Yacobitti. El vicerrector de la UBA, en tándem con Martín Lousteau, están fuertemente enemistados con el presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados. Los referentes nacionales de Evolución reprochan su doble discurso, en referencia al apoyo que mostró a las políticas Javier Milei.

En el entorno de Mestre ven con buenos ojos la posibilidad de lanzar como candidata a diputada nacional a Piera Fernández de Piccoli, ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y quien fue la elegida para dar la batalla por la defensa de la educación pública. Sería una réplica de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires con la postulación de Lucille Levy. “Sería una excelente candidata, pero no para pelear una interna, en todo caso en unidad”, respondieron a Infobae entre los líderes de Evolución, quienes confesaron que, de todos modos, nunca se habló con ningún dirigente cordobés sobre el tema.

La jugada es clara: los opositores a De Loredo quieren incomodar a Ferrer. Si el propio Yacobitti lanza a Piera como candidata, el intendente de Río Cuarto estaría en una situación más incómoda que la actual. “Yo soy amigo íntimo de Marcos y voy a estar donde él quiera estar”, suele decir el vicerrector de la UBA a su entorno.

Hay quienes creen que la única forma de que De Loredo sea candidato es encabezando la lista de diputados de La Libertad Avanza, pero antes debería sortear al congreso partidario. Otros sugieren que Milei preferiría a Luis Juez en ese puesto porque mostró más lealtad con las medidas impulsadas en el Gobierno. Sin embargo, el líder del Frente Cívico todavía tiene dos años en el Senado y sólo se postularía si aparece en escena Juan Schiaretti, quien hoy representa la mayor esperanza para Llaryora en la pelea por las bancas.

* Para www.infobae.com