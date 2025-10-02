SanCor presentó su plan de salvataje ante la justicia

SanCor Cooperativas Unidas Limitada ha formalizado la presentación de su Plan de Crisis ante la Justicia comercial en el marco de un concurso preventivo que atraviesa desde principios de 2025. El objetivo es avanzar en un esquema de reestructuración que le permita equilibrar sus finanzas y asegurar la continuidad de sus operaciones.

El documento de 11 páginas, firmado por el apoderado legal Mariano Vainman, solicita al juez la fijación de una audiencia a la brevedad para que los consejeros, síndicos y gerentes expongan la propuesta. En el escrito se subraya la importancia de reducir al mínimo los plazos de notificación, dada la urgencia del asunto.

Según la cooperativa, no cuenta con financiamiento bancario y el acceso a opciones no bancarias es limitado y costoso. Esto ha impedido la ejecución del Plan SanCor. Aunque han habido intentos de atraer inversores, ninguno se ha concretado. La situación se ha complicando tras su presentación concursal, provocando una reducción significativa en su actividad, el volumen de leche procesada y paradas en sus plantas industriales.

SanCor, con sede en Sunchales, destaca que sostener sus operaciones durante el concurso se ha vuelto cada vez más difícil sin capital externo.

Ejes Centrales del Plan de Reestructuración

El plan recupera elementos del “Plan SanCor” de 2017, actualizándolos a la realidad actual. Sus principales líneas de acción incluyen:

Equilibrar ingresos y egresos post-concursal.

Reactivar plantas industriales mediante acuerdos con terceros.

Vender activos no operativos para reducir pasivos.

Continuar con la reestructuración del personal, que ha visto un recorte del 54% desde 2019.

Un enfoque clave será la búsqueda de inversores dispuestos a aportar capital a cambio de una parte de la rentabilidad generada.

Acuerdos Estratégicos

SanCor ha firmado convenios con diversas empresas, como Elcor S.A. y Saputo, lo que le permitirá reactivar la producción de varios productos lácteos. Gracias a estos acuerdos, varias plantas han reiniciado actividades parciales.

Situación Financiera Actual

La cooperativa admitió que la falta de capital de trabajo ha sido un obstáculo significativo, resultando en una disminución de ingresos del 57% en febrero de 2025 respecto al mes anterior. Aunque la implementación de nuevos acuerdos ha comenzado a mejorar los ingresos, estos aún son insuficientes para cubrir todos los compromisos financieros.

Perspectivas Futuras

SanCor espera alcanzar un equilibrio operativo en una primera etapa, y en una segunda, generar superávit para reducir sus pasivos y salir del concurso. También se compromete a proporcionar información regular a la Sindicatura y al Comité de Acreedores sobre el avance del plan.

La cooperativa reconoce que para lograr este equilibrio será necesario incrementar los ingresos y reducir los gastos operativos, en particular los relacionados con la mano de obra. Actualmente cuenta con 936 empleados, aunque la dotación óptima para sus necesidades inmediatas se estima en 632, lo que implicaría la eliminación de 304 puestos de trabajo.

Con esta presentación formal ante la Justicia, SanCor busca iniciar una nueva etapa en su proceso de salvataje, tras años de intentos fallidos de asociarse con inversores privados en un contexto de incertidumbre para su futuro.