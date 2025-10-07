Bryan Mayer se reunió con autoridades del municipio de 3 de Febrero para ver cómo aplicar el RIMI en Rafaela





El dirigente local mantuvo un encuentro en el municipio bonaerense de 3 de Febrero, cuyo intendente es Diego Valenzuela, donde ya se aplica un esquema de incentivos a las inversiones privadas. El mensaje de la responsable económica municipal ante el “miedo de desfinanciar al Estado”.





Luego de pedirle al intendente de Rafaela que “abra el juego” , Bryan J. Mayer busca refuerzos para que el Regimen de Incentivo Municipal a las Inversiones sea una realidad en Rafaela. Se trata de un esquema de estímulos que promueven la generación de empleo directo e indirecto; el crecimiento de empresas locales y la llegada de otras. Sin embargo, hasta ahora, es un proyecto presentado por Mayer y que no logró prosperar, pese a que los concejales opositores pidieron al presidente del cuerpo - Lisandro Mársico - que convoque al autor y los actores involucrados.



Ante la falta de reacción de los políticos locales, Mayer se mostró con “quienes ya se animaron a impulsar el desarrollo económico con perspectiva privada y no estadista”, según expresó en su instagram @jota_mayer.





En el mismo video, se escucha al Director de Tasas Comerciales - Bautista Calvi - señalar que: “hace poco más de dos meses aprobamos el régimen de incentivos, ya logramos captar cuatro grandes inversiones con más de U$D 100 millones de dólares de inversión y 500 puestos de trabajo”.



A su turno, la Secretaria de Finanzas del Municipio - Josefina Currao - advirtió que “no están en riesgo las arcas municipales, porque son empresas que actualmente no están en el distrito, que van a llegar, van a generar empleo, van a tributar en menor medida y en el mediano plazo van a permitir ampliar la base tributaria para mayor infraestructura en nuestro distrito”. Esto va en línea con lo que pregona Mayer, que en reiteradas ocasiones le habló a los que “tienen miedo de desfinanciar al Estado”.



Para concluir, Bryan J. Mayer volvió a mandar un mensaje a las autoridades locales, privados y vecinos: “En Rafaela esto es posible, solamente falta decisión y voluntad política”.