Qué hizo Milett Figueroa luego de que Marcelo Tinelli revelara el calvario que vive

ESPECTÁCULO Julia VOSCO
milett-figueroa-le-expreso-su-apoyo-a-marcelo-tinelli-luego-de-que-el-contara-que-toda-su-familia-es

Milett Figueroa mostró su apoyo a Marcelo Tinelli tras la revelación de su difícil situación personal. El conductor se pronunció a través de su cuenta de X, donde abordó su problemática familiar, la deuda de su empresa y las amenazas que ha recibido su familia.

Su pareja respondió rápidamente a sus publicaciones con un emotivo mensaje, compartiendo un emoji de corazón rojo para expresar su amor y respaldo incondicional.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE