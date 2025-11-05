Qué hizo Milett Figueroa luego de que Marcelo Tinelli revelara el calvario que vive

Milett Figueroa mostró su apoyo a Marcelo Tinelli tras la revelación de su difícil situación personal. El conductor se pronunció a través de su cuenta de X, donde abordó su problemática familiar, la deuda de su empresa y las amenazas que ha recibido su familia.

Su pareja respondió rápidamente a sus publicaciones con un emotivo mensaje, compartiendo un emoji de corazón rojo para expresar su amor y respaldo incondicional.