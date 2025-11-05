Qué hizo Milett Figueroa luego de que Marcelo Tinelli revelara el calvario que vive

Qué hizo Milett Figueroa luego de que Marcelo Tinelli revelara el calvario que viveESPECTÁCULO Julia VOSCO
Milett Figueroa mostró su apoyo a Marcelo Tinelli tras la revelación de su difícil situación personal. El conductor se pronunció a través de su cuenta de X, donde abordó su problemática familiar, la deuda de su empresa y las amenazas que ha recibido su familia.
Su pareja respondió rápidamente a sus publicaciones con un emotivo mensaje, compartiendo un emoji de corazón rojo para expresar su amor y respaldo incondicional.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
Milei reúne a los diputados electos de La Libertad Avanza para delinear el paquete de reformas de 2026
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
El misterio del desplome de la inversión china
Agencia 24 NoticiasINTERNACIONALES