El enojo de Oriana Sabatini por un rumor de infidelidad de Paulo Dybala

Oriana Sabatini, cantante y actriz, salió al paso de los rumores en redes sociales sobre una supuesta infidelidad de su pareja, Paulo Dybala, jugador del AS Roma. Durante su aparición en el programa "Los profesionales de siempre" (El Nueve), Sabatini expresó su descontento al respecto: “La verdad, me rompe las pelotas”, comentó, en referencia a las versiones que han circulado.

Sabatini, quien está esperando su primer hijo, explicó que manejar los comentarios en línea es complicado, pero se siente más apoyada desde su regreso a Argentina, donde se encuentra rodeada de amigos y familiares. "Al principio del embarazo es difícil, pero ahora estoy mejor, sin tantas náuseas", dijo.

Sobre la influencia de su madre, la actriz Catherine Fulop, Sabatini destacó su constante apoyo: “Siempre me pregunta cómo está mi hija en la panza”. Sin embargo, indicó que hay planes de dar a luz en el extranjero debido al contrato de Dybala, que se extiende hasta el año siguiente.

Respecto a las especulaciones sobre una posible infidelidad de su pareja, Sabatini fue clara: “Obvio que leo las redes. Me gusta, soy chismosa. Pero prefiero que el chisme no sea sobre mí”. Criticó la falta de pruebas en los rumores, sugiriendo que quienes lanzan acusaciones deberían ser más responsables. “Si vas a contar el chisme, contalo entero. No entiendo qué frena a la gente”, enfatizó.

La artista también reflexionó sobre los prejuicios asociados al género en temas de infidelidad, preguntándose: “¿Por qué el varón siempre tiene que ser el infiel?”. Concluyó su intervención llamando la atención sobre la importancia de basar las afirmaciones en evidencias, reiterando: “Me jode la gente que está siendo mala leche. ‘Que lo demuestre’, como dice Morena”, finalizó.