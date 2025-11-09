El BNA lanza línea de préstamos personales hasta 50 millones al 55% (POR AHORA MUY CARA)

Argentina avanza inexorablemente hacia una economía saneada, lo que redundará, entre otras cosas, en nuevas líneas de préstamos de las diferentes instituciones bancarias. Tomar un préstamo hoy al 55% anual, considerando las perspectivas de los próximos meses, es muy costoso. Si no es urgente, no es recomendable endeudarse a una tasa tan alta cuando en cuatro o cinco meses esta podría estar a menos de la mitad. Es positivo que se otorguen nuevas líneas de préstamos personales, pero hay que tener mucho cuidado con la tasa.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha lanzado una nueva línea de préstamos personales diseñada para monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y autónomos. Esta iniciativa busca ofrecer una solución financiera flexible para cubrir desde gastos cotidianos hasta inversiones más significativas.

Los préstamos están disponibles en montos que oscilan entre $10,000 y $50,000,000, con una tasa fija del 55% anual y un plazo de hasta 72 meses. Esto permite a los solicitantes conocer y mantener constantes las cuotas mensuales a lo largo del crédito.

Requisitos para Solicitar el Préstamo

Los interesados deben cumplir con ciertas condiciones:

Edad : Ser mayor de edad y no exceder la edad jubilatoria al finalizar el crédito.

: Ser mayor de edad y no exceder la edad jubilatoria al finalizar el crédito. Ingresos : La primera cuota no puede superar el 30% del ingreso mensual neto, alcanzando hasta el 35% según el perfil crediticio.

: La primera cuota no puede superar el 30% del ingreso mensual neto, alcanzando hasta el 35% según el perfil crediticio. Monotributistas : Deben presentar el Certificado de Cumplimiento Censal del INDEC.

: Deben presentar el Certificado de Cumplimiento Censal del INDEC. Cuenta en el BNA: El préstamo se acreditará y debitará automáticamente desde una cuenta del Banco Nación.

Los solicitantes deben tener sus ingresos registrados en el Sistema Nacional de Pagos y acreditarse en una cuenta del BNA.

Condiciones del Crédito

Monto mínimo : $10,000

: $10,000 Monto máximo : $50,000,000

: $50,000,000 Plazo máximo : 72 meses

: 72 meses Tasa Nominal Anual (TNA) : 55%

: 55% Tasa Efectiva Anual (TEA) : 71.22%

: 71.22% Costo Financiero Total (CFT) : 78.92%

: 78.92% Sistema de amortización: Cuotas fijas mensuales (sistema francés)

Proceso de Solicitud

Los interesados pueden solicitar el préstamo de manera presencial en cualquier sucursal del BNA o a través de su sitio web. Los pasos son:

Verificar requisitos y reunir documentación necesaria. Completar el formulario indicando el monto y plazo deseado. Presentar el Certificado de Cumplimiento Censal si corresponde. Optar por el paquete “Cuenta Nación” para obtener una tasa preferencial. Esperar la evaluación crediticia. Firmar el contrato y recibir la acreditación en la cuenta del solicitante.

Renovación Anticipada

Los prestatarios que hayan abonado al menos el 10% de las cuotas y mantengan un buen historial de pagos podrán solicitar la renovación anticipada del crédito, sujeta a análisis por parte del banco.

Con esta nueva línea de crédito, el Banco Nación busca apoyar a los trabajadores independientes y monotributistas, ofreciendo acceso a financiamiento en un contexto económico complejo.