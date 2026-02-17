Un “Anillo de Fuego” iluminará el cielo y marcará el primer gran eclipse solar del año

Este 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, el primero del año.

La Luna cubrirá cerca del 96% del disco solar, generando el llamado “Anillo de Fuego”.

En la Argentina el fenómeno será visible de manera parcial, con mejor observación en el sur del país.

El eclipse completo solo podrá apreciarse desde zonas cercanas a la Antártida.

El evento se desarrollará entre las primeras horas de la mañana y el mediodía.

La observación debe realizarse únicamente con protección solar certificada para evitar daños en la vista.

El cielo ofrecerá este martes 17 de febrero uno de los fenómenos astronómicos más atractivos de 2026: un eclipse solar anular, conocido popularmente como “Anillo de Fuego”. Se trata de un evento poco frecuente que combina precisión orbital, contraste visual y un fuerte atractivo científico, y que podrá apreciarse de manera parcial desde algunas regiones de la Argentina, especialmente en el extremo sur del país.

Este será el primer eclipse solar del año y uno de los más llamativos por su configuración. A diferencia de los eclipses totales, en los que el Sol queda completamente cubierto por la Luna, el eclipse anular ocurre cuando el satélite natural se interpone entre la Tierra y el Sol pero se encuentra a una distancia mayor. Esa posición impide que tape por completo el disco solar y deja visible un aro brillante de luz alrededor de la Luna, una imagen que da origen a su nombre más difundido.

En esta oportunidad, la Luna llegará a cubrir cerca del 96% de la superficie visible del Sol. Ese pequeño margen que permanece expuesto es suficiente para generar el característico anillo luminoso, un borde resplandeciente que convierte al fenómeno en uno de los más fotogénicos y observados dentro de la astronomía.

El eclipse se desarrollará a lo largo de varias horas y sus fases variarán según la ubicación geográfica. En el territorio argentino, el fenómeno comenzará poco antes de las 7 de la mañana, cuando se inicie la etapa parcial. El tramo anular se producirá alrededor de las 8:42, alcanzará su punto máximo cerca de las 9:12 y finalizará minutos antes de las 10. El eclipse parcial concluirá cerca de las 11:30. La intensidad de la cobertura solar no será idéntica en todo el país y dependerá del lugar exacto desde donde se observe.

La franja donde el eclipse anular podrá verse en su totalidad atravesará zonas del Océano Antártico y áreas cercanas a la Antártida. En la Argentina, el espectáculo será parcial, con mejores condiciones en el sur patagónico y en ciudades como Ushuaia, donde la Luna cubrirá una mayor porción del Sol en comparación con otras regiones. También será visible, siempre de manera parcial, desde sectores del sur de África y amplias extensiones oceánicas.

Más allá de su impacto visual, el eclipse permite comprender mejor el delicado equilibrio de movimientos entre la Tierra, la Luna y el Sol. Estos eventos solo pueden ocurrir durante la fase de Luna nueva, cuando los tres cuerpos celestes se alinean. Según la distancia lunar y el punto de observación, el eclipse puede manifestarse como total, parcial o anular.

Los especialistas insisten en que la observación debe realizarse con extremo cuidado. Mirar el Sol directamente, incluso durante un eclipse, puede provocar lesiones irreversibles en la vista en cuestión de segundos. Por eso, se recomienda utilizar exclusivamente gafas certificadas para observación solar o filtros especiales en instrumentos ópticos. Métodos caseros, lentes de sol comunes o materiales improvisados no ofrecen protección adecuada y representan un riesgo serio para la salud visual.

El eclipse del 17 de febrero no solo será una oportunidad para disfrutar de un espectáculo natural poco común, sino también una invitación a mirar el cielo con conocimiento y responsabilidad. Con las precauciones necesarias, el “Anillo de Fuego” promete dejar una imagen inolvidable en la memoria de quienes sigan de cerca este fenómeno astronómico.