Alerta en empresas: navegar en sitios para adultos desde computadoras laborales puede abrir la puerta a ciberataques

Una acción aparentemente inofensiva puede convertirse en el origen de un grave problema de seguridad informática dentro de una empresa. Ingresar a sitios de contenido para adultos desde dispositivos corporativos representa hoy uno de los riesgos digitales más subestimados y puede derivar en robo de datos, filtración de contraseñas, malware y accesos ilegales a sistemas internos.

De acuerdo con un informe elaborado por Kaspersky, el 11% de los empleados en América Latina admite acceder a este tipo de plataformas desde las mismas computadoras que utiliza para trabajar.

El dato resulta todavía más llamativo porque, según el estudio, la mayoría de los trabajadores conoce los riesgos asociados a este comportamiento. El 71% reconoce que usar equipos corporativos para fines personales puede comprometer la seguridad de la organización, aunque esa percepción no siempre se traduce en hábitos digitales más seguros.

Especialistas en ciberseguridad advierten que los sitios para adultos suelen ser un objetivo atractivo para ciberdelincuentes debido al enorme tráfico de usuarios que concentran diariamente. En muchos casos, existen páginas falsas que simulan servicios legítimos o transmisiones en vivo para engañar a las víctimas, robar información o distribuir programas maliciosos.

También se detectaron aplicaciones fraudulentas que prometen acceso a contenido exclusivo, pero que en realidad funcionan como puerta de entrada para malware capaz de infectar dispositivos y comprometer redes empresariales completas.

El problema se vuelve aún más delicado cuando los usuarios utilizan correos electrónicos corporativos para registrarse en estas plataformas o repiten las mismas contraseñas que usan en sistemas laborales. Esa práctica puede facilitar el robo de credenciales y permitir que atacantes accedan a cuentas empresariales, suplanten identidades o incluso lancen fraudes internos.

Desde Kaspersky señalaron que ya encontraron datos corporativos filtrados en la dark web pertenecientes a personas que se habían registrado en sitios para adultos utilizando cuentas de trabajo.

Las consecuencias de un ataque de este tipo pueden ser severas para cualquier organización: secuestro de sistemas, interrupciones operativas, pérdida de información sensible, altos costos de recuperación y daños reputacionales frente a clientes y usuarios.

Por ese motivo, expertos recomiendan reforzar las políticas de seguridad digital dentro de las empresas, capacitar a los empleados sobre riesgos informáticos y evitar el uso de dispositivos laborales para actividades personales que puedan comprometer la integridad de la red corporativa.