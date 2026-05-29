Qué le pasa al cerebro cuando dejás el celular por dos semanas: el sorprendente resultado de un experimento

Alejarse del smartphone durante varios días puede parecer imposible para muchas personas. Redes sociales, mensajes, noticias y aplicaciones forman parte de la rutina cotidiana. Sin embargo, un reciente experimento buscó medir qué ocurre realmente en el cuerpo y en la mente cuando alguien decide desconectarse por completo del teléfono inteligente durante dos semanas.

El desafío fue realizado por Bill Weir, corresponsal de la cadena CNN, quien aceptó guardar su iPhone en una caja durante 14 días y reemplazarlo únicamente por un teléfono antiguo sin acceso a internet.

La experiencia no se limitó a un simple reto personal. Antes y después del período de desconexión, el periodista fue sometido a estudios neurológicos y pruebas cognitivas supervisadas por investigadores de la Western University, institución que desde hace años analiza el impacto del uso excesivo de pantallas en el cerebro.

El resultado sorprendió incluso a los especialistas: tras dos semanas sin smartphone, la velocidad de respuesta cognitiva de Weir mejoró un 23%.

Según detallaron los investigadores, reducir la exposición constante a notificaciones, redes sociales y estímulos digitales puede favorecer la concentración, disminuir la fatiga mental y mejorar determinados procesos vinculados con la atención y la toma de decisiones.

Durante el experimento, el periodista también reconoció haber experimentado cambios en sus hábitos cotidianos. Al no contar con acceso permanente a internet, comenzó a prestar más atención a las conversaciones cara a cara, recuperó momentos de ocio sin pantallas y redujo considerablemente la ansiedad relacionada con la necesidad de revisar el celular.

El estudio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el impacto del uso intensivo de dispositivos móviles, especialmente en una época donde gran parte de la vida social, laboral y recreativa transcurre a través de una pantalla.

Especialistas en salud mental y neurociencia advierten desde hace tiempo que la hiperconectividad puede afectar la calidad del sueño, aumentar los niveles de estrés y disminuir la capacidad de mantener la atención durante períodos prolongados.

Aunque los investigadores aclaran que no se trata de abandonar completamente la tecnología, remarcan que establecer pausas digitales o limitar el tiempo de uso podría traer beneficios concretos para la salud cognitiva y emocional.