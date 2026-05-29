El papa León XIV alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial: “No debe dominar al ser humano”

El papa León XIV expresó una fuerte preocupación por el avance de la inteligencia artificial y pidió “desarmarla” para evitar que termine condicionando la vida humana y profundizando las desigualdades sociales.

El planteo apareció en “Magnifica Humanitas” (“Humanidad magnífica”), la primera encíclica de su pontificado, un documento que fija la posición oficial de la Iglesia sobre distintos temas sociales, políticos y culturales.

En el texto, el Sumo Pontífice advierte que la inteligencia artificial “no puede considerarse moralmente neutra” y sostiene que el desarrollo tecnológico debe estar acompañado por criterios éticos y educativos que permitan controlar sus riesgos.

La encíclica también pone el foco en el impacto social de estas herramientas y señala que la expansión de la IA podría agrandar la distancia entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes quedan excluidos.

Según el Papa, el crecimiento de estos sistemas digitales está concentrando cada vez más poder en manos de grandes corporaciones tecnológicas, lo que genera preocupación sobre el control de la información y el acceso a los datos.

“El control de las plataformas, las infraestructuras y los datos no pertenece a los estados, sino a grandes actores económicos y tecnológicos que determinan las condiciones de acceso”, sostiene el documento difundido por el Vaticano.

Además, León XIV remarcó la importancia de fortalecer la educación para que las personas puedan comprender y manejar las consecuencias de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, el trabajo y las relaciones sociales.

El texto se suma al creciente debate internacional sobre los límites éticos de la IA y el rol que deberían asumir los gobiernos y organismos internacionales frente al avance acelerado de nuevas tecnologías capaces de transformar distintos aspectos de la vida humana.

Desde el Vaticano señalaron que la encíclica busca abrir una discusión global sobre cómo compatibilizar innovación tecnológica, dignidad humana y justicia social en una etapa marcada por cambios digitales cada vez más profundos.