La victoria del Partido Popular marca un cambio de rumbo en la política española y deja al socialismo de Pedro Sánchez ante un escenario de fuerte retroceso. Alberto Núñez Feijóo queda en el centro de la nueva etapa, con el desafío de construir una mayoría parlamentaria que le permita gobernar.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

El PP se ubica primero: las proyecciones electorales lo señalan como la fuerza más votada.

Sánchez enfrenta un revés: el PSOE queda por detrás de los populares.

Vox gana peso parlamentario: su representación será determinante para la gobernabilidad.

Feijóo tiene el desafío de formar gobierno: necesitará acuerdos para alcanzar la mayoría.

España abre una nueva etapa: el resultado anticipa un cambio en el equilibrio político nacional y europeo.

España vivió este domingo una jornada electoral decisiva. El Partido Popular se posicionó como la primera fuerza política en las elecciones generales del 29 de noviembre, según las primeras proyecciones difundidas tras el cierre de los colegios electorales.

El resultado representa un duro golpe para Pedro Sánchez y el PSOE, que enfrentan el desgaste de una etapa de gobierno atravesada por fuertes disputas políticas y una creciente polarización.

El sondeo difundido por la televisión pública española proyectó para el PP entre 129 y 134 diputados, frente a los 119-124 que obtendría el PSOE. Vox, por su parte, se ubicaría entre 44 y 48 escaños.

La lectura política es clara: el electorado español colocó a la derecha en una posición central para definir el futuro del país. Sin embargo, el resultado parlamentario todavía deberá traducirse en acuerdos para formar gobierno.

FEIJÓO, ANTE EL DESAFÍO DE GOBERNAR

La jornada electoral estuvo acompañada por una participación extraordinariamente elevada. A las 18 horas había votado el 68,1% del electorado, unos 15 puntos más que en el mismo momento de las elecciones de 2023.

El resultado proyectado abre un escenario de cambio político en España y también tiene repercusiones para Europa. La posibilidad de un entendimiento entre el PP y Vox aparece como una de las claves para alcanzar los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta.

Feijóo tendrá por delante una negociación decisiva. Ganar las elecciones y conseguir los apoyos parlamentarios para formar gobierno son dos cuestiones diferentes en el sistema político español.

La nueva etapa estará marcada por debates centrales: economía, empleo, inmigración, seguridad, vivienda, presión fiscal y el papel de España dentro de Europa.

El socialismo de Sánchez queda golpeado por el resultado de las primeras proyecciones, mientras la derecha adquiere un protagonismo decisivo en el futuro institucional del país.

La expectativa está puesta ahora en el escrutinio oficial y en la conformación del próximo gobierno.

Importante: al momento de esta redacción, se trata de proyecciones de sondeos a pie de urna y no de resultados oficiales definitivos