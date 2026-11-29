Reducir la grasa abdominal requiere constancia y cambios sostenidos en la alimentación, la actividad física y el descanso. Su acumulación no representa solamente una cuestión estética, ya que puede estar relacionada con distintos problemas de salud, especialmente cuando se concentra alrededor de los órganos internos.

En la zona abdominal existen dos tipos principales de tejido adiposo. La grasa subcutánea se encuentra debajo de la piel y puede percibirse al tocar el abdomen. La grasa visceral, en cambio, se acumula alrededor de los órganos internos y representa un mayor riesgo para el organismo cuando está presente en cantidades elevadas.

De acuerdo con Mayo Clinic, el exceso de grasa visceral está asociado con un mayor riesgo de hipertensión arterial, alteraciones en los niveles de grasas en sangre, diabetes, enfermedades cardíacas, apnea del sueño, hígado graso y algunos tipos de cáncer.

Por este motivo, reducir el perímetro de cintura no es solamente una cuestión de apariencia, sino también una medida importante para cuidar la salud.

Según la British Heart Foundation, no existe un ejercicio que permita eliminar la grasa de una zona específica del cuerpo. Los abdominales, por ejemplo, ayudan a fortalecer los músculos de esa región, pero no eliminan directamente el tejido graso que los recubre. Para conseguir una reducción es necesario disminuir la grasa corporal total.

Qué actividad física es más efectiva para reducir la grasa abdominal

El ejercicio aeróbico es una de las actividades más eficaces para favorecer la pérdida de grasa corporal, incluida la que se acumula en el abdomen. Durante este tipo de entrenamiento, el corazón trabaja con mayor intensidad para transportar sangre y oxígeno hacia los músculos, mientras el organismo utiliza energía de sus reservas.

Según explicó Tracy Parker, dietista principal de la British Heart Foundation, el cuerpo utiliza triglicéridos almacenados en diferentes partes del organismo durante la actividad física, y no solamente en los músculos que intervienen en el movimiento.

Entre las actividades aeróbicas recomendadas se encuentran:

Caminar a paso ligero: es una alternativa accesible para comenzar a incorporar movimiento a la rutina.

Correr: aumenta el gasto energético y mejora la capacidad cardiovascular.

Nadar: permite trabajar diferentes grupos musculares y favorece la resistencia física.

Andar en bicicleta: contribuye a mejorar la salud cardiovascular y aumentar el gasto calórico.

Bailar: combina movimiento aeróbico y coordinación, además de ser una actividad recreativa.

También pueden resultar beneficiosas algunas tareas cotidianas de intensidad moderada, como la jardinería, las actividades domésticas y los juegos activos, siempre que aumenten el ritmo respiratorio sin impedir mantener una conversación.

En cuanto a la frecuencia, la British Heart Foundation recomienda como referencia 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso.

Para quienes no están acostumbrados a entrenar, los especialistas aconsejan comenzar de manera progresiva, realizar un calentamiento previo y aumentar la intensidad a medida que mejora la condición física.

Por qué es importante combinar el ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza

Además de las actividades cardiovasculares, el entrenamiento de fuerza cumple un papel importante en la reducción de la grasa corporal. Según Johns Hopkins Medicine, desarrollar y conservar la masa muscular contribuye al gasto energético del organismo, incluso durante los períodos de descanso.

Algunas alternativas para incorporar este tipo de entrenamiento son:

Ejercicios con pesas.

Bandas de resistencia.

Sentadillas.

Flexiones de brazos.

Ejercicios funcionales que involucren varios grupos musculares.

Los movimientos compuestos, que trabajan diferentes músculos al mismo tiempo, permiten combinar el fortalecimiento muscular con un mayor gasto energético.

Por otra parte, los abdominales y las planchas ayudan a fortalecer la zona media del cuerpo, mejorar la estabilidad y trabajar la musculatura abdominal. Sin embargo, tanto Mayo Clinic como la British Heart Foundation advierten que estos ejercicios no eliminan por sí solos la grasa localizada.

Qué otros hábitos ayudan a reducir la grasa abdominal

La actividad física es una parte fundamental del proceso, pero no es el único factor que influye. La alimentación, el descanso y el manejo del estrés también intervienen en la acumulación de grasa abdominal.

Entre las principales recomendaciones de los especialistas se encuentran:

1. Priorizar alimentos poco procesados

Mayo Clinic aconseja seguir una alimentación que incluya frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas insaturadas, presentes en pescados, frutos secos y determinados aceites vegetales. También recomienda limitar el consumo de carnes procesadas y grasas saturadas.

2. Controlar las porciones y reducir las bebidas azucaradas

La cantidad de alimentos consumidos también importa, incluso cuando se trata de opciones saludables. Por su parte, Cleveland Clinic recomienda disminuir las bebidas azucaradas y aquellas con alto contenido calórico, ya que pueden incrementar la ingesta de energía sin generar una sensación de saciedad equivalente a la de los alimentos sólidos.

3. Incorporar fibra y proteínas

Los alimentos ricos en fibra soluble pueden ayudar a prolongar la sensación de saciedad. Entre ellos se encuentran las legumbres, las frutas, los frutos secos y los vegetales.

Además, distribuir el consumo de proteínas durante el día puede contribuir a conservar la masa muscular y controlar el apetito, según Cleveland Clinic.

4. Moderar el consumo de alcohol

Las bebidas alcohólicas aportan calorías y pueden favorecer la acumulación de grasa abdominal. Mayo Clinic y Cleveland Clinic advierten sobre la relación entre el consumo elevado de alcohol y el aumento de grasa en esta región.

5. Dormir lo suficiente

El descanso también influye en las hormonas que regulan el apetito. Dormir poco puede favorecer una mayor ingesta de alimentos y dificultar el control del peso.

Por eso, una de las recomendaciones generales es dormir al menos siete horas por noche y mantener horarios regulares de descanso.

6. Aprender a manejar el estrés

El estrés sostenido puede modificar los hábitos alimentarios y relacionarse con niveles elevados de cortisol, una hormona vinculada con la acumulación de grasa visceral.

Entre las alternativas para reducir sus efectos se encuentran la meditación, el yoga, el tai chi y los ejercicios de respiración.

En definitiva, reducir la grasa abdominal requiere un enfoque integral que combine ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza, alimentación equilibrada y buenos hábitos de descanso. Los especialistas destacan que los resultados no dependen de una actividad aislada, sino de mantener estos cambios a lo largo del tiempo. Ante objetivos específicos de descenso de peso o condiciones de salud preexistentes, Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional para recibir orientación adecuada.