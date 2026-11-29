El Tribunal del Mar rechazó por 18 votos contra tres el pedido argentino para frenar Sea Lion

La decisión no resolvió la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas

El organismo consideró que el planteo requería determinar previamente la jurisdicción marítima de ambos Estados

El Reino Unido confirmó que no iniciará las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027

La extracción de petróleo fue comprometida para una fecha no anterior a marzo de 2028

La Argentina continuará el arbitraje internacional y las acciones administrativas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos

La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el escenario judicial internacional. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) resolvió rechazar, por 18 votos contra tres, la solicitud de medidas provisionales presentada por Buenos Aires para impedir que avance el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La decisión permite que el emprendimiento continúe sin restricciones judiciales inmediatas, aunque no representa el cierre de la controversia ni un pronunciamiento definitivo sobre los reclamos argentinos.

La resolución fue comunicada en Hamburgo por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, luego de una deliberación en la que participaron 21 magistrados, incluidos los dos jueces ad hoc designados por los países involucrados: Raúl Vinuesa por la Argentina y Vaughan Lowe por el Reino Unido.

El argumento determinante para rechazar la presentación argentina estuvo relacionado con los límites de competencia del Tribunal. Los magistrados consideraron que las cuatro cuestiones planteadas por Buenos Aires —los derechos sobre la plataforma continental, la explotación unilateral de recursos, las obligaciones ambientales y el agravamiento de la controversia— exigían resolver previamente quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas y quién tiene jurisdicción como Estado ribereño en las áreas marítimas involucradas.

A criterio del TIDM, esa discusión corresponde a una controversia de soberanía territorial que excede las atribuciones que puede ejercer en esta instancia bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Por ese motivo, el organismo tampoco avanzó sobre la existencia de una eventual urgencia, los posibles daños ambientales derivados de las perforaciones ni la necesidad de suspender las actividades previstas.

La decisión representa un resultado favorable para la estrategia jurídica británica, que había procurado encuadrar el planteo argentino como una disputa territorial. Buenos Aires, en cambio, buscaba que el análisis se concentrara en la utilización unilateral de los recursos naturales del Atlántico Sur y en las obligaciones internacionales vinculadas con su explotación.

Sin embargo, el pronunciamiento también dejó constancia de tres manifestaciones formuladas por el Reino Unido durante las audiencias. Londres sostuvo que la extracción de petróleo no comenzará antes de marzo de 2028, que las perforaciones no se iniciarán antes del 21 de marzo de 2027 y que no concederá nuevas licencias porque el régimen correspondiente permanece suspendido.

Aunque esas declaraciones no fueron transformadas en obligaciones judiciales mediante medidas provisionales, quedaron incorporadas formalmente a la orden del Tribunal como compromisos públicos asumidos durante el procedimiento.

Desde el Gobierno argentino habían considerado histórico haber conseguido que un organismo internacional dejara asentada la existencia de una controversia con el Reino Unido por los recursos naturales del Atlántico Sur. La representación que asistió a la lectura estuvo integrada por el embajador Mario Oyarzábal, la embajadora en Alemania, Bettina Pasquali de Fonseca, y los asesores jurídicos Marcelo Kohen y Nicolaas Schrijver. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, que había coordinado la estrategia, permaneció en el país.

La reacción británica fue inmediata. Londres expresó su satisfacción por el resultado y calificó la decisión como una reivindicación de su defensa jurídica. También reiteró sus afirmaciones sobre la soberanía de las islas y cuestionó las acciones argentinas destinadas a impedir la explotación de hidrocarburos.

El enfrentamiento diplomático había sumado tensión un día antes, cuando el Foreign Office incorporó la denominada coerción económica argentina sobre el archipiélago al apartado de seguridad nacional de un comunicado del Consejo Ministerial Conjunto.

En paralelo, Buenos Aires mantiene los procedimientos administrativos contra 60 personas físicas y jurídicas relacionadas con la actividad hidrocarburífera. La intención es sostener las presiones sobre las empresas y sus contratistas dentro de una estrategia integral que continuará mientras avance el litigio internacional.

El próximo escenario será la constitución del Tribunal Arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar. El TIDM indicó que ambas partes manifestaron disposición para acelerar ese proceso, que podría concretarse antes de finalizar 2026 o durante enero de 2027, y exhortó a los dos países a cooperar.

Finalmente, el organismo señaló que la Convemar resulta aplicable en las zonas marítimas en disputa y que ambos Estados deben ajustar sus conductas a sus disposiciones. Sin resolver la cuestión de fondo sobre la soberanía, esa consideración mantiene abierta una dimensión jurídica relevante para la Argentina.

El rechazo de las medidas provisionales constituye un revés para la pretensión inmediata de frenar Sea Lion, pero no clausura la discusión internacional. La controversia por los recursos del Atlántico Sur seguirá trasladándose al terreno arbitral, diplomático y administrativo.