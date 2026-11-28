El Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, finalizó los trabajos de recuperación de infraestructura hídrica en la localidad de Los Amores, departamento Vera, como parte de las acciones preventivas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

Las tareas se realizaron sobre el terraplén y la compuerta N.º 1 del canal Línea Paraná, ubicada a unos 1.400 metros del pueblo, una estructura fundamental para regular el escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que Los Amores sufrió anteriormente inundaciones que dejaron al pueblo bajo el agua durante dos meses.

En ese sentido, destacó que durante la actual gestión se completaron obras de defensa que incluyeron canales perimetrales, un reservorio y una estación de bombeo.

La nueva intervención comprendió la recomposición del terraplén, el relleno de cárcavas, la compactación del suelo y la colocación de mantas geotextiles y gaviones de piedra para reforzar la estructura.

Una inversión de $26 millones

El Gobierno provincial destinó 26 millones de pesos para recuperar la compuerta y mejorar la protección del sistema de drenaje. Los trabajos también permitieron mejorar la transitabilidad del camino productivo.

El Canal Línea Paraná tiene más de 140 kilómetros de extensión y cumple un papel fundamental en la conducción de los excedentes hídricos provenientes de Chaco hacia el norte santafesino.

Por su parte, el presidente comunal de Los Amores, Omar Walker, destacó la importancia de las obras para brindar mayor tranquilidad a los vecinos frente a las lluvias intensas.

Con estas intervenciones, la Provincia busca fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar la capacidad de respuesta de la localidad ante futuros eventos climáticos.