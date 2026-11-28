El ranking de Management & Fit ubica a Patricia Bullrich primera y a Victoria Villarruel tercera, aunque todos los dirigentes evaluados tienen más imagen negativa que positiva.

El 22% de los encuestados manifestó que podría votar a Bullrich, pero las candidaturas y las condiciones electorales de 2027 todavía no están definidas.

La posible eliminación de las PASO podría multiplicar las candidaturas, dispersar los votos y aumentar la fragmentación del Congreso.

La aprobación de la gestión de Javier Milei ronda los 38 puntos y un 42% de los consultados podría respaldar la continuidad del rumbo político.

Cerca del 60% de los argentinos quiere un cambio y el techo electoral del peronismo se ubicaría alrededor del 43%, lo que deja margen para otras alternativas.

La falta de empleo encabeza las preocupaciones de la población, seguida por la corrupción, mientras crecen las dificultades para llegar a fin de mes y el endeudamiento familiar.

El escenario político de cara a las elecciones de 2027 presenta un elevado nivel de rechazo hacia los principales dirigentes nacionales y una competencia que podría modificarse según la evolución de la economía y los acuerdos entre las distintas fuerzas. Un relevamiento de Management & Fit ubicó a Patricia Bullrich al frente del ranking de imagen, con Victoria Villarruel en el tercer puesto, aunque todos los referentes evaluados registraron más opiniones negativas que positivas.

La directora de la consultora, Mariel Fornoni, analizó los resultados y advirtió que el liderazgo en imagen no debe interpretarse como una ventaja electoral consolidada. La senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza encabeza la medición pese a tener 11 puntos más de imagen negativa que positiva. Además, un 22% de los encuestados manifestó que podría votarla en una elección.

Fornoni explicó que la imagen pública reúne valoraciones sobre la honestidad, la trayectoria y la capacidad de gestión. Por ese motivo, consideró necesario diferenciar el reconocimiento de un dirigente de la decisión de acompañarlo en las urnas. También señaló que el deterioro de la valoración alcanza a figuras de distintos espacios y no constituye un fenómeno exclusivo de una fuerza política.

La consultora sostuvo que todavía faltan 48 domingos para las elecciones y que no están definidos los candidatos ni las condiciones en las que se desarrollará la competencia. En ese sentido, planteó que una mejora o un empeoramiento de la economía podría alterar las perspectivas de los principales espacios. También mencionó la incidencia que tendrían una eventual unidad del peronismo o una división de La Libertad Avanza.

En relación con el posicionamiento de Bullrich dentro del oficialismo, Fornoni observó que la dirigente suele reivindicar su pertenencia al proyecto político sin hacer menciones directas al presidente Javier Milei. Según su análisis, esa estrategia podría formar parte de una negociación por las candidaturas de 2027. La exposición de la imagen, el respaldo territorial y la capacidad de influir en la competencia son recursos que los dirigentes pueden utilizar para fortalecer su posición.

La posible eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias también fue identificada como un factor de incertidumbre. Fornoni advirtió que la ausencia de una instancia previa de selección podría favorecer la multiplicación de candidaturas y dificultar la concentración del voto.

La presencia de Villarruel en la medición fue utilizada para ilustrar ese riesgo. La consultora planteó que una candidatura con respaldo propio podría obtener algunos puntos y modificar el resultado de una elección presidencial. La dispersión de votos podría complicar la posibilidad de alcanzar el 45% o el 40% con diez puntos de diferencia sobre la segunda fuerza, condiciones necesarias para ganar en primera vuelta.

El análisis también incluyó las consecuencias sobre la composición del Congreso. Sin PASO, la primera vuelta adquiriría un peso decisivo para definir la representación parlamentaria, con la posibilidad de una mayor fragmentación legislativa.

Respecto de la administración nacional, Fornoni consideró que la elección presidencial funcionará como una evaluación de la gestión de Milei. La aprobación del Gobierno se ubicó alrededor de los 38 puntos, mientras que un 42% de los consultados manifestó que podría respaldar la continuidad del rumbo político.

El relevamiento también indicó que cerca del 60% de los argentinos quiere un cambio y que el techo electoral del peronismo se situaría alrededor del 43%. Para la especialista, esa diferencia abre una oportunidad para otras alternativas, que podrían surgir tanto por fuera de la dirigencia tradicional como desde el interior del sistema político. En ese marco, mencionó al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, como un dirigente con posibilidades de proyectarse nacionalmente.

El estudio mostró, además, que Milei conserva mayor respaldo entre los votantes de 25 a 35 años que entre los de 18 a 25. Este último grupo enfrenta mayores dificultades vinculadas con el acceso a la vivienda, la salud y el empleo.

La falta de trabajo encabezó las preocupaciones de la población, seguida por la corrupción. También cobraron relevancia las dificultades para llegar a fin de mes y el endeudamiento familiar.