El Gobierno negocia con las automotrices créditos para comprar vehículos 0km con tasas inferiores al 18%

La nueva línea contempla préstamos de hasta 50 millones de pesos para automóviles nacionales

El esquema prevé plazos de financiación de hasta 60 meses y una modalidad de crédito prendario

El Banco Nación aportaría los fondos a las financieras de las terminales con una tasa cercana al 20%

Las automotrices deberán contribuir a reducir el interés final que pagarán los compradores

La iniciativa busca ampliar el financiamiento y reactivar las ventas aprovechando la estructura comercial de las marcas

El equipo económico trabaja en una segunda etapa del programa de financiamiento para la compra de automóviles, con el objetivo de ampliar el alcance de los préstamos y estimular las ventas de vehículos nuevos de producción nacional. La iniciativa contempla un acuerdo con las terminales automotrices y sus compañías financieras para ofrecer créditos con tasas de interés inferiores al 18%, montos de hasta 50 millones de pesos y plazos de devolución de hasta 60 meses.

La nueva propuesta buscará superar una de las principales limitaciones de la línea que actualmente ofrece el Banco Nación: su escasa participación en el financiamiento del mercado automotor. Aunque el programa oficial generó interés desde su lanzamiento, la entidad concentra apenas el 1,2% de las operaciones financiadas para la adquisición de vehículos, mientras que las compañías financieras de las automotrices dominan buena parte del negocio.

El Gobierno pretende aprovechar esa estructura comercial y financiera para llegar a una mayor cantidad de compradores. Por ese motivo, mantiene negociaciones con las terminales agrupadas en ADEFA, con la intención de que sus propias financieras se conviertan en las encargadas de otorgar los nuevos préstamos, utilizando recursos provenientes del Banco Nación.

El esquema que se encuentra bajo análisis establece que la entidad bancaria oficial canalizaría los fondos hacia las compañías financieras de las marcas, con una tasa de interés cercana al 20% para la adquisición de automóviles fabricados en el país. A partir de ese costo inicial, las terminales deberían aportar una reducción adicional para que el interés que finalmente paguen los consumidores quede por debajo de ese porcentaje.

La meta de las autoridades económicas es alcanzar una tasa inferior al 18%, lo que permitiría ofrecer condiciones más competitivas que las disponibles actualmente en el mercado. La operación tendría una diferencia importante respecto del programa vigente: mientras el Banco Nación presta directamente mediante créditos personales, la nueva alternativa funcionaría bajo la modalidad de financiación prendaria.

En cuanto a las condiciones, se proyectan préstamos de hasta 50 millones de pesos, con un plazo máximo de 60 meses. La intención es concentrar esta etapa en vehículos nacionales y utilizar la capacidad de distribución y comercialización de las automotrices para ampliar el acceso al financiamiento.

El antecedente del programa del Banco Nación

La iniciativa se apoyará en la experiencia de la línea "+Autos con BNA", lanzada dos semanas antes para financiar la compra de vehículos nuevos y usados de hasta diez años de antigüedad.

Ese programa permite solicitar hasta 50 millones de pesos y cubrir el 100% del valor del automóvil, con un período de devolución de hasta 72 meses. Una de sus características distintivas es que se trata de un préstamo personal, por lo que no exige constituir una prenda sobre el vehículo ni firmar pagarés para completar la operación.

Las condiciones de interés varían según la relación comercial del solicitante con el banco. Quienes acreditan sus haberes o jubilaciones en la entidad, poseen una tarjeta de crédito y contratan el seguro automotor mediante Nación Seguros acceden a una tasa nominal anual del 25%. Para el resto de los interesados, la tasa asciende al 46%.

El procedimiento también fue diseñado para simplificar el acceso. Los compradores pueden iniciar la solicitud directamente en las concesionarias adheridas, sin necesidad de visitar previamente una sucursal bancaria. Con la presentación del documento de identidad pueden conocer el monto disponible y comenzar la gestión, incluso si todavía no son clientes del Banco Nación.

Sin embargo, el alcance comercial de esta modalidad constituye una de sus principales dificultades. La participación limitada de la entidad en el mercado de financiamiento automotor llevó al equipo económico a buscar una alternativa que aproveche los canales que ya utilizan habitualmente los compradores.

Las automotrices, protagonistas de la segunda etapa

La apuesta oficial tiene como fundamento el peso que adquirieron las financieras de las propias marcas en las operaciones de venta. Actualmente, aproximadamente la mitad de los automóviles 0km comercializados se adquiere mediante algún mecanismo de financiación ofrecido por esas compañías.

Esa participación convierte a las terminales en actores centrales para cualquier estrategia que pretenda incrementar las ventas mediante créditos más accesibles. Además de contar con estructuras especializadas, poseen experiencia en la evaluación de clientes y en la articulación de préstamos directamente desde los concesionarios.

Para el Gobierno, trasladar parte de los recursos disponibles del Banco Nación a esas estructuras permitiría multiplicar el alcance de la asistencia financiera y reducir las dificultades para acceder a un automóvil nuevo.

El objetivo final es impulsar la demanda en un sector que necesita recuperar volumen de operaciones y ofrecer mejores condiciones comerciales. La reducción del costo del financiamiento aparece como una herramienta fundamental para atraer compradores que, ante las tasas actuales y el precio de los vehículos, postergan la decisión de cambiar o adquirir un automóvil.

De concretarse el acuerdo, la segunda etapa del programa marcaría un cambio en la estrategia oficial: el Estado aportaría los fondos, mientras que las financieras automotrices asumirían el otorgamiento de los créditos y las terminales colaborarían para reducir las tasas. La expectativa económica es que esa combinación permita ampliar las ventas de vehículos nacionales y darle mayor dinamismo al mercado.