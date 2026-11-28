El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y los indicadores de actividad anticipan una contracción cercana al 1,8% en el tercero.

El agro, la minería y la energía mantienen su dinamismo, pero no alcanzan a compensar la debilidad de otras actividades.

La industria, el comercio y la construcción continúan afectados por la debilidad de la demanda y las dificultades de financiamiento.

La presión sobre el dólar y el aumento del riesgo país reducen el margen para introducir cambios en el programa económico.

Una corrección cambiaria podría mejorar la competitividad de algunos sectores, aunque también podría acelerar la inflación y afectar el consumo.

El gasto de capital y la obra pública permanecen aproximadamente 70% por debajo de los niveles del gobierno de Alberto Fernández.

La evolución de la economía argentina plantea interrogantes sobre la capacidad del programa económico para generar una recuperación que alcance a las distintas actividades productivas. Mientras el agro, la minería y la energía sostienen una parte del crecimiento, la industria, el comercio y la construcción continúan afectados por la debilidad de la demanda y las dificultades de financiamiento. En ese contexto, el Gobierno debe evaluar las posibilidades de introducir modificaciones en su política económica sin comprometer la estabilidad cambiaria ni profundizar las dificultades que atraviesan los sectores vinculados al mercado interno.

Los datos disponibles muestran que el Producto Bruto Interno cayó 0,6% entre abril y junio, mientras que los indicadores de actividad anticipan una contracción cercana al 1,8% durante el tercer trimestre. De confirmarse esa estimación, la economía habría acumulado dos trimestres consecutivos de retroceso, situación que configura una recesión técnica. La recuperación registrada en septiembre no habría sido suficiente para revertir el desempeño del período.

El problema central es la diferencia entre el comportamiento de las actividades exportadoras y el del resto de la estructura productiva. El agro, la minería y la energía aportan divisas y se benefician de un escenario internacional de precios elevados. Sin embargo, su incidencia sobre el empleo y el consumo es limitada cuando el impulso no se transmite a otras ramas de la economía.

La construcción, la industria y el comercio concentran buena parte de las dificultades. La intermediación financiera también presenta señales de estancamiento, lo que restringe las posibilidades de ampliar el crédito y financiar la inversión. La expansión de los sectores exportadores, por lo tanto, no garantiza por sí sola una recuperación generalizada.

La política cambiaria ocupa un lugar central en ese escenario. La apreciación del peso afecta la competitividad de las actividades que producen bienes y servicios comercializables internacionalmente, pero que no cuentan con las ventajas de los sectores primarios. La industria y el turismo enfrentan mayores dificultades para competir, mientras que la construcción registra costos elevados medidos en dólares.

Una corrección del tipo de cambio podría mejorar las condiciones de competitividad de esas actividades. No obstante, una depreciación también podría trasladarse a los precios internos, acelerar la inflación y reducir el poder adquisitivo de los hogares. El efecto sobre el consumo y la actividad dependerá de la magnitud de ese traslado y de la evolución de los ingresos.

La actual presión sobre el dólar agrega dificultades a la toma de decisiones. El aumento de las cotizaciones oficial y paralelas, junto con la suba del riesgo país, reduce el margen para introducir cambios en el programa económico. A esa situación se suma una inflación que volvió a ubicarse levemente por encima del 2% en octubre.

El escenario era distinto algunos meses atrás, cuando la mayor disponibilidad de divisas ofrecía mejores condiciones para acumular reservas y reducir el costo del financiamiento. Desde agosto, la desaceleración de las compras de dólares coincidió con un aumento del riesgo país y una creciente preferencia por activos en moneda extranjera. Esa combinación limita las posibilidades de estimular el crédito en pesos y complica la recuperación de la demanda.

El Gobierno enfrenta así una disyuntiva entre preservar las condiciones de estabilidad y atender las necesidades de los sectores que no participan del dinamismo exportador. Una modificación cambiaria podría favorecer a determinadas actividades, pero también tendría consecuencias sobre los ingresos de las familias. La expansión del crédito aparece como otra de las cuestiones pendientes, aunque su desarrollo depende de una reducción de los costos financieros.

La composición del ajuste fiscal constituye otro elemento relevante. El gasto de capital y la obra pública permanecen aproximadamente 70% por debajo de los niveles del gobierno de Alberto Fernández, que ya se encontraban algo por debajo de los registrados durante la administración de Mauricio Macri. Esa contracción incide sobre la construcción y sobre las actividades vinculadas a la inversión pública.

La discusión sobre el rumbo económico incluye, por lo tanto, la posibilidad de modificar la composición del gasto sin abandonar el superávit fiscal. El desafío consiste en determinar qué instrumentos permitirían sostener los objetivos de estabilidad y, al mismo tiempo, ampliar la recuperación de la actividad, el empleo y los ingresos.

La evolución de las próximas semanas será determinante para conocer el margen de acción del Gobierno. La presión cambiaria, el comportamiento de la inflación y las condiciones de financiamiento definirán las alternativas disponibles para enfrentar una economía que presenta resultados muy diferentes entre sus principales sectores.