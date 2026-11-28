Rosario Central buscó llevar la final de la Copa Argentina al Gigante de Arroyito. Boca y Platense, protagonistas del encuentro, habían aprobado la sede y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también había impulsado la propuesta presentada por la organización del torneo. Sin embargo, el Gobierno provincial finalmente no autorizó el evento.

Los antecedentes del partido entre Racing y Boca, marcado por la represión policial contra hinchas de la Academia antes y después del encuentro, terminaron pesando en la decisión. Así, la ciudad se quedó sin un espectáculo que moviliza a más de 45 mil personas y representa una importante inversión económica.

Central había ofrecido su estadio por un alquiler que le habría significado ingresos de 200 mil dólares. Además del beneficio económico, la dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso buscaba posicionar al Gigante de Arroyito como sede de grandes acontecimientos deportivos.

El objetivo también era fortalecer las posibilidades de que Rosario reciba a la Selección argentina durante las próximas Eliminatorias Sudamericanas.