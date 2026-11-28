Sergio Palazzo fue reelecto secretario general de la Asociación Bancaria tras las elecciones nacionales y de las 54 seccionales

La participación de los afiliados superó el 70% en la seccional Buenos Aires, encabezada por Alejandra Estoup

El gremio convocó a un paro en el Banco Santander para el 1 y 2 de diciembre por despidos y cierres de sucursales

La organización ratificó la defensa del empleo, el convenio colectivo, la banca pública y la estructura sindical

El salario inicial bancario llegó a $2.683.718,55 y el bono por el Día del Bancario se actualizó a $2.325.227,20

La Bancaria buscará mantener durante 2027 los aumentos salariales mensuales vinculados con la inflación informada por el INDEC

La Asociación Bancaria renovó sus autoridades nacionales y de las 54 seccionales del país con la continuidad de Sergio Palazzo como secretario general. El resultado electoral se produjo en un escenario atravesado por los reclamos por la estabilidad laboral, la defensa del poder adquisitivo y las negociaciones salariales que comenzarán a definirse para 2027. En paralelo, el sindicato mantiene un conflicto abierto con el Banco Santander y anunció una medida de fuerza para los primeros días de diciembre.

La organización convocó a un paro nacional en Santander para el 1 y 2 de diciembre, durante las últimas tres horas de atención al público. La protesta responde al rechazo de los despidos vinculados con el cierre de sucursales y a las denuncias por incumplimientos del convenio colectivo de trabajo. Desde el gremio advirtieron que, si no aparece una respuesta favorable a sus planteos, el plan de lucha podría profundizarse.

La reelección de Palazzo fue interpretada dentro de la estructura sindical como un respaldo a la conducción y a la estrategia desarrollada frente a las entidades financieras. Los principales ejes de preocupación pasan por la preservación de los puestos laborales y la defensa de los ingresos frente a la inflación, dos cuestiones que tendrán un lugar central en la agenda de los próximos meses.

Uno de los aspectos destacados del proceso electoral fue el nivel de participación de los afiliados. La votación se desarrolló con normalidad y sin incidentes, según informó la organización. Además, por primera vez se eligieron autoridades para las secretarías de Juventud en todo el país, una decisión que busca incorporar a nuevas generaciones a los espacios de representación y conducción sindical.

En la seccional Buenos Aires, considerada la más importante de la actividad, la participación superó el 70 por ciento del padrón. Allí, la Lista 1 Celeste y Blanca, encabezada por Alejandra Estoup, obtuvo un respaldo contundente para continuar al frente de la estructura gremial.

Palazzo agradeció el acompañamiento de los trabajadores y destacó tanto la participación en las elecciones como el compromiso demostrado durante los conflictos laborales. También remarcó la importancia de mantener la unidad sindical para sostener las conquistas alcanzadas y afrontar las discusiones que se avecinan.

La conducción ratificó cuatro líneas centrales para orientar su programa de acción. La primera es la defensa del empleo frente a los cambios tecnológicos que atraviesa el sistema financiero. El sindicato considera que la automatización y la incorporación de inteligencia artificial deben funcionar como herramientas complementarias, sin convertirse en mecanismos para reemplazar trabajadores, reducir estructuras o precarizar las condiciones laborales.

El segundo eje apunta al cumplimiento del convenio colectivo 18/75 y a la necesidad de que las negociaciones paritarias contemplen las condiciones específicas de la actividad. La organización también cuestiona los procesos de tercerización, los cierres de sucursales y las reestructuraciones que puedan afectar los derechos adquiridos.

El tercer punto plantea la defensa de un sistema financiero orientado al desarrollo productivo, con financiamiento para familias y pequeñas y medianas empresas, tasas accesibles y mayor disponibilidad de créditos hipotecarios. En ese esquema, La Bancaria reivindica el papel de la banca pública como instrumento para impulsar la industria nacional y la generación de empleo.

El cuarto eje está relacionado con el fortalecimiento de la propia organización sindical, a la que considera una herramienta indispensable para defender salarios, condiciones laborales y la salud física y mental de los trabajadores. También incluye el rechazo a las presiones empresariales, los maltratos y las exigencias de objetivos que puedan derivar en situaciones de violencia laboral.

En materia salarial, el gremio se prepara para iniciar la discusión correspondiente a 2027. El bono por el Día del Bancario quedó actualizado en 2.325.227,20 pesos, mientras que el salario inicial alcanzó los 2.683.718,55 pesos, integrado por un básico de 2.608.320,16 pesos y una participación en las ganancias de 75.398,39 pesos.

La intención de la conducción es sostener el mecanismo de actualización mensual de los ingresos de acuerdo con la inflación informada por el INDEC. La paritaria bancaria coincide con el año calendario y comprende de enero a diciembre. En ese marco, durante ese último mes se reúnen el sindicato, las cámaras empresariales de la actividad y representantes del Banco Central para evaluar la situación económica.

Además, está prevista una reunión para mediados de enero con representantes de la banca pública y privada, en la que se analizará la continuidad del esquema de aumentos aplicado durante los últimos años. Mientras tanto, el conflicto con Santander anticipa un comienzo de diciembre marcado por la tensión gremial y la discusión sobre el impacto de las reestructuraciones en el empleo bancario.