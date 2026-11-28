Quintela denunció que las provincias atraviesan una situación de supervivencia financiera

El gobernador riojano calificó a Milei como un presidente que no hizo nada por las provincias

Cuestionó el RIGI por favorecer a los grandes inversores en detrimento de los emprendimientos locales

Advirtió sobre el deterioro del tejido social y las consecuencias económicas de las políticas nacionales

Reclamó que el peronismo priorice la unidad y un programa de gobierno antes de definir candidaturas

Propuso una interna democrática y un acuerdo entre dirigentes para evitar agresiones y profundizar la reconstrucción del movimiento

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó fuertes críticas contra la política económica del presidente Javier Milei, cuestionó los beneficios impositivos otorgados a los grandes inversores y describió un escenario de extrema dificultad financiera para las provincias. Además, se refirió al deterioro de las condiciones sociales, apuntó contra la ausencia de inversión nacional en obra pública y planteó que el peronismo debe resolver primero su unidad y después definir quién será su candidato presidencial para las elecciones de 2027.

Durante una intervención pública realizada el 25 de noviembre, el mandatario riojano sostuvo que las administraciones provinciales atraviesan una situación de supervivencia, incluso aquellas que mantuvieron canales de diálogo con la Casa Rosada y acompañaron algunas de sus iniciativas. Según su diagnóstico, la relación entre Nación y provincias no mejoró para quienes intentaron acercar posiciones con el oficialismo.

Quintela reconoció que su gobierno esperaba una relación conflictiva con la administración libertaria, aunque consideró que el comportamiento presidencial terminó profundizando las dificultades. En ese sentido, calificó a Milei como el único presidente que, a su entender, no realizó acciones en beneficio de las provincias.

Uno de los cuestionamientos centrales estuvo dirigido al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró un esquema desproporcionado en su formulación actual. El gobernador planteó que la política de beneficios fiscales favorece a los grandes capitales, mientras deja en desventaja a los emprendimientos locales.

Para fundamentar su posición, señaló que La Rioja cuenta con 26 emprendimientos mineros y aseguró que nunca recibió un pedido para adherir al régimen. Su crítica apuntó especialmente a lo que considera una distribución desigual de las ventajas tributarias: mientras se ofrecen condiciones especiales a los grandes inversores, no se generan herramientas equivalentes para los productores y empresarios de cada provincia.

El mandatario también cuestionó las consecuencias sociales del programa económico nacional. Consideró que las medidas implementadas desde el comienzo de la gestión libertaria provocaron un fuerte impacto en las familias argentinas y debilitaron los vínculos que sostienen la convivencia social. En su evaluación, el deterioro del tejido social constituye una de las consecuencias más preocupantes del actual escenario económico.

La obra pública fue otro de los ejes de sus críticas. Quintela sostuvo que Milei no participó, durante los primeros tres años de su gestión, de la inauguración de ninguna escuela, vivienda, hospital, ruta, puente ni emprendimiento de infraestructura relacionado con el suministro de agua o energía.

Desde esa perspectiva, reclamó una revisión integral de las políticas nacionales y cuestionó la paralización de proyectos que, según su planteo, resultan fundamentales para el desarrollo de las economías regionales y la calidad de vida de la población.

La unidad peronista antes que las candidaturas

En el plano político, Quintela concentró buena parte de sus definiciones en el futuro del peronismo y en la necesidad de construir una alternativa competitiva frente al oficialismo. Para el gobernador riojano, la discusión sobre quién encabezará la propuesta presidencial debe quedar subordinada a dos objetivos previos: recuperar la unidad del movimiento y elaborar un programa de gobierno que responda a las demandas sociales.

El mandatario consideró que el espacio necesita una propuesta común, dirigentes con experiencia y una estrategia capaz de recuperar la confianza de los argentinos. También advirtió sobre la importancia de no repetir errores cometidos durante anteriores administraciones peronistas.

En ese contexto, evitó pronunciarse a favor de Axel Kicillof, Sergio Massa o Cristina Kirchner como posibles candidatos presidenciales. Sostuvo que todavía es prematuro discutir nombres y planteó que la definición debe surgir de la voluntad popular, mediante las PASO o algún otro mecanismo de competencia interna.

Quintela también descartó asumir un papel de mediador entre Kicillof y Cristina Kirchner. Consideró que intervenir directamente para acercar posiciones podría resultar una falta de respeto hacia los protagonistas de esas diferencias y prefirió plantear la necesidad de reunir a los distintos sectores en un espacio común.

Como parte de esa estrategia, propuso establecer un acuerdo entre los dirigentes para evitar confrontaciones personales que terminen perjudicando la construcción política. Su planteo incluyó un compromiso de no agredirse ni profundizar las heridas internas, con el objetivo de generar condiciones para una convivencia que permita discutir un proyecto compartido.

Sobre los encuentros realizados para avanzar hacia un entendimiento, reconoció que la primera reunión estuvo atravesada por tensiones y expectativas sobre las posibles reacciones de los participantes. Sin embargo, señaló que el segundo intercambio resultó más positivo y permitió compartir diferentes posiciones.

De esta manera, Quintela buscó combinar una fuerte ofensiva contra el modelo económico de Milei con un llamado a reorganizar el peronismo. Su planteo coloca a la unidad, la elaboración de un programa y la recuperación de la confianza social como condiciones previas para disputar el poder en 2027.