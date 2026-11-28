Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política tiene una regla que el oficialismo suele descubrir cuando necesita levantar la mano de un senador: el poder no se declama, se ejerce. Patricia Bullrich acaba de demostrarlo con una doble victoria parlamentaria que le devuelve centralidad dentro de La Libertad Avanza y obliga a revisar los pronósticos sobre su futuro. La suspensión de las PASO para 2027 y el avance de la ley contra la ludopatía constituyen resultados concretos para una dirigente que, semanas atrás, parecía condenada a una convivencia cada vez más incómoda con la conducción política del Gobierno.

La jefa del bloque oficialista en el Senado atravesó noviembre bajo sospecha. Su reunión con el núcleo de legisladores que le responde fue interpretada en la Casa Rosada como un desafío a la autoridad presidencial. En el entorno de Karina Milei se consideraba que era Bullrich quien había decidido confrontar con el Gobierno, mientras distintas voces del oficialismo insistían en que Javier Milei era el único candidato presidencial de La Libertad Avanza. El mensaje buscaba disciplinar a una dirigente con aspiraciones propias, pero terminó exponiendo un problema que no se resuelve con declaraciones de lealtad: la necesidad de construir mayorías en un Congreso fragmentado.

La reforma electoral fue la prueba más contundente. Bullrich había advertido que no contaba con los votos suficientes y que tampoco disponía de herramientas para negociar con gobernadores y senadores. Su margen de acción estaba limitado por un esquema de poder que concentra las decisiones sobre los recursos del Ejecutivo y las listas electorales en la conducción nacional. Cuando se habilitó una negociación más amplia, con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el escenario comenzó a cambiar. La salida de las listas colectoras del dictamen y el regreso al sistema D’Hondt permitieron reunir apoyos que antes parecían inalcanzables.

La enseñanza es bastante menos sofisticada que las teorías sobre la renovación de la política argentina. Para conseguir una ley hay que negociar, y para negociar es necesario conceder algo. Bullrich lo entendió y actuó en consecuencia. La conducción libertaria, en cambio, todavía parece debatirse entre la conveniencia de aprovechar su capacidad parlamentaria y el temor a que esa capacidad se convierta en una fuente de autonomía. El problema es que ambas cosas son inseparables. Un dirigente que consigue votos porque tiene poder propio no puede ser tratado como alguien que simplemente ejecuta instrucciones.

La discusión sobre la ludopatía expuso con mayor claridad esa tensión. Después del reclamo de la Iglesia, Bullrich acordó con José Mayans un procedimiento para votar el texto que había llegado de Diputados y dejar abierta la posibilidad de tratar posteriormente una iniciativa oficialista contra los sitios ilegales. La propuesta contemplaba el compromiso del peronismo de aportar los dos tercios necesarios para habilitar ese tratamiento. La maniobra permitió avanzar sobre una demanda social concreta, aunque también fue leída por sectores del karinismo como un movimiento por fuera de la conducción política.

La resistencia que despertó la iniciativa, especialmente entre quienes responden a Karina Milei y a los Menem, revela una dificultad que trasciende a Bullrich. El oficialismo necesita ampliar su capacidad de negociación, pero teme que cualquier ampliación de ese margen fortalezca liderazgos alternativos. En ese dilema se juega buena parte de su eficacia legislativa. La senadora no sólo consiguió resultados: también recordó que su permanencia al frente del bloque tiene un valor que la Casa Rosada no puede reemplazar de manera automática.

La otra dimensión del conflicto es electoral. Bullrich volvió a reclamar cambios en la orientación económica, planteó la necesidad de reducir impuestos y tasas y advirtió que no alcanza con prometer una mejoría para 2028 si antes habrá una elección. Sus declaraciones provocaron malestar en el Gobierno y en el Ministerio de Economía, no tanto por su contenido como por el momento elegido. La advertencia, sin embargo, merece una discusión política. La estabilidad de un programa económico no elimina la necesidad de construir expectativas de mejora ni garantiza que el electorado acompañe indefinidamente una estrategia de resultados diferidos.

El Presidente parece haber comprendido que una ruptura con Bullrich sería inconveniente. La reivindicó como socia y descartó desplazarla de la jefatura del bloque. También mantiene la consideración de una eventual fórmula presidencial compartida. Pero esa alternativa tropieza con la relación deteriorada entre la senadora y Karina Milei, además de las escasas expectativas de Bullrich de ocupar una vicepresidencia. La convivencia puede prolongarse mientras los beneficios sean recíprocos; difícilmente se sostenga si una de las partes pretende reducir a la otra a una función decorativa.

La suspensión de las primarias abre, además, una incógnita que el oficialismo no debería subestimar. Sin una instancia formal para resolver candidaturas, podrían multiplicarse las ofertas electorales y configurarse cuatro espacios: el kirchnerismo y sus aliados, el sector de Axel Kicillof, La Libertad Avanza y una centroderecha articulada alrededor de Bullrich. Esa hipótesis no equivale a una decisión tomada, pero explica por qué la senadora reclama mayor atención a la economía y por qué su proyección presidencial genera inquietud en la Casa Rosada.

La posible coincidencia de Bullrich y Mauricio Macri en la presentación del documental sobre el gobierno de Cambiemos también alimenta interrogantes sobre el futuro de ese espacio político. No hay confirmación de su asistencia, pero el dato importa porque recuerda que la senadora conserva vínculos y referencias que exceden la estructura libertaria. Su participación en otra actividad prevista para esa jornada podría impedir el encuentro, aunque no modifica el problema de fondo.

Milei necesita una conducción política que ordene su coalición, pero también necesita dirigentes capaces de negociar sin pedir autorización para cada movimiento. Bullrich acaba de acreditar esa capacidad. La cuestión es si el Gobierno está dispuesto a reconocerla sin convertir cada iniciativa propia en una amenaza. La respuesta tendrá consecuencias sobre el Congreso, la gobernabilidad y la estrategia electoral de 2027.