El Gobierno intensificó las intervenciones financieras para contener la cotización del dólar

La estrategia oficial reavivó las comparaciones con las herramientas cambiarias utilizadas por Sergio Massa

El Banco Central ofreció coberturas en futuros con tasas implícitas negativas para desalentar la dolarización

El contado con liquidación cayó 3,7% y la brecha cambiaria descendió al 7,8%

La intervención coincidió con vencimientos dólar linked y una licitación del Tesoro por 25,4 billones de pesos

Las operaciones reabrieron el debate sobre las contradicciones entre el discurso liberal y la intervención estatal en los mercados

La estrategia cambiaria del gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar señales de una intervención cada vez más intensa en los mercados financieros para evitar una escalada del dólar y contener la incertidumbre de los inversores. La utilización de distintos instrumentos para moderar las cotizaciones, especialmente en los mercados de futuros y de bonos, despertó comparaciones con las herramientas que utilizaba Sergio Massa cuando estaba al frente del Ministerio de Economía. En el ámbito financiero, la ironía ya tiene nombre propio: el «massismo austríaco».

El cambio de comportamiento se produjo en un contexto de creciente presión sobre los activos argentinos, luego de que las condiciones internacionales desfavorables impulsaran el riesgo país y aumentaran las expectativas de volatilidad cambiaria. Frente a ese escenario, el Banco Central y otras dependencias oficiales habrían desplegado distintas herramientas para evitar que la demanda de dólares trasladara nuevas tensiones a las cotizaciones.

Una de las señales más visibles apareció en el mercado de futuros A3, donde se registró un volumen extraordinario de operaciones. Durante una jornada se negociaron contratos por 405 millones de dólares, mientras que el acumulado de los últimos diez días alcanzó los 1.345 millones. Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue la fuerte reducción de las tasas implícitas de esos instrumentos.

El contrato correspondiente a fines de noviembre llegó a negociarse a un valor de 1.596,50 pesos por dólar, por debajo de los 1.602 pesos registrados en el mercado mayorista al cierre de la jornada. Esa diferencia convirtió a la cobertura cambiaria en una operación particularmente atractiva para los inversores, ya que el Banco Central ofrecía contratos con rendimientos negativos en términos nominales, equivalentes a una tasa anual del -31,8%.

La intervención también alcanzó los vencimientos de diciembre y enero, cuyas tasas implícitas quedaron en terreno negativo en términos reales. El objetivo de esta estrategia sería desalentar la compra inmediata de divisas y promover colocaciones en instrumentos financieros denominados en pesos.

La maniobra adquirió especial relevancia por la proximidad de una licitación del Tesoro, en la que debían renovarse vencimientos por 25,4 billones de pesos. Con tasas atractivas en moneda local y coberturas cambiarias relativamente baratas, el Gobierno busca generar incentivos para que los inversores permanezcan en instrumentos en pesos, en lugar de trasladarse directamente al dólar.

El mecanismo consiste en vender divisas en el mercado financiero, colocar los pesos obtenidos en títulos públicos y contratar simultáneamente una cobertura en futuros para protegerse de una eventual devaluación. La diferencia entre el rendimiento de la inversión en pesos y el costo de esa cobertura constituye la denominada tasa sintética.

La intervención también alcanzó a los dólares financieros

Las operaciones oficiales no se limitaron al mercado de futuros. También aparecieron indicios de movimientos destinados a reducir las cotizaciones del dólar MEP y del contado con liquidación (CCL), que venían recuperando terreno en las jornadas anteriores.

En este caso, las miradas se concentraron en el bono AL30, que registró un volumen de operaciones fuera de lo habitual. Este título es utilizado por los inversores para comprar bonos con pesos y venderlos posteriormente en dólares. Una mayor demanda del instrumento negociado en moneda local puede reducir el valor de los tipos de cambio financieros.

Entre los operadores circuló la versión de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses habría participado de esas operaciones. Aunque no se precisó oficialmente el origen de los movimientos, el resultado sobre las cotizaciones fue significativo.

El contado con liquidación terminó la jornada del miércoles en 1.728 pesos, con una caída del 3,7% respecto de los 1.796 pesos del día anterior. De esa manera, la brecha frente al tipo de cambio oficial descendió al 7,8%, luego de haber permanecido durante varias semanas por encima del 10%. El dólar MEP, por su parte, retrocedió un 1,2%.

Estas operaciones también se produjeron en la antesala del vencimiento de títulos dólar linked, cuyos tenedores recibirán el capital en pesos ajustado por el tipo de cambio oficial. La contención de la cotización permite reducir el costo que deberá afrontar el Tesoro.

El debate sobre el modelo económico

La intervención reabrió una discusión dentro del propio universo económico liberal. Los sectores críticos consideran que el Gobierno está abandonando sus principios de libre mercado y recurriendo a mecanismos similares a los utilizados durante la gestión de Massa. También reclaman eliminar las restricciones cambiarias que todavía permanecen vigentes.

Otros economistas advierten que intervenir para moderar movimientos bruscos no necesariamente equivale a imponer artificialmente un precio al dólar. Argumentan que el mercado cambiario argentino tiene escasa profundidad y que operaciones relativamente pequeñas pueden generar fuertes variaciones, alimentando temores de una crisis.

La discusión expone una contradicción cada vez más visible entre el discurso liberal del Gobierno y las herramientas que utiliza para sostener la estabilidad financiera. Mientras el equipo económico intenta evitar una nueva corrida y garantizar el financiamiento del Tesoro, crecen los interrogantes sobre el costo de mantener artificialmente contenidas las expectativas cambiarias y sobre cuánto tiempo podrá sostenerse esa estrategia.