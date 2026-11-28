JP Morgan proyecta un crecimiento económico argentino de apenas 1,8% para 2027

La inflación podría cerrar diciembre de 2027 en torno al 23%, por encima de la meta presupuestaria

El banco advierte que una elección presidencial ajustada podría presionar al peso, los bonos y las reservas

El riesgo país superaba los 1.100 puntos básicos frente a los aproximadamente 400 registrados en junio

Las exportaciones de energía y minería serían fundamentales para alcanzar un superávit comercial de 35.300 millones de dólares en 2026

El superávit fiscal y el saldo positivo de cuenta corriente constituyen los principales respaldos frente a la incertidumbre electoral

La economía argentina llegará a las elecciones presidenciales de 2027 con algunos indicadores macroeconómicos más sólidos que en anteriores ciclos electorales, pero también con importantes fragilidades que podrían volver a tensionar los mercados. En ese escenario, JP Morgan anticipa un crecimiento limitado, una inflación que continuará por encima de las expectativas oficiales y un riesgo financiero condicionado por la posibilidad de un cambio en el rumbo político y económico.

La entidad bancaria más grande del mundo por valor de mercado estima que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá apenas 1,8% durante 2027, mientras que la inflación descenderá hasta aproximadamente 23% en diciembre de ese año. La proyección supone una continuidad de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, aunque advierte que una competencia electoral ajustada podría generar nuevas turbulencias sobre el peso, los bonos soberanos y las reservas internacionales.

El análisis plantea que el resultado de las presidenciales será determinante para establecer si se mantienen el equilibrio de las cuentas públicas, el esquema cambiario y las condiciones que favorecen las inversiones. La posibilidad de una derrota oficialista o de un cambio de orientación económica aparece como uno de los principales factores de incertidumbre para los inversores.

Según las estimaciones del banco, los precios de los bonos argentinos ya reflejan una probabilidad cercana al 50% de que se produzca un cambio de régimen. Esa percepción explica buena parte de la elevada prima de riesgo que enfrenta el país y contribuye a mantener la presión sobre sus activos financieros.

El deterioro de las cotizaciones quedó reflejado en la evolución del riesgo país, que superaba los 1.100 puntos básicos al momento de difundirse el informe, frente a los aproximadamente 400 puntos que registraba en junio. La caída generalizada de los activos argentinos estuvo vinculada con la incertidumbre política y las dudas sobre la continuidad del programa económico.

La tensión también se trasladó al mercado cambiario, donde volvió a ampliarse la distancia entre el dólar oficial y el paralelo después de varios meses de escasa diferencia. JP Morgan relacionó ese movimiento con un incremento de las compras privadas de divisas, cuyo ritmo anualizado equivalía al 4,3% del PBI. Si bien las bandas cambiarias ofrecen un mecanismo para absorber una mayor demanda de dólares, una eventual depreciación podría trasladarse a los precios y dificultar el proceso de desinflación.

En materia de actividad, las perspectivas tampoco muestran una recuperación contundente. El banco calcula que durante el primer semestre de 2027 la economía podría expandirse a un ritmo anualizado de entre 3% y 4%, impulsada principalmente por las exportaciones. Sin embargo, anticipa una desaceleración hasta un crecimiento nulo durante la segunda mitad del año, cuando la incertidumbre electoral y una política monetaria más restrictiva podrían afectar las decisiones de consumo e inversión.

El diagnóstico parte de un desempeño económico irregular. La actividad registró dos trimestres consecutivos de retroceso, una situación que configuró una recesión técnica. Los primeros indicadores de octubre mostraron comportamientos dispares: mientras el cemento cayó 7,6% mensual, la producción automotriz permaneció estable y las ventas de vehículos aumentaron 4%. Para 2026, la entidad estima una expansión del PBI de apenas 0,8%.

En cuanto a los precios, JP Morgan proyecta que la inflación terminará 2026 en torno al 31%, luego de haber alcanzado en octubre un 2,2% mensual y un 33,1% interanual. Para diciembre de 2027 espera una variación del 23%, cinco puntos porcentuales por encima del 18% previsto en el Presupuesto.

Uno de los factores que podría mejorar las perspectivas argentinas es el desempeño del sector externo. La entidad calcula que el superávit comercial alcanzará los 35.300 millones de dólares en 2026, frente a los 19.300 millones del año anterior. Para 2027 proyecta exportaciones por 106.800 millones de dólares, con un crecimiento del 21,6%.

El petróleo de Vaca Muerta y los nuevos desarrollos mineros tendrán un papel central en esa expansión. La energía podría aportar 5.000 millones de dólares adicionales y la minería otros 1.000 millones. El sector agropecuario, por su parte, mantendría niveles similares a los de 2026, mientras que la recuperación de las importaciones reduciría parcialmente el saldo comercial.

El equilibrio fiscal constituye el otro respaldo del escenario previsto. JP Morgan estima para 2026 un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. Para 2027 proyecta un excedente primario del 1,3%, suficiente para cubrir los intereses de la deuda y conservar el equilibrio de las cuentas públicas.

La principal diferencia respecto de anteriores procesos electorales estaría en la situación externa. Argentina comenzará 2027 con superávit de cuenta corriente, una condición que, según el banco, representa una mejora significativa frente a otros siete ciclos presidenciales. La combinación del resultado externo y fiscal alcanzaría su mejor posición desde 2010.

Sin embargo, ese punto de partida más favorable no garantiza estabilidad. Las reservas, las exportaciones y los mecanismos de intervención cambiaria ofrecen herramientas para contener eventuales episodios de volatilidad, pero no eliminan el riesgo de que una campaña electoral competitiva vuelva a generar desconfianza. Para los inversores, la continuidad del programa económico seguirá siendo una variable decisiva para determinar el comportamiento de los activos argentinos.