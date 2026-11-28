El riesgo país cayó 107 puntos básicos, un 10%, y quedó por debajo de las 1.000 unidades.

Los bonos Globales subieron un 2,5% en promedio, favorecidos por las señales financieras y legislativas del Gobierno.

Las acciones argentinas avanzaron hasta un 5,3% en Nueva York, en una jornada de recuperación de Wall Street.

El real brasileño se fortaleció tras la designación de Luiz Carlos Trabuco y un dato de inflación inferior al esperado.

El dólar mayorista cerró a $1.605, mientras que el contado con liquidación se ubicó en torno de los $1.760.

El Banco Central compró USD 61 millones, pero las reservas brutas bajaron a USD 48.698 millones.

La recuperación de los bonos soberanos y el avance de las acciones argentinas permitieron una mejora de los mercados locales, impulsada por las señales financieras del Gobierno y el clima favorable en las plazas internacionales. El riesgo país descendió 107 puntos básicos, equivalentes a una baja del 10%, y volvió a ubicarse por debajo de las 1.000 unidades, luego de haber alcanzado esta semana un máximo intradiario de 1.108 puntos, el nivel más elevado desde el 2 de octubre de 2025.

La mejora de la deuda argentina estuvo acompañada por un incremento promedio del 2,5% en los precios de los bonos Globales, emitidos bajo legislación extranjera. El cambio de tendencia se produjo después de varias jornadas de incertidumbre, en un contexto en el que los inversores seguían con atención la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos compromisos de deuda.

Entre los factores que contribuyeron a recomponer las expectativas se encontraron la aprobación de distintas iniciativas legislativas promovidas por el oficialismo y la presentación del esquema financiero para atender los vencimientos de deuda soberana en dólares previstos para enero. Ambas circunstancias ayudaron a moderar las dudas sobre el escenario político y financiero de los próximos meses.

El contexto internacional también resultó favorable. Las bolsas de Nueva York operaron durante una jornada reducida, posterior al feriado por el Día de Acción de Gracias, y sus principales índices avanzaron entre un 1,2% y un 2,3%. La recuperación de las acciones tecnológicas y de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial fue uno de los principales motores de las compras.

Los tres índices de referencia de Wall Street consiguieron así su mejor desempeño semanal en varios meses. El movimiento comprador se concentró especialmente en acciones que habían sufrido fuertes correcciones durante las semanas anteriores.

En ese escenario, los títulos de empresas argentinas negociados en dólares en Nueva York registraron importantes ganancias. Grupo Galicia encabezó las subas, con un 5,3%, seguido por Central Puerto, con un 5,1%. Banco Supervielle y Satellogic avanzaron un 5%, mientras que Cresud ganó un 4,8% y Mercado Libre, un 4,5%. Las acciones de YPF también terminaron en terreno positivo, con una mejora del 1,3%, hasta los 31,85 dólares.

La evolución de los mercados emergentes tuvo, además, un fuerte impulso desde Brasil. El real se recuperó después de haber alcanzado los seis reales por dólar el lunes, mientras que el índice Bovespa había registrado una ganancia superior al 6% en la rueda del jueves.

La designación de Luiz Carlos Trabuco para conducir el Ministerio de Hacienda del próximo gobierno brasileño contribuyó a mejorar las expectativas sobre la política económica. A ello se sumaron las señales de contención del gasto público y un dato de inflación inferior al esperado: el índice de precios al consumidor amplio aumentó un 0,22% mensual, frente al 0,34% previsto.

El dólar llegó a negociarse a 5,50 reales y terminó en 5,51, con una caída de 15 centavos, equivalente al 2,4%. Sin embargo, la apreciación de la moneda brasileña no se trasladó al mercado cambiario argentino.

En la plaza mayorista local, el dólar cerró a $1.605, con un incremento de $3,50, o un 0,2%. La rueda se desarrolló con un volumen de operaciones de USD 912,8 millones en el segmento de contado. La aparición de una mayor demanda durante la mañana modificó la tendencia inicial y permitió una recuperación gradual de la cotización.

El dólar al público terminó sin cambios, a $1.625 para la venta en el Banco Nación, luego de haber operado a $1.620 durante las primeras horas. En tanto, el dólar blue retrocedió $15, un 0,6%, hasta los $1.695. El contado con liquidación se mantuvo en la zona de los $1.760, como la cotización más elevada del mercado, con una brecha del 9,7% respecto del mayorista.

Por su parte, el Banco Central volvió a comprar divisas después de cuatro jornadas consecutivas sin intervenir y adquirió USD 61 millones. Pese a esa operación, las reservas internacionales brutas disminuyeron USD 35 millones, hasta los USD 48.698 millones, su menor nivel desde el 2 de octubre.

Las expectativas para la próxima semana estarán concentradas en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso y en la continuidad de la recuperación de los bonos. La eventual aprobación definitiva del Presupuesto y de la suspensión de las PASO podría contribuir a reducir la incertidumbre política y ofrecer mayor estabilidad a los precios de la deuda soberana.