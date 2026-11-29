La producción de granos alcanzó un récord de 171 millones de toneladas en la campaña 2025/2026, con un crecimiento interanual del 21%.

El maíz lideró la cosecha con 72,5 millones de toneladas y aportó 20,81 millones adicionales respecto del ciclo anterior.

El trigo aumentó su producción a 27,8 millones de toneladas, mientras que la soja retrocedió a 49,3 millones.

La superficie sembrada llegó a un máximo histórico de 44,6 millones de hectáreas, con una expansión del 2,1%.

Las estimaciones privadas situaron las exportaciones agrícolas en u$s44.869 millones, un 34,5% más que en la campaña anterior.

Las condiciones climáticas favorables, la inversión y la incorporación de tecnología contribuyeron a mejorar los rendimientos agrícolas.

La agricultura argentina cerró la campaña 2025/2026 con una producción récord de 171 millones de toneladas de granos, un volumen que superó en 21% al del ciclo anterior. El resultado estuvo sostenido principalmente por el crecimiento de las cosechas de maíz y trigo, favorecidas por las condiciones climáticas, la inversión de los productores y una mayor incorporación de tecnología.

El desempeño de los 17 cultivos relevados implicó un aumento de 30 millones de toneladas frente a los 141 millones obtenidos en la campaña 2024/2025. La superficie sembrada también alcanzó un máximo histórico de 44,6 millones de hectáreas, con una expansión interanual de 900.406 hectáreas, equivalente al 2,1%.

La diferencia entre el crecimiento de la producción y el avance del área cultivada reflejó una mejora de los rendimientos agrícolas. Mientras el volumen cosechado aumentó 21%, la superficie sembrada se expandió a un ritmo considerablemente menor.

El incremento de la actividad también tendría un efecto significativo sobre el ingreso de divisas. Aunque la Secretaría de Agricultura de la Nación no difundió estimaciones oficiales sobre el valor de las exportaciones, los cálculos privados situaron las ventas externas en torno de u$s44.869 millones. Esa cifra representaría un crecimiento del 34,5% frente a los u$s33.371 millones atribuidos al ciclo anterior.



El maíz y el trigo encabezaron la expansión



El maíz se consolidó como el principal cultivo argentino en volumen, con una cosecha de 72,5 millones de toneladas, frente a los 51,69 millones de la campaña previa. El aumento de 20,81 millones de toneladas explicó buena parte del crecimiento agrícola.

La superficie destinada al cereal pasó de 9,2 millones a 11,5 millones de hectáreas, una ampliación de 2,3 millones. De esta manera, el maíz combinó una mayor área sembrada con un fuerte incremento de la producción.

El trigo también tuvo un desempeño destacado. Su cosecha alcanzó los 27,8 millones de toneladas, contra los 18,51 millones del período anterior, con una superficie sembrada de casi siete millones de hectáreas.

La soja, en cambio, registró una disminución de su producción, aunque conservó el segundo lugar entre los cultivos de mayor volumen. La cosecha fue de 49,3 millones de toneladas, por debajo de los 51,51 millones del ciclo anterior.

La superficie destinada a la oleaginosa también se redujo, al pasar de 17,9 millones a 16,2 millones de hectáreas. Esa contracción contrastó con la expansión registrada por el maíz.



El girasol y la cebada también crecieron



El girasol aportó otro resultado positivo para la campaña agrícola. Su producción aumentó de 5,59 millones a 7,61 millones de toneladas, mientras que la cebada pasó de 4,82 millones a 5,57 millones.

No todos los cultivos acompañaron esa evolución. La producción de sorgo se redujo de 2,85 millones a 2,29 millones de toneladas y la de arroz bajó de 1,63 millones a 1,40 millones. También se registraron retrocesos en el maní y el algodón.

La evolución de las distintas producciones mostró que el récord agrícola no respondió a un crecimiento uniforme, sino al fuerte aporte de determinados cultivos, especialmente el maíz y el trigo.



Tecnología y condiciones productivas



La Secretaría de Agricultura atribuyó el resultado a una combinación de factores, entre los que mencionó las condiciones climáticas favorables, la inversión de los productores, la incorporación de tecnología y las mejoras en las variables macroeconómicas vinculadas con las medidas del Gobierno.

Entre las herramientas que contribuyeron al aumento de la productividad se destacaron la agricultura de precisión, la maquinaria, los sistemas de riego, las tecnologías digitales y los organismos genéticamente modificados.

La combinación de esos factores permitió alcanzar un volumen de producción sin precedentes, con una expansión de la superficie sembrada muy inferior al incremento de la cosecha. El resultado consolidó al maíz como el principal motor del crecimiento agrícola y abrió expectativas sobre una mayor generación de ingresos por exportaciones.