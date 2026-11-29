Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 1 y el 31 de diciembre

El temario oficial incluye 11 asuntos vinculados con reformas económicas, institucionales y de soberanía nacional

El Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional aparecen entre las principales prioridades

La agenda incorpora el Súper RIGI, la Reforma Electoral Integral y la Ley de Hojarasca

El proyecto de biocombustibles forma parte de las iniciativas que pueden incidir en las negociaciones con Córdoba y Santa Fe

El Senado podrá tratar pliegos judiciales y otras designaciones que requieren acuerdo parlamentario

El Congreso tendrá un diciembre de intensa actividad legislativa después de que el Gobierno nacional formalizara la convocatoria a sesiones extraordinarias para el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026. La decisión del presidente Javier Milei establece una agenda de 11 asuntos que incluye iniciativas económicas, reformas institucionales, proyectos vinculados con la soberanía nacional y designaciones que requieren el acuerdo del Senado.

La convocatoria quedó establecida mediante el Decreto 1433/2026, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida fue comunicada formalmente al Parlamento a través del Mensaje 318/2026 y se fundamentó en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo contempladas en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

El temario delimitó los asuntos que podrán ser debatidos durante el período extraordinario. Entre las prioridades del oficialismo aparece el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, que ya había encontrado dificultades para avanzar en la Cámara de Diputados cuando el Gobierno intentó conseguir el quórum necesario para su tratamiento.

Otro de los ejes centrales será el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027. La iniciativa ya cuenta con trámite parlamentario y deberá atravesar su instancia de discusión en el Senado, donde el oficialismo buscará conseguir los respaldos necesarios para convertirla en ley antes del cierre del año.

La agenda también contempla dos proyectos de fuerte contenido económico. Por un lado, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado Súper RIGI, con el que la administración nacional pretende establecer condiciones para promover nuevos desembolsos de capital. Por otro, la Ley de Competitividad Financiera, que todavía debe ser enviada formalmente al Congreso.

En el terreno institucional, el Ejecutivo incorporó la Reforma Electoral Integral, una de las iniciativas que busca resolver durante el tramo final del año legislativo. Sin embargo, el decreto de convocatoria no especificó los alcances ni los cambios que contendrá el proyecto, por lo que su discusión dependerá de la presentación formal y de la estrategia parlamentaria que defina el oficialismo.

También tendrá lugar el debate sobre el Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, una propuesta que apunta a modificar las condiciones regulatorias de esas actividades. A esa iniciativa se suma el proyecto destinado a establecer un marco normativo para la elaboración, el almacenamiento, la comercialización, la mezcla y el autoconsumo de biocombustibles.

La inclusión de esta última propuesta representa un movimiento relevante dentro de las negociaciones políticas del Gobierno. La regulación del sector interesa especialmente a provincias con una importante actividad agroindustrial, como Córdoba y Santa Fe, cuyos gobernadores tienen capacidad de influencia en las discusiones parlamentarias. El oficialismo busca ampliar sus posibilidades de conseguir acompañamiento legislativo en otros proyectos.

El listado incorpora, además, la iniciativa de Combate Contra el Juego Ilegal, sobre la cual el Senado ya había registrado avances durante los últimos días. Otro asunto habilitado será la denominada Ley de Hojarasca, que propone revisar el entramado normativo vigente mediante modificaciones y derogaciones de disposiciones que el Ejecutivo considera innecesarias u obsoletas.

A esos proyectos se agregan dos iniciativas que todavía no fueron remitidas al Parlamento: la Ley de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica entre la República Argentina y Estados Unidos y la Ley de Competitividad Financiera. Ambas quedaron expresamente contempladas en el anexo como propuestas pendientes de envío por parte del Poder Ejecutivo.

La convocatoria también permitirá avanzar con los pliegos correspondientes a designaciones y promociones que requieren aprobación del Senado. La autorización comprende tanto los expedientes que ya se encuentran en la Cámara alta como aquellos que puedan ingresar durante diciembre. En ese marco, la Comisión de Acuerdos ya había comenzado a analizar postulaciones para cargos judiciales y dependencias del Ministerio Público, incluidos puestos con competencia electoral en San Juan y Corrientes.

La delimitación del temario constituye un elemento central de la convocatoria, porque restringe las discusiones extraordinarias a los asuntos expresamente incluidos en el decreto. El oficialismo deberá organizar sus negociaciones con los bloques opositores y los gobernadores para evitar que la falta de consensos vuelva a bloquear iniciativas prioritarias.

Con el Presupuesto 2027, la reforma electoral, la Ley Malvinas y los proyectos económicos como principales desafíos, diciembre se perfila como una prueba política para Milei. La posibilidad de avanzar dependerá de la capacidad del Gobierno para construir mayorías en ambas cámaras y transformar la agenda anunciada en resultados legislativos concretos.