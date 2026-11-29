El Banco Central elevó a 7 millones de UVA el umbral de inscripción obligatoria para proveedores no financieros de crédito

El límite anterior permanecía sin modificaciones desde 2020 y alcanza a mutuales y cooperativas

Las emisoras no financieras de tarjetas y los proveedores vinculados a entidades bancarias seguirán sujetos al registro

La reforma incorporará nuevas modalidades de financiación y equiparará las exigencias regulatorias

Las empresas alcanzadas deberán presentar más información sobre sus accionistas, autoridades y administradores

La transición al nuevo régimen será gradual durante 2027, con un plazo de 90 días para completar la documentación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una modificación del régimen de inscripción y supervisión de los proveedores no financieros de crédito, con cambios que alcanzan a empresas, mutuales y cooperativas que participan del mercado de financiamiento. La nueva normativa eleva a 7 millones de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) el umbral a partir del cual determinados operadores deberán inscribirse obligatoriamente en el registro oficial, un límite que permanecía sin modificaciones desde 2020.

La decisión apunta a actualizar los criterios de regulación frente a la expansión que experimentó el crédito otorgado por entidades que no forman parte del sistema bancario tradicional. En particular, el crecimiento de las fintech, las billeteras virtuales y otros proveedores de financiamiento llevó al organismo monetario a revisar los mecanismos de control, con el propósito de adecuarlos a la dimensión que adquirieron estas actividades dentro del mercado financiero.

El nuevo esquema establece que los proveedores no financieros de crédito, incluidas las mutuales y las cooperativas, deberán inscribirse cuando superen el equivalente en pesos a 7 millones de UVA, de acuerdo con su último balance anual. La actualización del límite permitirá concentrar las tareas de supervisión en los operadores de mayor incidencia económica, sin dejar de cubrir una parte sustancial del financiamiento que se concede fuera de las entidades bancarias.

Sin embargo, la modificación no implica que todos los participantes queden sujetos a los mismos criterios de ingreso. Las empresas no financieras que emiten tarjetas de crédito o compra, los proveedores vinculados a entidades financieras y las emisoras que otorgan financiaciones no comprendidas en la Ley de Tarjetas de Crédito continuarán alcanzados por el registro, independientemente de la modificación del umbral establecida para los demás operadores.

Uno de los objetivos centrales de la reforma es evitar que actividades crediticias de características similares reciban tratamientos regulatorios diferentes por la manera en que se instrumentan comercialmente. Para ello, el BCRA incorporará modalidades de financiación que hasta ahora estaban excluidas del régimen y establecerá exigencias equivalentes para aquellos proveedores que tengan una incidencia comparable en el mercado.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, el registro actualizado permitirá abarcar más del 95% del volumen de financiaciones y asistencias que actualmente informan estos operadores a la Central de Deudores del Sistema Financiero. La intención es mantener una cobertura amplia sobre la actividad crediticia y, al mismo tiempo, ajustar los recursos de supervisión para controlar a los participantes con mayor participación económica.

La reforma también incorpora mayores exigencias de transparencia y gobernanza. A partir de los cambios, las empresas alcanzadas deberán proporcionar información más detallada sobre sus antecedentes, estructura societaria, accionistas, autoridades y administradores. De esta manera, el organismo busca ampliar el conocimiento sobre quiénes conducen estas compañías y cuáles son las condiciones en las que desarrollan sus operaciones.

La inscripción continuará bajo la órbita de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), que tendrá a su cargo la administración del registro y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa. Para los proveedores que deban incorporarse y aquellos que ya se encuentren registrados, se fijó un plazo de 90 días corridos para presentar la documentación correspondiente o completar los trámites de actualización.

Ese período comenzará a computarse una vez que esté disponible el aplicativo informático actualizado. La implementación no será inmediata para la totalidad de los operadores, ya que el Banco Central estableció un proceso de transición gradual que se desarrollará durante 2027, con el objetivo de evitar alteraciones en el funcionamiento habitual de las actividades alcanzadas.

La decisión se inscribe en una estrategia de mayor seguimiento sobre los proveedores de financiamiento que operan fuera del circuito bancario tradicional. El crecimiento de estas alternativas amplió las posibilidades de acceso al crédito, pero también incrementó la necesidad de contar con información confiable sobre las empresas que ofrecen esos servicios y las condiciones en las que funcionan.

En ese sentido, el organismo monetario sostiene que una supervisión más amplia, acompañada por requisitos homogéneos y mejores estándares de información, permitirá fortalecer la protección de los usuarios financieros y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.

Con la actualización del umbral y la incorporación de nuevas obligaciones, el BCRA busca adaptar el marco regulatorio a la estructura actual del mercado de crédito. El desafío será avanzar hacia controles más completos sin generar obstáculos innecesarios para los operadores y preservar el desarrollo de un sector que adquirió creciente relevancia en el sistema financiero argentino.