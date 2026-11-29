Ferreres anticipó que el dólar todavía tiene margen para subir, aunque permanecería dentro de las bandas cambiarias

El economista proyectó un crecimiento de entre el 2% y el 2,5% para 2027, con posibilidades de alcanzar el 3%

La falta de inversiones continúa siendo uno de los principales obstáculos para reactivar la economía

El RIGI todavía representa un volumen insuficiente frente a las necesidades de inversión del país

El riesgo país podría perforar los 1.000 puntos, aunque seguiría lejos del nivel necesario para recuperar el financiamiento internacional

La proyección más probable contempla una inflación anual de entre el 20% y el 21% durante 2027

La economía argentina enfrenta un escenario atravesado por la incertidumbre financiera, la debilidad de las inversiones y las dificultades para consolidar una recuperación del consumo. En ese contexto, el economista Orlando Ferreres consideró que el tipo de cambio todavía tiene margen para avanzar, aunque descartó que ese movimiento necesariamente implique una ruptura del esquema de bandas cambiarias establecido por el Gobierno. También anticipó que 2027 podría mostrar una expansión moderada de la actividad, acompañada por una inflación anual de entre el 20% y el 21%.

El consultor puso el foco en los problemas estructurales que, a su entender, condicionan las posibilidades de crecimiento. Entre ellos destacó la falta de inversiones productivas, la limitada recuperación de los ingresos y un mercado laboral caracterizado por elevados niveles de informalidad. Su diagnóstico es que la estabilidad financiera todavía no consiguió traducirse en una reactivación suficientemente sólida de la economía real.

"El problema es que no hay inversiones", sostuvo Ferreres al analizar las perspectivas de la actividad. Para dimensionar la magnitud del desafío, explicó que, sobre un producto bruto interno estimado en 550.000 millones de dólares, el país necesitaría inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares anuales.

En ese contexto, consideró que los recursos movilizados mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), estimados entre 7.000 y 8.000 millones de dólares por período, todavía resultan insuficientes para modificar sustancialmente el panorama. "No mueve la aguja", afirmó, al señalar la distancia entre los proyectos impulsados y las necesidades de financiamiento que requiere la economía.

La debilidad de la actividad también tiene consecuencias sobre el empleo y los ingresos. Ferreres advirtió que el 45% de la ocupación corresponde al sector informal, una situación que repercute directamente sobre los aportes previsionales y el sistema de salud. A esto se suma que la reducción de las tasas de interés todavía no consiguió generar una recuperación significativa del crédito, mientras que la falta de perspectivas favorables mantiene la preferencia de los ahorristas por la moneda estadounidense.

Otro de los factores que preocupan al mercado es el comportamiento del riesgo país, que alcanzó los 1.125 puntos. Para el economista, esa escalada responde a una combinación de incertidumbre electoral, dudas sobre la capacidad de pago de los compromisos externos y dificultades de la economía para recuperar dinamismo.

La menor actividad repercute sobre la recaudación tributaria y limita los recursos disponibles, obligando al Gobierno a profundizar el control del gasto. A ese escenario se agregan las condiciones internacionales, las elevadas tasas de interés en Estados Unidos y la depreciación del real brasileño.

Ferreres advirtió que, con una referencia estadounidense del 5% y el actual nivel de riesgo argentino, el costo de financiamiento podría trepar al 17% anual. Consideró que semejante tasa resulta imposible de afrontar para una economía que necesita recuperar el acceso a los mercados internacionales.

No obstante, sostuvo que la Argentina cuenta con mejores condiciones para cumplir sus obligaciones externas que en otras etapas. Como argumento, destacó el superávit comercial, que ubicó entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, impulsado por las exportaciones agropecuarias, la minería y el petróleo.

En materia cambiaria, el economista respaldó la posibilidad de que el dólar continúe subiendo. Recordó que había advertido sobre el atraso del tipo de cambio cuando se ubicaba alrededor de los 1.500 pesos y consideró que una corrección gradual permitiría evitar un ajuste más pronunciado durante el próximo año. "Yo creo que puede subir un poco más todavía", señaló.

Sin embargo, pidió evitar movimientos bruscos que terminen trasladándose a los precios. En ese sentido, mencionó que algunas de las principales empresas alimenticias ya enviaron nuevas listas con aumentos y advirtió que la canasta básica alimentaria acumula una suba interanual del 40%, un porcentaje considerablemente superior al de la inflación general.

Respecto de 2027, Ferreres planteó tres escenarios. El más probable, al que asignó un 60% de posibilidades, contempla un crecimiento de entre el 2% y el 2,5%, con margen para alcanzar el 3%, y una inflación anual de entre el 20% y el 21%. Una evolución más favorable permitiría una expansión del 4% al 5%, mientras que la alternativa negativa incluye estancamiento o recesión, acompañados por una mayor inflación.

Para alcanzar el escenario más optimista, consideró necesario que Javier Milei modere sus decisiones y evite comportamientos erráticos. También estimó que el riesgo país podría perforar los 1.000 puntos, aunque advirtió que todavía permanecería lejos de los 402 puntos que considera necesarios para recuperar el financiamiento internacional. A esto sumó un dato preocupante: la inversión bruta registró una caída interanual del 6% en septiembre.

Finalmente, al evaluar el recorrido potencial del dólar, Ferreres ubicó su paridad teórica de equilibrio en 2.300 pesos, por encima del techo de la banda cambiaria, situado alrededor de los 2.000 pesos, y de las cotizaciones actuales, cercanas a los 1.600 pesos. Aclaró, sin embargo, que ese cálculo no significa que necesariamente vaya a alcanzar ese valor. Su expectativa es que el tipo de cambio acompañe o supere levemente a la inflación, pero permanezca dentro del esquema cambiario vigente.