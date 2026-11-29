El Gobierno cuestionó el rechazo del Tribunal del Mar al pedido argentino contra Sea Lion

La Casa Rosada destacó que el organismo reconociera la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido

Milei sostuvo que la presentación argentina buscaba proteger los recursos naturales y no resolver la soberanía de las islas

La administración nacional anunció que avanzará con la constitución de un Tribunal Arbitral internacional

El Ejecutivo informó que inició procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino

El Presidente pidió a Diputados tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante la próxima semana

El Gobierno nacional buscará trasladar la disputa por la explotación petrolera en las aguas próximas a las Islas Malvinas a una nueva instancia de arbitraje internacional y profundizar las medidas administrativas contra quienes participen de esas actividades. Tras el rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) al pedido argentino para frenar el proyecto Sea Lion, la administración de Javier Milei cuestionó los fundamentos de la resolución, aunque destacó que el organismo reconociera la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

La posición oficial fue difundida mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, que interpretó como un aspecto relevante que el reconocimiento de la disputa no hubiera obtenido una votación unánime. Para la Casa Rosada, ese pronunciamiento contradice la estrategia británica de negar la existencia de una controversia territorial, una postura que, según el Ejecutivo, busca evitar cualquier obligación de negociar con Buenos Aires.

El Gobierno manifestó su desacuerdo con la decisión del Tribunal de considerar que, en esta etapa preliminar, no tenía jurisdicción para disponer las medidas provisionales solicitadas por la Argentina. La administración nacional sostuvo que el planteo presentado no tenía como objetivo obtener una definición sobre la soberanía de las islas, sino conseguir que se aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a lo que considera una explotación unilateral de los recursos naturales por parte del Reino Unido.

En esa línea, la Casa Rosada cuestionó que la discusión sobre la soberanía territorial hubiera sido utilizada como argumento para impedir el análisis de las obligaciones internacionales vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

Uno de los principales fundamentos de la respuesta oficial fue que la existencia de una disputa territorial no debería impedir la protección de los recursos naturales mientras se encuentra pendiente una resolución definitiva. El Ejecutivo consideró que ambas cuestiones pueden abordarse por vías diferentes y que la controversia sobre la soberanía no constituye un impedimento para exigir el cumplimiento de las disposiciones de la Convención.

A pesar de las críticas, el Gobierno aseguró que respetará la resolución del organismo internacional. Sin embargo, remarcó que el pronunciamiento se limita a una instancia inicial del procedimiento y que no representa una decisión definitiva sobre el conflicto entre ambos países. Tampoco, según la interpretación oficial, determina cuál será la competencia del futuro Tribunal Arbitral encargado de continuar con el expediente.

Por ese motivo, la administración de Milei anunció que avanzará sin demora con la constitución de ese organismo y que solicitará las medidas que considere necesarias para preservar los derechos argentinos sobre los espacios marítimos y los recursos naturales involucrados.

La Presidencia buscó dejar en claro que el rechazo de las medidas provisionales no debe interpretarse como una autorización internacional para desarrollar las actividades petroleras cuestionadas. En consecuencia, el Gobierno mantendrá su estrategia jurídica y política para impedir lo que considera una explotación ilegítima de los recursos pertenecientes a la Argentina.

En paralelo, el Ejecutivo informó que inició procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco normativo nacional. La decisión constituye una nueva herramienta dentro de las acciones administrativas destinadas a alcanzar a quienes intervienen en las actividades vinculadas con el emprendimiento petrolero.

El pronunciamiento oficial también incluyó una definición política sobre el conflicto, al ratificar la posición histórica argentina respecto de la soberanía del archipiélago y sostener que las acciones del Gobierno estarán orientadas a defender los derechos nacionales en el Atlántico Sur.

Pero la respuesta de Milei no quedó limitada al terreno judicial y administrativo. El Presidente incorporó a la discusión una convocatoria directa al Congreso y pidió a la Cámara de Diputados que trate y sancione durante la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Desde el Ejecutivo consideran que la iniciativa legislativa permitirá contar con nuevas herramientas para fortalecer la protección de los derechos argentinos frente a las actividades desarrolladas en las zonas marítimas en disputa. En ese sentido, la demora parlamentaria fue cuestionada por la Casa Rosada, que advirtió que la postergación del tratamiento de la norma favorece los intereses británicos.

De esta manera, el Gobierno intenta convertir el revés judicial inmediato en un nuevo impulso para su estrategia sobre Malvinas. Mientras prepara la continuidad del litigio internacional y profundiza los procedimientos contra los involucrados en la explotación hidrocarburífera, Milei busca que el Congreso acompañe con instrumentos legales adicionales una política que pretende sostener tanto en el plano diplomático como en el institucional.