La CGT movilizó a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar por la crisis financiera de las obras sociales

Cristian Jerónimo exigió la renuncia de Luis Caputo y aseguró que el modelo económico fracasó

La central sindical denunció una brecha entre los aportes por afiliado y el costo de las coberturas médicas

Más de un millón de personas habrían perdido su afiliación a las obras sociales desde 2023

El Gobierno rechazó las acusaciones y aseguró que los pagos del Fondo Solidario de Redistribución están al día

La CGT amenaza con realizar ceses de actividades de cuatro horas y asambleas durante diciembre, aunque descartó un paro general

La crisis financiera que atraviesan las obras sociales sindicales volvió a colocar a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en una confrontación directa con el Gobierno de Javier Milei. La central obrera se movilizó hasta la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, en el microcentro porteño, para reclamar una respuesta urgente frente al deterioro del sistema solidario de atención médica y denunciar una creciente retención de recursos que, según sostiene, pertenecen a los trabajadores.

La protesta estuvo acompañada por fuertes cuestionamientos a la política económica y por un pedido explícito de renuncia del ministro de Economía, Luis Caputo. Durante el acto central, Cristian Jerónimo, uno de los integrantes de la conducción cegetista, aseguró que el modelo económico había fracasado y responsabilizó al funcionario por sus consecuencias. "Este modelo económico ya fracasó, este ministro de Economía ya fracasó. Que se vaya a la casa porque es un delincuente", manifestó ante los manifestantes.

El dirigente del gremio del Vidrio profundizó sus críticas con un discurso de fuerte contenido político, en el que también cuestionó lo que consideró una estrategia oficial destinada a favorecer determinados intereses económicos. Además, reivindicó el sistema sanitario y sostuvo que la central sindical no abandonará la defensa de las prestaciones de salud que reciben los trabajadores y sus familias.

La movilización fue encabezada por la conducción de la CGT, integrada por Jerónimo, Octavio Argüello, del sindicato de Camioneros, y un dirigente del gremio de Seguros de apellido Sola. La central presentó un petitorio formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud, conducida por Horacio Guevara, con el objetivo de obtener respuestas sobre la situación financiera de las entidades sindicales.

También participaron columnas del Sindicato de Comercio y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Entre los referentes presentes estuvo Juan Carlos Schmid, quien denunció que el Gobierno se apropia de recursos aportados por los trabajadores para financiar la atención médica y cuestionó el destino que se les estaría dando.

El dirigente sostuvo que existe un proceso de desfinanciamiento del sistema solidario de salud y calificó como autoritaria e ilegítima la utilización de esos fondos. Asimismo, vinculó el conflicto con otras áreas en las que, según su interpretación, el Gobierno estaría desviando recursos públicos sin ofrecer explicaciones suficientes, entre ellas las universidades nacionales y las rutas bajo jurisdicción nacional.

Los reclamos sindicales están respaldados por cifras que reflejan la dimensión del problema denunciado. Según los datos difundidos por la CGT, las obras sociales reciben alrededor de 73.000 pesos por afiliado, mientras que el costo de una cobertura mínima asciende a 115.000 pesos. La central atribuye esa diferencia a una caída salarial del 30% y a que aproximadamente el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina a prestaciones relacionadas con discapacidad.

Otro dato que encendió las alarmas sindicales es la pérdida de afiliados. La organización aseguró que más de un millón de personas dejaron de pertenecer a las obras sociales desde 2023. También recordó que presentó diez propuestas ante el ministro de Salud, Mario Lugones, para intentar revertir el deterioro del sistema.

El diagnóstico de la central incluye cuestionamientos al presupuesto sanitario. Un relevamiento sindical indicó que la ejecución presupuestaria de la Superintendencia cayó un 61% respecto de 2023, mientras que la correspondiente a los hospitales nacionales retrocedió entre un 28% y un 51%.

La situación del Plan Remediar también fue señalada como preocupante: su presupuesto real habría disminuido un 72%, mientras que la cantidad de tratamientos entregados pasó de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.

Desde el Gobierno rechazaron las acusaciones y calificaron la movilización como una expresión política sin fundamentos suficientes. El Ministerio de Salud aseguró que la Superintendencia no mantiene deudas con las obras sociales y afirmó que los pagos se encuentran al día. Respecto del Fondo Solidario de Redistribución, sostuvo que durante octubre se abonaron aproximadamente 180.000 millones de pesos y que en noviembre se completarán los desembolsos correspondientes.

La administración nacional también atribuyó las dificultades a problemas acumulados durante gestiones anteriores y defendió las modificaciones introducidas en los subsidios automáticos, las auditorías del Mecanismo de Integración y las bajas de entidades que, según sus controles, no brindan prestaciones.

En respaldo del reclamo sindical, Héctor Daer, referente del gremio de Sanidad y ex cotitular de la CGT, advirtió que la salud no puede convertirse en una variable de ajuste. Sostuvo que detrás de cada recurso retenido existen trabajadores y familias que necesitan medicamentos, tratamientos y atención médica.

La conducción cegetista anticipó que, si no obtiene respuestas oficiales, podría profundizar las medidas de fuerza durante diciembre mediante ceses de actividades de cuatro horas y asambleas en los lugares de trabajo. Por el momento, descartó convocar a un paro general, aunque dejó abierta la posibilidad de incrementar la presión sindical si continúa el conflicto.