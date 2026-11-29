La suba del dólar oficial del 3,8% durante noviembre incrementó los precios en pesos de numerosos vehículos importados.

Las listas de diciembre podrían reflejar tanto la variación cambiaria como la inflación del 2,2% conocida en noviembre.

BYD mantuvo sus precios en pesos y lanzó una promoción para el Atto2, que pasó a ofrecerse a $49,6 millones.

Los modelos Baic BJ30, Haval H6 y Chery Tiggo 7 PHEV aumentaron su precio en pesos al conservar sus listas en dólares.

La ampliación del valor FOB para el cupo 2027 permitirá importar más vehículos eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Volvo anticipó las condiciones del próximo año con una reducción de entre el 20% y el 25% en el precio del EX30.

La evolución del tipo de cambio volvió a modificar las condiciones de venta en el mercado automotor argentino. Mientras las terminales tradicionales mantienen sus listas en pesos, numerosas marcas importadas fijan sus precios en dólares, una modalidad que trasladó directamente a los compradores el aumento de la divisa durante noviembre. El movimiento alcanzó tanto a los vehículos de combustión como a los híbridos y eléctricos, y alteró incluso la ubicación de algunos modelos entre los diez automóviles más accesibles del mercado.

El dólar oficial pasó de $1.565 al comienzo del mes a $1.620 al cierre de este viernes, una variación del 3,8%. Aunque el incremento cambiario fue inferior al 5%, algunas terminales aplicaron aumentos superiores a ese porcentaje en sus listas oficiales durante octubre y noviembre. La combinación de ambos factores volvió a colocar el precio de los vehículos nuevos en el centro de las decisiones de compra.

El inicio de diciembre traerá las últimas listas de precios del año. Las actualizaciones podrían superar las registradas en los dos meses anteriores, debido a que las empresas deberán considerar tanto la variación del dólar como la inflación del 2,2% conocida el 12 de noviembre. En ese escenario, los modelos comercializados en moneda estadounidense quedaron especialmente expuestos, ya que sus valores en pesos aumentaron aun cuando las marcas no modificaron los precios de lista.

Una de las excepciones fue BYD, que decidió convertir sus precios a pesos durante octubre y conservarlos en noviembre. La medida permitió contener el impacto de la suba del dólar sobre sus vehículos y modificar la posición comercial de algunos de sus modelos. El Atto2, que en octubre tenía un precio de USD 33.990, equivalentes entonces a $54.514.500, pasó a ofrecerse a $52.514.550 tras la pesificación. Durante noviembre, la marca agregó una promoción que redujo su valor a $49,6 millones. Si hubiera conservado la denominación en dólares, el mismo vehículo costaría actualmente $55.063.800.

El comportamiento fue diferente entre sus competidores directos. El Baic BJ30, con un precio de lista de USD 35.800, pasó de representar $56.027.000 a comienzos de noviembre a $57.996.000. El Haval H6, que cuesta USD 35.500, aumentó de $55.557.500 a $57.510.000, mientras que el Chery Tiggo 7 PHEV, valuado en USD 37.500, pasó de $58.687.500 a $60.750.000. Las variaciones se produjeron sin cambios en los valores expresados en dólares y reflejan el efecto directo del tipo de cambio sobre el desembolso necesario para adquirir cada unidad.

La situación podría experimentar una nueva transformación en 2027, particularmente en el segmento de los vehículos eléctricos. Con un stock reducido de unidades importadas todavía pendientes de comercialización, algunas marcas comenzaron a anticipar los movimientos que esperan para el próximo año. La ampliación del valor FOB de USD 16.000 a USD 35.000 permitirá que más modelos ingresen bajo el cupo de vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Aunque la modificación estuvo vinculada con la posibilidad de que Tesla ingrese al mercado argentino, sus efectos también alcanzarán a otras compañías. Los fabricantes que no pudieron incorporar determinados modelos eléctricos durante 2025 y 2026 podrán participar de las licitaciones para el próximo cupo, lo que abre la posibilidad de una mayor oferta y de precios más competitivos.

Volvo fue una de las primeras empresas en anticiparse a ese escenario. Este viernes publicó una nueva lista con una reducción de entre el 20% y el 25% para su modelo eléctrico EX30. El ajuste se adelantó a las condiciones previstas para 2027, cuando la eliminación del arancel extrazona permita reducir el costo de importación de las unidades alcanzadas por el beneficio.

Otras marcas también podrían aprovechar las nuevas condiciones. Toyota tiene la posibilidad de incorporar el bZ4x; Volkswagen podría importar un SUV eléctrico; Renault prevé hacer lo propio con el Twingo E-Tech, y Prestige Auto podría reducir los precios de los Smart que comercializó este año. A ellas se suman distintas marcas chinas que podrán presentar sus modelos a batería y buscar una mejora en sus precios de venta.

El mercado se encamina así hacia un cierre de año condicionado por el dólar y hacia un 2027 en el que la política arancelaria podría modificar la competencia entre los vehículos eléctricos. El alcance de las rebajas dependerá de los modelos que ingresen efectivamente al cupo y de las decisiones comerciales que adopte cada importador.